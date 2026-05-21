Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...

Cả ba đều đang trên đường tới các thị trường châu Á. Dữ liệu cũng cho thấy một siêu tàu dầu khác đang đi vào eo biển Hormuz.

Những tàu trên thuộc nhóm ít siêu tàu dầu rời vùng Vịnh trong tháng này qua tuyến quá cảnh do Iran chỉ định.

Chiến sự Iran nổ ra ngày 28/2 đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu - gần như tê liệt. Trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo các tuyến quá cảnh do nước này chỉ định.

Theo dữ liệu trên, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) Universal Winner treo cờ Hàn Quốc đã đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh, sau khi 2 tàu dầu của Trung Quốc cũng đi qua tuyến này trong ngày thứ Tư. Tàu Universal Winner chở 2 triệu thùng dầu thô Kuwait, được bốc hàng ngày 4/3.

Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu Universal Winner đang hướng tới Ulsan, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Hàn Quốc của công ty SK Energy và dự kiến dỡ hàng vào ngày 9/6.

Trước khi chiến sự Iran nổ ra, eo biển Hormuz ghi nhận trung bình 125-140 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Hiện nay, hàng trăm tàu vẫn đang mắc kẹt trong vùng Vịnh cùng khoảng 20.000 thuyền viên.

Theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu, lưu lượng qua eo biển Hormuz những ngày gần đây chỉ còn khoảng 10 lượt tàu ra vào mỗi ngày. Phần lớn là tàu hàng, tàu chở hóa chất và tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trong khi tàu chở dầu thô chỉ chiếm một phần nhỏ.

Dữ liệu từ Kpler và phân tích vệ tinh của công ty phân tích dữ liệu SynMax cho thấy khoảng 10 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, gồm một số tàu hàng cỡ nhỏ và một tàu chở hóa chất đi vào vùng Vịnh.

“Môi trường hoạt động tại khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro cao do các vụ tấn công tàu gần đây”, Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC), cơ quan do Hải quân Mỹ điều phối, cho biết trong một thông cáo ngày thứ Ba (19/5).

Vào thứ Tư, các hiệp hội vận tải biển đã ban hành hướng dẫn mới cho những tàu dự định đi qua eo biển Hormuz. Hướng dẫn này cảnh báo loạt rủi ro đối với hoạt động hàng hải tại khu vực, gồm nguy cơ bị tấn công, mối đe dọa từ máy bay không người lái và thủy lôi, tình trạng ùn tắc khó lường, cũng như khả năng hỗ trợ và giám sát an ninh từ lực lượng quân sự bị hạn chế.

“Hàng trăm tàu hiện vẫn chưa thể đi qua eo biển Hormuz. Khi hoạt động hàng hải dần trở lại bình thường, việc các tàu này cùng lúc di chuyển qua eo biển có thể gây ra rủi ro lớn đối với an toàn hàng hải”, các hiệp hội cho biết.

Trong nhóm siêu tàu dầu rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư có tàu VLCC Yuan Gui Yang treo cờ Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này đã bốc 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào ngày 27/2, một ngày trước khi chiến sự Iran nổ ra.

Yuan Gui Yang do công ty Unipec thuê. Unipec là bộ phận giao dịch dầu mỏ của Sinopec, tập đoàn lọc dầu lớn nhất châu Á. Sau khi đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh vào sáng thứ Tư, tàu này dự kiến đến cảng Thủy Đông, gần thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 4/6 để dỡ hàng.

Một tàu VLCC khác là Ocean Lily treo cờ Hồng Kông cũng đã bốc tổng cộng 2 triệu thùng dầu thô trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, gồm 1 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah của Iraq. Ocean Lily thuộc sở hữu của tập đoàn Sinochem của Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này dự kiến đến cảng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 5/6 để dỡ hàng.

Tuần trước, tàu VLCC Yuan Hua Hu cũng rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, chở 2 triệu thùng dầu Iraq và hướng tới cảng Chu Sơn ở miền Đông Trung Quốc.

Dữ liệu khác của LSEG cho thấy tàu VLCC Grand Lady treo cờ Cyprus cũng đã đi vào eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu định vị. Tàu này không chở hàng và hiện neo ngoài khơi Dubai.