Nhu cầu nhà ở cho người nước ngoài tăng cao ở Bắc Ninh

Ngày 12/10/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại TP. Bắc Ninh”.
Theo báo cáo tại hội thảo, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Amkor, Canon, Foxconn, Sungwoo...
Lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư quy đổi vào địa bàn đạt khoảng 98,9 tỷ USD, trong đó gần 52 tỷ USD vốn FDI với hơn 3.670 dự án còn hiệu lực.
Theo số liệu 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh cấp mới 264 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,677 tỷ USD, đồng thời điều chỉnh 222 dự án với tổng vốn tăng thêm gần 2,31 tỷ USD. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất sản phẩm điện tử, quang học và linh kiện điện tử.
Bắc Ninh hiện có 72 khu công nghiệp theo quy hoạch, tổng diện tích 21.519 ha. Đến nay, 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và 39 khu được chấp thuận chủ trương đầu tư với 60 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 11.743 ha. Trong 3-5 năm tới, số lao động nước ngoài được dự báo tăng thêm 2.500-3.000 người mỗi năm.
Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tính đến ngày 1/10/2026, địa phương có 41.416 người nước ngoài đăng ký tạm trú, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khoảng 85% nhập cảnh với mục đích lao động, chủ yếu là chuyên gia và lao động kỹ thuật tại các doanh nghiệp FDI, khu và cụm công nghiệp.
Dữ liệu quản lý cư trú cho thấy, số người nước ngoài này đăng ký tại 10.336 cơ sở lưu trú. Trong đó, 11.482 người ở khách sạn, nhà trọ; 8.847 người ở nhà dân kinh doanh lưu trú; 7.552 người ở nhà dân không kinh doanh lưu trú; 5.280 người ở chung cư và 3.263 người ở ký túc xá, khu nhà ở trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
Như vậy, nhà dân và căn hộ chung cư đang là hai nhóm hình thức lưu trú đáng chú ý, với tổng cộng 21.679 người nước ngoài, chiếm 52,34% số người đăng ký tạm trú trên địa bàn.
Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhu cầu nhà ở cũng được dự báo chuyển dần sang phân khúc cao cấp hơn, với các yêu cầu về tiện ích xã hội, giao thông, dịch vụ và chất lượng môi trường sống.
Bà Trang Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn TUTA, cho biết lợi thế của Bắc Ninh là thu hút dòng vốn FDI công nghiệp, công nghệ cao, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống của công nhân, đội ngũ quản lý cấp trung và lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, địa phương hiện còn thiếu những căn hộ, chung cư cao cấp đáp ứng nhu cầu này.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới, lợi thế về ưu đãi đầu tư hay chi phí lao động không còn là yếu tố duy nhất. Chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống ngày càng có ý nghĩa trong việc thu hút, giữ chân chuyên gia quốc tế.
Vì vậy, Bắc Ninh định hướng phát triển các khu nhà ở tích hợp tiện ích, dịch vụ cho cộng đồng nhà quản lý và chuyên gia nước ngoài đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, hướng tới hình thành một “hệ sinh thái sống” gắn với các khu công nghiệp. Hiện địa phương đã có 7 danh mục dự án được cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.
Bên cạnh phát triển nguồn cung, việc minh bạch thông tin dự án, kết nối cung - cầu và xây dựng cổng dữ liệu hoặc cẩm nang nhà ở dành cho người nước ngoài cũng được đặt ra. Các thông tin về dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, số lượng căn hộ còn trong hạn mức, giá bán, giá thuê và dịch vụ vận hành sẽ giúp khách hàng tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.
Với quy mô cộng đồng người nước ngoài hiện có và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, phát triển nhà ở phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Bắc Ninh trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
Số lượng người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam ngày càng tăng, nhưng thị trường nhà ở dành cho nhóm khách hàng này vẫn chưa phát triển tương xứng. Tại Bắc Ninh, khoảng cách giữa nhu cầu tiềm năng và khả năng tiếp cận nhà ở đang đặt ra nhiều vấn đề về nguồn cung, chính sách và dịch vụ…
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