200 nhà đầu tư Hàn Quốc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng

Chiều 15/4 tại Hải Phòng, hơn 200 nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Với chủ đề “Hải Phòng – điểm đến thành công”, Hội nghị là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời tạo lập một diễn đàn mở để trao đổi, thông tin đến các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh của cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng, qua đó mở ra cơ hội hợp tác cùng phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Chia sẻ với các nhà đầu tư, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài cho biết, trong 30 năm qua, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế tại Việt Nam. Năm 2021, Hàn Quốc đứng thứ 2 trong 106 quốc gia và vùng lãnh thổ về tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam và là quốc gia dẫn đầu về số dự án đầu tư mới cũng như số lượt dự án điều chỉnh vốn.

Tính riêng tại thành phố Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã thu hút được 171 dự án FDI từ Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký khoảng 9,56 tỷ USD chiếm tỷ trọng 36,6% tổng vốn FDI đầu tư vào thành phố.Riêng trong Khu Công nghiệp, Khu kinh tế thu hút được 102 dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 8,5 tỷ USD.

Trong đó tiêu biểu là Tổ hợp các dự án của Tập đoàn LG đã đầu tư 7,24 tỷ USD vào Khu Công nghiệp Tràng Duệ, hiện tổ hợp này đã mang lại gần 25 nghìn việc làm cho người lao động, doanh thu trong năm 2021 ước đạt 14,5 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 95 triệu USD.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Hải Phòng hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích là 5.694 ha. Các khu công nghiệp này được đầu tư hạ tầng rất bài bản và được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia qua 5 loại hình giao thông: đường biển, đường sắt, đường bộ, đường không và đường thủy nội địa, do vậy sẽ tiết kiệm tối đa chi phí logistics cho các doanh nghiệp.

Trong năm 2021, mặc dù đại dịch Covid 19 hoành hành, nhưng các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng vẫn thu hút được 5,1 tỷ USD, đứng đầu toàn quốc.

Để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư vào Hải Phòng, ông Kiên cho biết, từ nay đến năm 2025, Hải Phòng sẽ mở thêm 15 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.200 ha, đồng thời thành phố tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng cả về giao thông, đô thị và du lịch - dịch vụ nhằm tạo nên một hệ sinh thái tuần hoàn, bền vững.

Về công tác đào tạo, hiện Hải Phòng có 5 trường đại học và 48 trung tâm dạy nghề, hàng năm các trường, các trung tâm này đã thu hút được hàng nghìn học viên đến từ các địa phương trong khu vực, đây sẽ là nguồn cung lực lượng lao động có chất lượng cao cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp.

Nhận định về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng, ông Park Jae Hong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng cho biết, Hải Phòng có vị trí đắc địa để phát triển các loại hình kinh tế, do thuận lợi về giao thông, nguồn cung nhân lực dồi dào, cần cù, trung thực kết hợp với sự đồng hành của bộ máy chính quyền với doanh nghiệp đã tạo ra một sức mạnh tổng hòa giúp Hải Phòng có được một môi trường đầu tư an ninh, an toàn.

“Hiện, LG đã đầu tư gần 5 tỷ USD vào Hải Phòng nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, với cam kết đồng hành cùng phát triển cùng mảnh đất này”, ông Park Jae Hong khẳng định.