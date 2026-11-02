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111,4 triệu cổ phiếu DatVietVAC niêm yết trên HOSE, dự kiến trả cổ tức 25%

M Minh Huy

Sau khi 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE sáng 2/11, DatVietVAC dự kiến chi gần 279 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%...

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE sáng 2/11/2026. Ảnh: DVV.
Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE sáng 2/11/2026. Ảnh: DVV.

Sáng 2/11/2026, 111,4 triệu cổ phiếu DVV của CTCP DatVietVAC Group Holdings chính thức giao dịch trên HOSE. Tại thời điểm niêm yết, doanh nghiệp đạt vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng.

DatVietVAC dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% mệnh giá, tương đương 2,500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào giữa tháng 11/2026, sau khi cổ phiếu DVV bắt đầu giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE ngày 2/11. Tiền cổ tức dự kiến được thanh toán trong tháng 12.

Với hơn 111,4 triệu cổ phiếu sau IPO, tổng số tiền chi trả ước tính đạt 278.5 tỷ đồng. Tính trên giá IPO 54,800 đồng/cổ phiếu, mức chi trả 2,500 đồng tương ứng tỷ suất cổ tức tiền mặt tham chiếu khoảng 4,56%.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng vào năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện niêm yết, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, cho biết doanh nghiệp định hướng chuyển trọng tâm từ cung cấp dịch vụ sang sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ (IP), cùng hệ sinh thái nghệ sĩ Việt Nam. “Mỗi IP có thể được khai thác qua nhiều hình thức như chương trình truyền hình, nền tảng số, concert và hoạt động của nghệ sĩ, qua đó hình thành nhiều nguồn doanh thu trên cùng một tài sản”, ông Thành nói.

Về định hướng phát triển, ông Thành đề cập ba trụ cột gồm Việt hóa các mô hình nội dung quốc tế và phát triển IP châu Á theo tiêu chuẩn thương mại phương Tây; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; phát triển hệ sinh thái tiêu dùng V-Culture. Doanh nghiệp hướng tới mở rộng phạm vi khai thác IP từ lĩnh vực giải trí sang các hoạt động tiêu dùng khác.

Trước đó, DatVietVAC đã chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 611 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026 đạt 1.844 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, cao gấp khoảng 3,9 lần dư nợ vay. Tổng dư nợ vay của doanh nghiệp là 465 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động. 

Nguồn lực thanh khoản này là cơ sở để DatVietVAC cân đối dòng tiền thực hiện kế hoạch cổ tức, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận hành, sản xuất chương trình và tổ chức sự kiện trong mùa kinh doanh cuối năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần 2.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 246 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất tăng từ 21,9% lên 23,1%, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,1%, xuống còn 208 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, DatVietVAC đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng trong năm 2026. Doanh nghiệp cho biết với nền tảng tài trợ, lịch trình concert cùng kế hoạch khai thác nghệ sĩ và IP trong mùa kinh doanh cao điểm, công ty tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tổng tài sản của DatVietVAC đạt 3.081 tỷ đồng, tăng 61,6% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.530 tỷ đồng, gấp 3,3 lần dư nợ vay ngắn hạn 465 tỷ đồng. 

DatVietVAC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng trong năm 2026, dựa trên danh mục chương trình, chuỗi concert và hoạt động khai thác nghệ sĩ, IP trong mùa cao điểm. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026.

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