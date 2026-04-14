Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Ngày
13/4/2026, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) đã chia sẻ về
kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).
Doanh
nghiệp cho biết đang hoàn tất hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự
kiến triển khai IPO trong năm nay nhằm tăng cường khả năng huy động vốn cho các
kế hoạch phát triển.
Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, với mức cổ tức bằng tiền 19%.
Trong
cơ cấu doanh thu, hệ sinh thái nội dung mang thương hiệu “Say Hi” tiếp tục giữ
vai trò chủ lực. Tổng doanh thu của “Vũ trụ Say Hi” đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng,
trong đó riêng chương trình “Anh trai say hi” đạt 480 tỷ đồng.
Bước
sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận
ròng 420 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ tức 15%.
Kết
quả này gắn với việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị tài sản trí tuệ
(IP), từ khâu sáng tạo nội dung, phát triển định dạng đến khai thác trên nhiều
nền tảng, qua đó tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Ông
Đào Văn Kính, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc DatVietVAC, cho biết
mục tiêu IPO là mở rộng nguồn lực tài chính để phát triển thêm các hoạt động,
trong đó có lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ, đồng thời tạo giá trị cho cổ đông và đội
ngũ nhân sự. Doanh nghiệp đang tập trung xây dựng giá trị xoay quanh tài sản
trí tuệ được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi nội dung, công nghệ
và thương mại liên kết với nhau.
Cũng
theo ông Đào Văn Kính, trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược gia tăng tỷ trọng
doanh thu trực tiếp từ khán giả được xác định là hướng đi trọng tâm, với tiềm
năng mở rộng không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế. Thành công của
concert “Say Hi” tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) trong năm vừa qua được xem là bước
mở ra thị trường mới, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu văn hóa của Việt
Nam.
Thông
tin thêm, ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC, cho
biết doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO và niêm yết trong nửa sau năm 2026, dự
kiến trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội (HNX) tùy theo điều kiện thực tế.
Nguồn
vốn huy động sẽ được sử dụng để phát triển tài năng, bao gồm đào tạo và thực hiện
các thương vụ M&A với các đơn vị đào tạo quy mô lớn, đồng thời đầu tư vào
các nền tảng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cá nhân.
Hiện,
DatVietVAC có ba nhóm cổ đông chính, gồm nhóm cổ đông sáng lập, nhóm nhà đầu tư
tài chính đến từ Hồng Kông và Singapore nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể và nhóm
nhân sự đã có đóng góp lâu dài cho doanh nghiệp. Chiến lược IPO được xây dựng
trong bối cảnh mô hình kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
Lãnh
đạo DatVietVAC cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi
cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được xác
lập là một trụ cột trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW, cùng với
việc bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho lĩnh vực này, mở rộng vai trò khu vực tư
nhân và áp dụng các chính sách ưu đãi về hạ tầng, quỹ đất, thuế. Đây được xem
là các “đòn bẩy” trực tiếp cho doanh nghiệp đầu ngành tăng tốc.
Song
song đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa đang bước vào giai đoạn phát triển với các
tổ hợp biểu diễn và sân vận động quy mô lớn. Theo dự kiến, thị trường giải trí
và truyền thông Việt Nam có thể đạt quy mô khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026.