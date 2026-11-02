KDC báo cáo lợi nhuận tăng hơn 200% trong quý 3/2026

Quý 3/2026, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ và sau thuế đạt 217,5 tỷ.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) thông báo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: trên BCTC quý 3/2026, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 3/2025 nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ và sau thuế của Tập đoàn đạt 217,5 tỷ - tăng lần lượt là 272% và 215% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do quý 3/2026 ghi nhận lợi nhuận đến từ việc thanh lý một phần khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Còn trên báo cáo riêng: KDC ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 2.671 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 988% và 1.045%. KDC cho biết nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận từ cổ tức và ghi nhận lợi nhuận đến từ việc thanh lý một phần khoản đầu tư công ty liên kết

Lũy kế 9 tháng, KDC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.916 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 6.586 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỷ (cùng kỳ đạt 157,3 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ (cùng kỳ đạt gần 127 tỷ đồng).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/10/2026, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Liva Holdings Limited đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu KDC, qua đó giảm sở hữu từ gần 14,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,16% xuống gần 12,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,47% vốn tại KDC.

Bên cạnh đó, một quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital là Vina QSR Limited cũng đang sở hữu hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDC, chiếm 0,95% tại KDC. Qua đó, nhóm quỹ ngoại này đã giảm sở hữu từ 16,889 triệu cổ phiếu, chiếm 6,11% xuống còn hơn 14,989 triệu cổ phiếu, chiếm 5,42%.