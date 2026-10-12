Thứ Ba, 13/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nhu cầu nhà ở cho người nước ngoài tăng cao ở Bắc Ninh

T Tuấn Khang

Với hơn 41.000 người nước ngoài đăng ký tạm trú tại địa bàn, chủ yếu là chuyên gia và lao động tại các doanh nghiệp FDI, nhu cầu nhà ở và môi trường sống đồng bộ ngày càng rõ nét tại Bắc Ninh...

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo: Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Việt Dũng.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo: Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 12/10/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại TP. Bắc Ninh”.

Theo báo cáo tại hội thảo, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Amkor, Canon, Foxconn, Sungwoo...

Lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư quy đổi vào địa bàn đạt khoảng 98,9 tỷ USD, trong đó gần 52 tỷ USD vốn FDI với hơn 3.670 dự án còn hiệu lực.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh cấp mới 264 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,677 tỷ USD, đồng thời điều chỉnh 222 dự án với tổng vốn tăng thêm gần 2,31 tỷ USD. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất sản phẩm điện tử, quang học và linh kiện điện tử.

Bắc Ninh hiện có 72 khu công nghiệp theo quy hoạch, tổng diện tích 21.519 ha. Đến nay, 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và 39 khu được chấp thuận chủ trương đầu tư với 60 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 11.743 ha. Trong 3-5 năm tới, số lao động nước ngoài được dự báo tăng thêm 2.500-3.000 người mỗi năm.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Hội thảo: Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương. Ảnh: Việt Dũng

Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tính đến ngày 1/10/2026, địa phương có 41.416 người nước ngoài đăng ký tạm trú, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khoảng 85% nhập cảnh với mục đích lao động, chủ yếu là chuyên gia và lao động kỹ thuật tại các doanh nghiệp FDI, khu và cụm công nghiệp.

Dữ liệu quản lý cư trú cho thấy, số người nước ngoài này đăng ký tại 10.336 cơ sở lưu trú. Trong đó, 11.482 người ở khách sạn, nhà trọ; 8.847 người ở nhà dân kinh doanh lưu trú; 7.552 người ở nhà dân không kinh doanh lưu trú; 5.280 người ở chung cư và 3.263 người ở ký túc xá, khu nhà ở trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Như vậy, nhà dân và căn hộ chung cư đang là hai nhóm hình thức lưu trú đáng chú ý, với tổng cộng 21.679 người nước ngoài, chiếm 52,34% số người đăng ký tạm trú trên địa bàn.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhu cầu nhà ở cũng được dự báo chuyển dần sang phân khúc cao cấp hơn, với các yêu cầu về tiện ích xã hội, giao thông, dịch vụ và chất lượng môi trường sống.

Bà Trang Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn TUTA, cho biết lợi thế của Bắc Ninh là thu hút dòng vốn FDI công nghiệp, công nghệ cao, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống của công nhân, đội ngũ quản lý cấp trung và lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, địa phương hiện còn thiếu những căn hộ, chung cư cao cấp đáp ứng nhu cầu này.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới, lợi thế về ưu đãi đầu tư hay chi phí lao động không còn là yếu tố duy nhất. Chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống ngày càng có ý nghĩa trong việc thu hút, giữ chân chuyên gia quốc tế.

Vì vậy, Bắc Ninh định hướng phát triển các khu nhà ở tích hợp tiện ích, dịch vụ cho cộng đồng nhà quản lý và chuyên gia nước ngoài đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, hướng tới hình thành một “hệ sinh thái sống” gắn với các khu công nghiệp. Hiện địa phương đã có 7 danh mục dự án được cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Bên cạnh phát triển nguồn cung, việc minh bạch thông tin dự án, kết nối cung - cầu và xây dựng cổng dữ liệu hoặc cẩm nang nhà ở dành cho người nước ngoài cũng được đặt ra. Các thông tin về dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, số lượng căn hộ còn trong hạn mức, giá bán, giá thuê và dịch vụ vận hành sẽ giúp khách hàng tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Với quy mô cộng đồng người nước ngoài hiện có và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, phát triển nhà ở phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Bắc Ninh trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bắc Ninh VnEconomy bất động sản VnEconomy đầu tư VnEconomy nhà ở cho người nước ngoài VnEconomy

Chủ đề

Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Mở rộng thị trường nhà ở cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Mở rộng thị trường nhà ở cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Số lượng người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam ngày càng tăng, nhưng thị trường nhà ở dành cho nhóm khách hàng này vẫn chưa phát triển tương xứng. Tại Bắc Ninh, khoảng cách giữa nhu cầu tiềm năng và khả năng tiếp cận nhà ở đang đặt ra nhiều vấn đề về nguồn cung, chính sách và dịch vụ…

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng 2 con số. Ảnh minh họa/VnEconomy

VnEconomy Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm

Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy