2 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách 2.346 tỷ

Để có được kết quả trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực thi hàng loạt giải pháp thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua địa bàn tỉnh, bám sát tiến độ triển khai tại từng chi cục.

Năm 2023 Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả được giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên 5,5 nghìn tỷ đồng ( tăng 24% so với năm 2022). Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng đặc trưng đi qua cảng Cẩm Phả là than, đá vôi, xi măng, clinker… đều không mở tờ khai tại chi cục, do đó Hải quan Cẩm Phả không có số thu từ các hoạt động quản lý hải quan.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã chỉ đạo Hải quan Cẩm Phả triển khai nhiều giải pháp giữ chân các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn. Kết quả đã thu hút thêm 35 doanh nghiệp mới về làm thủ tục và mở tờ khai tại chi cục với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 239 triệu USD, nâng số thu ngân sách lên thêm 598 tỷ đồng, Đặc biệt là trong số 35 doanh nghiệp mới có tới 23 doanh nghiệp nhập khẩu than đóng góp số thu lên tới 542 tỷ đồng.

Cũng từ đầu năm 2023, tuyến xuất nhập khẩu biên mậu phía Bắc được khôi phục lại, tuy nhiên phía Trung Quốc thường xuyên điều chỉnh theo từng thời điểm, ảnh hưởng lớn tới tốc độ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Trước biến động nêu trên, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đề ra nhiều phương án quản lý, giám sát, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai mô hình “cửa khẩu số” (cửa khẩu thông minh), tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Tổng kết, số lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-manifest là 3.333 lượt phương tiện, tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 3.337 hồ sơ thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến cho 550 doanh nghiệp.

Đồng thời đơn vị này đã chỉ đạo điều chuyển máy soi container di động ra địa bàn Móng Cái từ ngày 15/8/2023, thực hiện soi chiếu 223 container, 09 container có nghi vấn, phát hiện 03 container vi phạm, truy thu, xử phạt vi phạm hành chính 9,71 triệu đồng…

Hải quan Quảng Ninh cũng tích cực tham gia vào các dự thảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư trên địa bàn, nổi bật là Đề án phát triển dịch vụ logistics, thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm…

Tổng kết cả năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan cho gần 140.000 tờ khai của 1.565 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 15,38 tỷ USD (tăng 75% về tờ khai và tăng 25% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022), giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 343.000 phương tiện (tăng 177% so với năm 2022) và trên 4 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 5.100% so với năm 2022); không để phát sinh điểm nóng, vượt tiến độ cả 10/10 chỉ tiêu kiểm soát, chống buôn lậu, là đơn vị hiếm của toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao chỉ tiêu thu 13.000 tỷ đồng (tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2023), đây tiếp tục là một thách thức lớn trong nhiệm vụ thu ngân sách khi tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn.

Trước thực tế nêu trên, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tập trung phân tích, dự báo nguồn thu, khả năng thu theo từng tháng, quý và cả năm để đề ra giải pháp sát thực tiễn. Giao sớm chỉ tiêu thu từ ngày đầu, tháng đầu để các chi cục kịp thời triển khai những giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng…

Kết quả, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 15/2/2024, đã có 703 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh (248 doanh nghiệp trong tỉnh, 455 doanh nghiệp ngoài tỉnh); thực hiện thủ tục hải quan đối với 17.808 tờ khai với tổng kim ngạch các loại hình là 2,4 tỷ USD (tăng 73% về tờ khai và tăng 54% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023); số thu ngân sách nhà nước về xuất nhập khẩu đạt trên 2.346 tỷ đồng, đạt 18,05% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (13.000 tỷ đồng)…