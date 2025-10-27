15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Giá trị nợ công được xác định dựa trên tỷ lệ nợ công/GDP và GDP dự báo năm 2025 .

IMF ước tính tổng nợ công toàn cầu năm 2025 đạt 110,9 nghìn tỷ USD, trong đó 5 quốc gia dẫn đầu gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp chiếm hơn 2/3 tổng số nợ công toàn cầu.

Mỹ đứng đầu với nợ chính phủ 38,3 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 trong khối nợ công toàn cầu. Theo sau là Trung Quốc và Nhật Bản với lần lượt 18,7 nghìn tỷ USD và 9,8 nghìn tỷ USD.

Nợ công của Mỹ tăng 2,9 nghìn tỷ USD trong năm 2025, trong khi nợ của Trung Quốc tăng 2,2 nghìn tỷ USD. Dù giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, nợ công của Trung Quốc tăng mạnh hơn theo tỷ lệ phần trăm, với mức tăng 13,6%, so với mức tăng 8,4% của Mỹ.

Đáng chú ý, dù Nhật Bản có tỷ lệ nợ công trên GDP cao tới 230%, trong năm 2025, tỷ lệ này giảm nhẹ khi nợ công của nước này chỉ tăng khoảng 200 tỷ USD, tương đương mức tăng 2%.