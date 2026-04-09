15 công ty công nghệ sa thải nhiều nhân sự nhất

Những năm qua, xu hướng cắt giảm nhân sự trong ngành này chủ yếu tập trung vào một số ít tập đoàn lớn. Riêng Amazon, Intel và Microsoft đã chiếm phần áp đảo trong xu hướng này và bỏ xa các công ty khác trong ngành.

Đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 15 công ty công nghệ công bố cắt giảm nhiều nhân sự nhất, dựa trên tổng số sa thải trong năm 2025 và năm 2026 - tính đến ngày 16/3 - từ trang Layoffs.fyi.

Amazon đứng đầu danh sách với 30.184 việc làm bị cắt giảm, tiếp theo là Intel với 27.058 và Microsoft với 15.347. Tính chung, ba công ty này chiếm gần 2/3 tổng số việc làm bị cắt giảm trong bảng xếp hạng.

Từ năm 2020 đến nay, Amazon đã công bố cắt giảm tổng cộng khoảng 58.000 nhân sự. Con số này còn lớn hơn tổng số lao động của nhiều doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, với Amazon, mức cắt giảm đó vẫn chiếm chưa tới 4% trong tổng lực lượng lao động 1,56 triệu người của công ty.

Xếp sau Amazon là Meta với 5.800 việc làm bị cắt giảm. Một số thông tin cho thấy công ty này còn đang xem xét sa thải thêm nhân sự trong năm 2026, theo đó thu hẹp khoảng 20% quy mô nhân sự.

Nhìn chung, các đợt cắt giảm lớn trong ngành công nghệ giai đoạn 2025-2026 đều phản ánh những sức ép tương tự: tăng trưởng chậm lại, yêu cầu kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn và nhu cầu đẩy mạnh đầu tư vào AI.

Một số công ty nói rõ vai trò của AI trong quá trình này. Chẳng hạn, Block đã cắt giảm gần một nửa lực lượng lao động trong năm 2026, tương đương khoảng 4.000 việc làm. CEO Jack Dorsey cho biết tự động hóa bằng AI là một trong những động lực khiến công ty tiến hành đợt tái cơ cấu quy mô lớn, thay vì cắt giảm nhỏ lẻ kéo dài. Sau thông báo này, giá cổ phiếu của Block tăng hơn 20% chỉ trong một ngày.

Ở những trường hợp khác, doanh nghiệp nhấn mạnh yếu tố tái cơ cấu tổ chức nhiều hơn, thay vì trực tiếp đề cập tới AI. Tại Amazon, đợt cắt giảm công bố hồi tháng 1/2026 nằm trong kế hoạch giảm bớt các tầng quản lý, rút ngắn quy trình ra quyết định và phân bổ lại nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên. Công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng ở một số vị trí khác.

Trong khi đó, Intel cho biết các đợt cắt giảm là một phần trong kế hoạch phục hồi kéo dài nhiều năm. Theo công ty này, mục tiêu của kế hoạch này là điều chỉnh cơ cấu chi phí phù hợp với mô hình vận hành mới, tiết kiệm 10 tỷ USD trong năm 2025 và đơn giản hóa hoạt động trong bối cảnh biên lợi nhuận tiếp tục chịu sức ép.