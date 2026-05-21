20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Đồ họa dưới đây xếp hạng 20 công ty dầu khí có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới, dựa trên dữ liệu từ CompaniesMarketCap tính đến ngày 5/5/2026.

Đứng đầu danh sách là Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí do Chính phủ Saudi Arabia kiểm soát, với vốn hóa thị trường 1,8 nghìn tỷ USD. Riêng công ty này chiếm hơn 1/3 tổng vốn hóa của 20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Quy mô đó cũng lớn hơn tổng vốn hóa của 5 công ty xếp ngay sau là ExxonMobil, Chevron, PetroChina, Shell và TotalEnergies. Tổng giá trị của nhóm này đạt khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, vẫn thấp hơn Saudi Aramco.

Trong nhóm 10 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 3 đại diện, với tổng vốn hóa khoảng 1,2 nghìn tỷ USD. Dẫn đầu là tập đoàn năng lượng ExxonMobil với 637 tỷ USD và Chevron với 380 tỷ USD. ConocoPhillips đứng thứ 8 toàn cầu, với vốn hóa 152 tỷ USD.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về hai tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc là PetroChina và CNOOC; ba tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu gồm Shell, TotalEnergies và BP; cùng tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil.

Tổng vốn hóa của 20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới hiện đã vượt tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật Bản và gần bằng quy mô nền kinh tế Đức. Điều này cho thấy dầu khí vẫn là một trong những lĩnh vực tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ là khu vực có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng, với 10 công ty dầu khí có tổng vốn hóa 1,9 nghìn tỷ USD. Trong đó, Mỹ đóng góp 8 công ty, còn Canada có 2 công ty.

Việc Mỹ chiếm ưu thế về số lượng doanh nghiệp phản ánh quy mô lớn của thị trường vốn, cũng như hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển tại Bắc Mỹ.

Tây Âu cũng có nhiều tên tuổi lớn góp mặt, gồm Shell, TotalEnergies, BP, Equinor và Eni. Tuy nhiên, tổng vốn hóa của 5 công ty này chỉ đạt 760,8 tỷ USD, chưa bằng một nửa giá trị thị trường của riêng Saudi Aramco.

Tại Đông Á, danh sách chỉ có các đại diện đến từ Trung Quốc, gồm 3 tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn là PetroChina, CNOOC và Sinopec. Tổng vốn hóa của nhóm này đạt 541,6 tỷ USD.

Định giá của các công ty dầu khí hiện được hỗ trợ bởi hai yếu tố chính là rủi ro nguồn cung và nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng.

Về nguồn cung, eo biển Hormuz hiện là điểm nghẽn quan trọng nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tuyến hàng hải này ghi nhận lưu lượng dầu bình quân khoảng 20 triệu thùng/ngày, tương đương gần 20% thương mại dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng của thế giới.

Vì vậy, mỗi khi eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn, giá dầu thô có thể tăng nhanh. Diễn biến này thường kéo theo kỳ vọng lợi nhuận cao hơn đối với các tập đoàn năng lượng lớn.

Về nhu cầu, tiêu thụ điện toàn cầu đang tăng nhanh, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng tăng sử dụng điện trong nhiều lĩnh vực và tăng trưởng công nghiệp. Những yếu tố này khiến các nhà sản xuất năng lượng có nguồn cung ổn định ngày càng giữ vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.