Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cho biết đang có kế hoạch IPO trong năm nay. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, với hệ sinh thái “Say Hi” là động lực tăng trưởng chính…

Ngày 13/4/2026, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) đã chia sẻ về kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Doanh nghiệp cho biết đang hoàn tất hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến triển khai IPO trong năm nay nhằm tăng cường khả năng huy động vốn cho các kế hoạch phát triển.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, với mức cổ tức bằng tiền 19%.

Trong cơ cấu doanh thu, hệ sinh thái nội dung mang thương hiệu “Say Hi” tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Tổng doanh thu của “Vũ trụ Say Hi” đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trong đó riêng chương trình “Anh trai say hi” đạt 480 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 420 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ tức 15%.

Kết quả này gắn với việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị tài sản trí tuệ (IP), từ khâu sáng tạo nội dung, phát triển định dạng đến khai thác trên nhiều nền tảng, qua đó tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Ông Đào Văn Kính, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc DatVietVAC, cho biết mục tiêu IPO là mở rộng nguồn lực tài chính để phát triển thêm các hoạt động, trong đó có lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ, đồng thời tạo giá trị cho cổ đông và đội ngũ nhân sự. Doanh nghiệp đang tập trung xây dựng giá trị xoay quanh tài sản trí tuệ được vận hành trong một hệ sinh thái tích hợp, nơi nội dung, công nghệ và thương mại liên kết với nhau.

Cũng theo ông Đào Văn Kính, trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả được xác định là hướng đi trọng tâm, với tiềm năng mở rộng không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế. Thành công của concert “Say Hi” tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) trong năm vừa qua được xem là bước mở ra thị trường mới, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất khẩu văn hóa của Việt Nam.

Thông tin thêm, ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC, cho biết doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO và niêm yết trong nửa sau năm 2026, dự kiến trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tùy theo điều kiện thực tế.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để phát triển tài năng, bao gồm đào tạo và thực hiện các thương vụ M&A với các đơn vị đào tạo quy mô lớn, đồng thời đầu tư vào các nền tảng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cá nhân.

Hiện, DatVietVAC có ba nhóm cổ đông chính, gồm nhóm cổ đông sáng lập, nhóm nhà đầu tư tài chính đến từ Hồng Kông và Singapore nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể và nhóm nhân sự đã có đóng góp lâu dài cho doanh nghiệp. Chiến lược IPO được xây dựng trong bối cảnh mô hình kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Lãnh đạo DatVietVAC cho rằng bối cảnh vĩ mô hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Lần đầu tiên, công nghiệp văn hóa được xác lập là một trụ cột trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW, cùng với việc bố trí tối thiểu 2% ngân sách cho lĩnh vực này, mở rộng vai trò khu vực tư nhân và áp dụng các chính sách ưu đãi về hạ tầng, quỹ đất, thuế. Đây được xem là các “đòn bẩy” trực tiếp cho doanh nghiệp đầu ngành tăng tốc.

Song song đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa đang bước vào giai đoạn phát triển với các tổ hợp biểu diễn và sân vận động quy mô lớn. Theo dự kiến, thị trường giải trí và truyền thông Việt Nam có thể đạt quy mô khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026.