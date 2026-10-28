16 doanh nghiệp Việt được cải thiện năng suất qua chương trình tư vấn nhà máy thông minh

Sau hơn 5 tháng triển khai, 16 doanh nghiệp sản xuất tại miền Bắc ghi nhận những cải thiện về năng suất, quy trình quản lý và ứng dụng dữ liệu thông qua hai chương trình tư vấn nhà máy thông minh và khuôn mẫu thông minh...

Các đại biểu tham quan xưởng sản xuất tại một doanh nghiệp tham gia dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh tại Bắc Ninh. Ảnh: PV VnEconomy.

Ngày 28/10/2026, Samsung Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) và Dự án tư vấn khuôn mẫu thông minh (Smart Mold) khu vực phía Bắc năm 2026. Trong số 16 doanh nghiệp tham gia, có 10 doanh nghiệp thuộc chương trình phát triển nhà máy thông minh và 6 doanh nghiệp thuộc chương trình tư vấn khuôn mẫu thông minh.

Được khởi động từ ngày 7/5/2026, hai dự án tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình vận hành, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất.

Tại Dự án phát triển nhà máy thông minh, một số doanh nghiệp ghi nhận mức cải thiện đáng kể về năng suất và chất lượng vận hành. Theo đó, Công ty Cổ phần Điện tử G8 tăng năng suất công đoạn ép, dập từ 650 lên 1.000 sản phẩm trong 8 giờ, tương đương mức tăng 53,8%;

Công ty Cổ phần Tạo hình cơ khí Việt Nam tăng năng suất công đoạn đóng gói 20%; Công ty Cổ phần Chính xác TCI giảm lượng sản phẩm chờ tái gia công từ 19.000 xuống 6.000 sản phẩm, tương đương mức giảm 68,4%.

Bên cạnh cải tiến tại dây chuyền sản xuất, một số doanh nghiệp đã đưa phần mềm và công nghệ kết nối vào quản lý hoạt động. Tại Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic, hệ thống quản lý kết nối đơn hàng với lệnh sản xuất và lệnh công việc, đồng thời ứng dụng công nghệ IoT để theo dõi sản lượng, chu kỳ sản xuất và trạng thái vận hành thiết bị theo thời gian thực. Mã QR và hệ thống quản lý vị trí kho cũng được sử dụng để hỗ trợ theo dõi nhập, xuất và kiểm soát nguyên vật liệu.

Công ty Cổ phần Công nghiệp TCI ứng dụng công cụ tìm kiếm bản vẽ tương tự kết hợp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), qua đó rút ngắn thời gian lập báo giá từ một ngày xuống không quá một giờ. Quy trình đăng ký và phê duyệt đề xuất cải tiến được số hóa, giảm số bước thực hiện từ 6 xuống còn 3.

Tại Công ty Cổ phần Chính xác TCI, bảng theo dõi chất lượng công đoạn được chuyển từ cập nhật thủ công hai lần mỗi ngày sang cập nhật tự động mỗi 5 phút. Việc thay đổi phương thức theo dõi giúp doanh nghiệp cập nhật dữ liệu thường xuyên hơn, phục vụ phát hiện và xử lý các vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất.

Đối với Dự án tư vấn khuôn mẫu thông minh, các doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa quy trình thiết kế, gia công, kiểm soát chất lượng và từng bước số hóa việc quản lý tiến độ, lịch sử chế tạo khuôn cũng như tình trạng vận hành thiết bị.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng xây dựng 8 quy trình thao tác chuẩn trong thiết kế, đồng thời đưa hệ thống quản lý tiến độ và lịch sử chế tạo khuôn vào vận hành thử;

Công ty TNHH Halo Mold Tech thử nghiệm phần mềm theo dõi trạng thái hoạt động và nguyên nhân dừng máy, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực gia công thông qua thử nghiệm, đo lường trên 5 thiết bị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: PV VnEconomy.

Theo ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, kết quả triển khai cho thấy doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua chuẩn hóa quy trình, ứng dụng dữ liệu và phát huy nguồn lực tại chỗ, không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn.

Ông Quân cho rằng hoạt động này góp phần thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị có kinh nghiệm triển khai là một trong những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận phương pháp quản trị và cải tiến sản xuất.

Sau khi kết thúc chương trình, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển hệ thống dựa trên nguồn lực hiện có, đồng thời nhận tư vấn trực tuyến từ các chuyên gia Hàn Quốc nhằm duy trì kết quả cải tiến và nâng cao năng lực quản lý.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiết thực của sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn công nghiệp lớn và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam.

Ông Thịnh cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, Samsung và quyết tâm đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, những kết quả đạt được sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, nhận định việc nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và chất lượng nguồn nhân lực có thể mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.