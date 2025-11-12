10 thương hiệu tăng giá trị nhiều nhất thế giới năm 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới vẫn ghi nhận giá trị thương hiệu tăng mạnh trong năm 2025 nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái số mở rộng và niềm tin của nhà đầu tư được củng cố.

Dựa trên dữ liệu từ công ty tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance, đồ họa thông tin dưới đây gồm 10 thương hiệu tăng giá trị mạnh nhất giai đoạn 2024-2025.

Nhóm 10 thương hiệu này tăng thêm hơn 450 tỷ USD giá trị so với năm 2024, trong đó các hãng công nghệ lớn chiếm áp đảo.

Microsoft dẫn đầu với mức tăng 120,6 tỷ USD nhờ đẩy mạnh triển khai các công cụ AI. Giá trị thương hiệu Google và Apple lần lượt tăng 79,5 tỷ USD và 57,9 tỷ USD. Google hưởng lợi từ đà tăng doanh thu quảng cáo, còn Apple duy trì sức bền nhờ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ ngày càng mở rộng.

Nvidia là thương hiệu tăng giá trị nhanh nhất với mức tăng 97,5% so với năm 2024, tương đương tăng 43,4 tỷ USD nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip AI và công nghệ trung tâm dữ liệu.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Amazon và Walmart cũng ghi nhận mức tăng giá trị thương hiệu đáng kể khi tăng lần lượt 47,5 tỷ USD và 40,3 tỷ USD.

Thương hiệu TikTok tăng 21,6 tỷ USD, phản ánh tầm ảnh hưởng lớn của nền tảng chia sẻ video ngắn này đối với người dùng internet trẻ.