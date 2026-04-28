Shell chi hơn 16 tỷ USD cho vụ thâu tóm nhằm tăng sản lượng dầu khí

Shell, một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, đã công bố thỏa thuận mua lại công ty năng lượng ARC Resources của Canada với giá trị lên tới 16,4 tỷ USD...

Thương vụ này chủ yếu được thanh toán bằng cổ phiếu, đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng của Shell nhằm tăng cường sản lượng dầu khí trong bối cảnh các mỏ lâu năm của hãng đang dần cạn kiệt.

Theo hãng tin Reuters, đây là thương vụ lớn nhất của Shell kể từ khi mua lại công ty khí đốt BG vào năm 2016, và được công bố sau khi các nhà phân tích và chính Shell dự báo rằng công ty cần một bước đột phá trong việc thăm dò hoặc mua lại để bù đắp cho các mỏ dầu đang già cỗi.

ARC Resources, với sản lượng hiện tại khoảng 370.000 thùng tương đương dầu mỗi ngày, sẽ giúp tăng sản lượng của Shell lên 2,8 triệu thùng tương đương dầu mỗi ngày.

Sự gia tăng này không chỉ giúp Shell củng cố vị thế của mình trong ngành công nghiệp dầu khí mà còn mở rộng khả năng của hãng trong việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho thị trường châu Á, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi của các mỏ dầu ARC gần các mỏ dầu hiện có của Shell tại Canada.

Shell hiện đang nắm giữ 40% cổ phần trong nhà máy LNG Canada, nơi có khả năng cung ứng LNG đến châu Á nhanh hơn so với hầu hết các nhà máy LNG khác ở khu vực Bắc Mỹ.

Thỏa thuận này cũng mang lại cho Shell trữ lượng 2 tỷ thùng dầu và dự kiến sẽ giúp Shell tiết kiệm được khoảng 250 triệu USD trong vòng một năm sau khi hoàn tất, mà không ảnh hưởng đến ngân sách đầu tư từ 20 tỷ đến 22 tỷ USD của công ty cho đến năm 2028.

Ngoài ra, Shell dự kiến sẽ thu về 1,5 tỷ USD dòng tiền tự do mỗi năm từ thương vụ này. Dòng tiền này sẽ cho phép Shell nâng mục tiêu tăng trưởng sản lượng hàng năm từ 1% lên 4% trong thập kỷ tới, đồng thời duy trì sản lượng dầu lỏng ở mức 1,4 triệu thùng mỗi ngày đến năm 2030 và xa hơn nữa.

Trữ lượng dầu khí của Shell qua các năm - Nguồn: Reuters.

Về mặt tài chính, Shell sẽ chi trả cho các cổ đông của ARC 8,2 đôla Canada tiền mặt và 0,40247 cổ phiếu Shell cho mỗi cổ phiếu ARC, tương đương khoảng 25% giá trị thương vụ được trả bằng tiền mặt và 75% trả bằng cổ phiếu, ở mức giá cổ phiếu cao hơn 20% so với giá trung bình của cổ phiếu ARC trong 30 ngày qua.

Ngoài giá trị vốn chủ sở hữu, Shell sẽ gánh thêm khoảng 2,8 tỷ USD nợ ròng và tiền thuê mỏ của ARC, đưa giá trị thương vụ lên khoảng 16,4 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu 13,6 tỷ USD sẽ được trả bằng 3,4 tỷ USD tiền mặt và 10,2 tỷ USD cổ phiếu Shell.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Shell đã mua lại khoảng 1/4 lượng cổ phiếu Shell trong 4 năm qua, trị giá khoảng 60 tỷ USD, bao gồm 14 tỷ USD vào năm 2025. Công ty đã cảnh báo rằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của mình, ở mức khoảng 21% vào cuối năm 2025, sẽ tăng do biến động giá năng lượng từ cuộc chiến Iran.

Tuy nhiên, CEO Wael Sawan của Shell khẳng định rằng công ty hoàn toàn thoải mái với tác động tài chính của thương vụ này và tiếp tục cam kết chi trả 40% đến 50% dòng tiền hoạt động cho cổ đông.

Thông tin về vụ thâu tóm này đã khiến cổ phiếu của Shell giảm hơn 1,8% trong phiên ngày 27/4, trong khi cổ phiếu của ARC tăng hơn 21%.

Shell mua ARC được đánh giá là một thương vụ lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn so với vụ hãng dầu lửa Chevron mua lại công ty năng lượng Hess với giá 55 tỷ USD vào năm 2025.