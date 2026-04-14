Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Minh Huy

14/04/2026, 08:56

DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cho biết đang có kế hoạch IPO trong năm nay. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, với hệ sinh thái “Say Hi” là động lực tăng trưởng chính…

Buổi công bố kết quả vận hành mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua thương hiệu "Vũ trụ Say Hi" của DatVietVAC tổ chức ngày 13/04/2026.
Buổi công bố kết quả vận hành mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua thương hiệu "Vũ trụ Say Hi" của DatVietVAC tổ chức ngày 13/04/2026.

Ngày 13/4/2026, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) đã chia sẻ về kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Doanh nghiệp cho biết đang hoàn tất hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến triển khai IPO trong năm nay nhằm tăng cường khả năng huy động vốn cho các kế hoạch phát triển.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, với mức cổ tức bằng tiền 19%.

Trong cơ cấu doanh thu, hệ sinh thái nội dung mang thương hiệu “Say Hi” tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Tổng doanh thu của “Vũ trụ Say Hi” đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trong đó riêng chương trình “Anh trai say hi” đạt 480 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 420 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ tức 15%.

Kết quả này gắn với việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị tài sản trí tuệ (IP), từ khâu sáng tạo nội dung, phát triển định dạng đến khai thác trên nhiều nền tảng, qua đó tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Ông Đào Văn Kính, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc DatVietVAC, cho biết mục tiêu IPO là mở rộng nguồn lực tài chính để phát triển thêm các hoạt động, trong đó có lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ, đồng thời tạo giá trị cho cổ đông và đội ngũ nhân sự. Doanh nghiệp đang tập trung xây dựng giá trị xoay quanh tài sản trí tuệ được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi nội dung, công nghệ và thương mại liên kết với nhau.

Cũng theo ông Đào Văn Kính, trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả được xác định là hướng đi trọng tâm, với tiềm năng mở rộng không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế. Thành công của concert “Say Hi” tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) trong năm vừa qua được xem là bước mở ra thị trường mới, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu văn hóa của Việt Nam.

Thông tin thêm, ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC, cho biết doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO và niêm yết trong nửa sau năm 2026, dự kiến trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tùy theo điều kiện thực tế.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để phát triển tài năng, bao gồm đào tạo và thực hiện các thương vụ M&A với các đơn vị đào tạo quy mô lớn, đồng thời đầu tư vào các nền tảng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cá nhân.

Hiện, DatVietVAC có ba nhóm cổ đông chính, gồm nhóm cổ đông sáng lập, nhóm nhà đầu tư tài chính đến từ Hồng Kông và Singapore nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể và nhóm nhân sự đã có đóng góp lâu dài cho doanh nghiệp. Chiến lược IPO được xây dựng trong bối cảnh mô hình kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Lãnh đạo DatVietVAC cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được xác lập là một trụ cột trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW, cùng với việc bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho lĩnh vực này, mở rộng vai trò khu vực tư nhân và áp dụng các chính sách ưu đãi về hạ tầng, quỹ đất, thuế. Đây được xem là các “đòn bẩy” trực tiếp cho doanh nghiệp đầu ngành tăng tốc.

Song song đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa đang bước vào giai đoạn phát triển với các tổ hợp biểu diễn và sân vận động quy mô lớn. Theo dự kiến, thị trường giải trí và truyền thông Việt Nam có thể đạt quy mô khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026.

Thanh khoản, dư nợ margin sẽ bùng nổ năm 2026 nhờ các bom tấn IPO?

08:03, 31/12/2025

Thanh khoản, dư nợ margin sẽ bùng nổ năm 2026 nhờ các bom tấn IPO?

Lian SGP chào mua công khai 77,94% vốn IMP, lãnh đạo đăng ký bán hàng loạt

18:47, 13/04/2026

VHC mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

07:56, 10/04/2026

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Có 2 công ty chứng khoán nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế gồm: Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Công ty CP chứng khoán VPS (VCK).

Cổ đông nội bộ TNH muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Giao dịch cổ phiếu trái chiều của gia đình Phó Chủ tịch VIB

Bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu. Con gái lại đăng ký bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ.

Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DPG lên hơn 11%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa thông qua hai quỹ đã mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG vào ngày 9/4 vừa qua.

Giá không như kỳ vọng, con trai Chủ tịch HPG không mua hết 50 triệu cổ phiếu như đăng ký

Ông Trần Vũ Minh chỉ mua được 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn 12/03-09/04. Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

