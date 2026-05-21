Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Ngọc Trang

21/05/2026, 10:58

Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, ngoài khơi Musandam, Oman, ngày 18/5/2026 - Ảnh: Reuters
Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, ngoài khơi Musandam, Oman, ngày 18/5/2026 - Ảnh: Reuters

Cả ba đều đang trên đường tới các thị trường châu Á. Dữ liệu cũng cho thấy một siêu tàu dầu khác đang đi vào eo biển Hormuz.

Những tàu trên thuộc nhóm ít siêu tàu dầu rời vùng Vịnh trong tháng này qua tuyến quá cảnh do Iran chỉ định.

Chiến sự Iran nổ ra ngày 28/2 đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu - gần như tê liệt. Trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo các tuyến quá cảnh do nước này chỉ định.

Theo dữ liệu trên, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) Universal Winner treo cờ Hàn Quốc đã đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh, sau khi 2 tàu dầu của Trung Quốc cũng đi qua tuyến này trong ngày thứ Tư. Tàu Universal Winner chở 2 triệu thùng dầu thô Kuwait, được bốc hàng ngày 4/3.

Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu Universal Winner đang hướng tới Ulsan, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Hàn Quốc của công ty SK Energy và dự kiến dỡ hàng vào ngày 9/6.

Trước khi chiến sự Iran nổ ra, eo biển Hormuz ghi nhận trung bình 125-140 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Hiện nay, hàng trăm tàu vẫn đang mắc kẹt trong vùng Vịnh cùng khoảng 20.000 thuyền viên.

Theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu, lưu lượng qua eo biển Hormuz những ngày gần đây chỉ còn khoảng 10 lượt tàu ra vào mỗi ngày. Phần lớn là tàu hàng, tàu chở hóa chất và tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trong khi tàu chở dầu thô chỉ chiếm một phần nhỏ.

Dữ liệu từ Kpler và phân tích vệ tinh của công ty phân tích dữ liệu SynMax cho thấy khoảng 10 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, gồm một số tàu hàng cỡ nhỏ và một tàu chở hóa chất đi vào vùng Vịnh.

“Môi trường hoạt động tại khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro cao do các vụ tấn công tàu gần đây”, Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC), cơ quan do Hải quân Mỹ điều phối, cho biết trong một thông cáo ngày thứ Ba (19/5).

Vào thứ Tư, các hiệp hội vận tải biển đã ban hành hướng dẫn mới cho những tàu dự định đi qua eo biển Hormuz. Hướng dẫn này cảnh báo loạt rủi ro đối với hoạt động hàng hải tại khu vực, gồm nguy cơ bị tấn công, mối đe dọa từ máy bay không người lái và thủy lôi, tình trạng ùn tắc khó lường, cũng như khả năng hỗ trợ và giám sát an ninh từ lực lượng quân sự bị hạn chế.

“Hàng trăm tàu hiện vẫn chưa thể đi qua eo biển Hormuz. Khi hoạt động hàng hải dần trở lại bình thường, việc các tàu này cùng lúc di chuyển qua eo biển có thể gây ra rủi ro lớn đối với an toàn hàng hải”, các hiệp hội cho biết.

Trong nhóm siêu tàu dầu rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư có tàu VLCC Yuan Gui Yang treo cờ Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này đã bốc 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào ngày 27/2, một ngày trước khi chiến sự Iran nổ ra.

Yuan Gui Yang do công ty Unipec thuê. Unipec là bộ phận giao dịch dầu mỏ của Sinopec, tập đoàn lọc dầu lớn nhất châu Á. Sau khi đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh vào sáng thứ Tư, tàu này dự kiến đến cảng Thủy Đông, gần thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 4/6 để dỡ hàng.

Một tàu VLCC khác là Ocean Lily treo cờ Hồng Kông cũng đã bốc tổng cộng 2 triệu thùng dầu thô trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, gồm 1 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah của Iraq. Ocean Lily thuộc sở hữu của tập đoàn Sinochem của Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này dự kiến đến cảng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 5/6 để dỡ hàng.

Tuần trước, tàu VLCC Yuan Hua Hu cũng rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, chở 2 triệu thùng dầu Iraq và hướng tới cảng Chu Sơn ở miền Đông Trung Quốc.

Dữ liệu khác của LSEG cho thấy tàu VLCC Grand Lady treo cờ Cyprus cũng đã đi vào eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu định vị. Tàu này không chở hàng và hiện neo ngoài khơi Dubai.

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

08:20, 06/05/2026

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

10:41, 05/05/2026

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

07:53, 05/05/2026

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

Từ khóa:

chiến sự Iran eo biển Hormuz Hormuz siêu tàu dầu tàu chở dầu thô thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Reuters: Mỹ không vội gia hạn thỏa thuận hòa hoãn thương mại với Trung Quốc

Reuters: Mỹ không vội gia hạn thỏa thuận hòa hoãn thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định vội gia hạn thỏa thuận mà theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay...

Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ dịch chuyển sản xuất theo hướng chọn lọc hơn

Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ dịch chuyển sản xuất theo hướng chọn lọc hơn

Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đang đẩy nhanh chiến lược tái công nghiệp hóa nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xu hướng này không đồng nghĩa rời khỏi Trung Quốc hoàn toàn, mà chủ yếu là tái cân bằng mạng lưới sản xuất theo hướng chọn lọc và ít phụ thuộc hơn...

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Iran đang phải đưa dầu lên các tàu chở dầu cũ neo đậu ở Vùng Vịnh để lưu kho tạm thời, sau khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu của nước này sang sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc...

Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp

Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp

Nguồn tin là một số nhà giao dịch tiết lộ rằng trong khoảng một tuần rưỡi trở lại đây, mỗi ngày RBI đều chi khoảng 1 tỷ USD để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ...

SpaceX nộp hồ sơ IPO, ông Elon Musk tiến gần mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD

SpaceX nộp hồ sơ IPO, ông Elon Musk tiến gần mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD

Theo hồ sơ chứng khoán công bố ngày thứ Tư (20/5), công ty khai phá hàng không vũ trụ SpaceX xác nhận kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên, đồng thời cung cấp một số thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của công ty...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trí tuệ nhân tạo AI trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

2

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Chứng khoán

3

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Thế giới

4

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Dân sinh

5

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy