3 chiến lược giúp WinCommerce đạt tăng trưởng bền vững

Riêng trong tháng 6, WCM đã mang về lợi nhuận trên toàn mạng lưới, đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình đạt lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp.

Thông thường, quý 2 các năm là mùa thấp điểm của ngành bán lẻ sau giai đoạn sôi động của mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, WinCommerce vẫn giữ vững “phong độ”, tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, trong quý 2/2024, doanh thu của WCM đạt 7.844 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) của WCM đạt 172 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ lợi nhuận một lần từ việc thí điểm phân phối sản phẩm tài chính trong năm 2023, EBITDA tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp này là nhờ những chiến lược tối ưu lợi nhuận, đặt khách hàng làm trọng tâm.

HỆ SINH THÁI “POINT OF LIFE”

Theo báo cáo của J.P Morgan, Việt Nam là một trong những câu chuyện tăng trưởng bán lẻ hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, độ thâm nhập của lĩnh vực bán lẻ hàng tạp hóa của Việt Nam vẫn chưa sâu, chỉ chiếm 12% vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 20-45% của các nước ASEAN. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, với việc mở rộng tầng lớp trung lưu và tăng tốc độ đô thị hóa đóng. Điều này đóng vai trò là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thương mại hiện đại trong nhiều năm tới.

Với vị thế là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam sở hữu hệ thống điểm bán trải dài khắp 62 tỉnh thành, WinCommerce đã và đang triển khai những chiến lược để “cưỡi” lên làn sóng tăng trưởng của thị trường bán lẻ hiện đại tại mảnh đất hình chữ S. Trong đó, không thể không nhắc đến hệ sinh thái “Point Of Life” (POL).

Theo đó, POL là hệ sinh thái tiêu dùng công nghệ, hệ sinh thái số offline-to-online gồm 3 yếu tố chính: Sản phẩm và dịch vụ do Masan (Công ty mẹ của WinCommerce) cung cấp; hạ tầng thương mại (WinCommerce) liên kết tất cả các đối tác trong hệ sinh thái và thứ ba là một nền tảng công nghệ, có khả năng phân tích dữ liệu thông qua Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Máy học (Machine Learning), cũng như sự kết hợp của con người và tổ chức Masan.

Nhân viên kho vận WinCommerce kiểm tra hệ thống phân chia hàng hóa tự động.

Hệ sinh thái POL sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong tương lai, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trên toàn bộ chuỗi giá trị tiêu dùng. Cụ thể, việc tích hợp gần 3.700 cửa hàng và siêu thị thuộc chuỗi WinCommerce vào hệ thống logistics Supra (Công ty con của WinCommerce) sẽ tạo ra một nền tảng logistics với phạm vi rộng trên toàn quốc, giúp giảm chi phí và tăng cường khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Theo đó, mạng lưới siêu thị, cửa hàng tiện lợi của WCM là điểm đến lý tưởng, nơi kết nối mọi nhu cầu “tất cả trong một” từ nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến sản phẩm, dịch vụ tài chính của người tiêu dùng.

HỆ THỐNG LOGISTICS TOÀN QUỐC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ

Đầu năm 2022, Supra được thành lập, công ty hiện trực thuộc WinCommerce. Động thái này đánh dấu bước đi quan trọng của doanh nghiệp khi chính thức bước chân vào dịch vụ logistics nội địa. Là một phần của hệ sinh thái POL, Supra được thành lập với mục tiêu là phục vụ hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ của Masan, giúp tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng và đối tác nhiều nhất.

Hiện tại, Supra sở hữu hệ thống trung tâm phân phối (Distribution Center) gồm 10 cụm kho (bao gồm cả kho khô và kho lạnh) trên cả ba miền. Supra đang chịu trách nhiệm giao 60% tổng sản lượng hàng hóa của WinCommerce.

Tính trung bình các kho khô của Supra vận chuyển khoảng từ 454 tấn hàng hóa mỗi ngày và kho lạnh vận chuyển khoảng 275 tấn. Đơn vị này cũng áp dụng những công nghệ mới như AI trong các khâu lên đơn hàng, giao nhận, chia chọn hàng hóa tại kho, kiểm soát tập trung chất lượng sản phẩm tại kho và đảm bảo chất lượng hàng hóa vận chuyển tới hệ thống được đồng nhất và tối ưu chi phí.

Theo thống kê của WinCommerce, Supra đã hỗ trợ tiết giảm 11% chi phí logistics đối với hàng hóa, góp phần trực tiếp giảm giá thành lên từng sản phẩm, mang lại lợi ích cho khách hàng.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN LỚN NHÁT KẾT NỐI THƯƠNG HIỆU VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Là mảnh ghép quan trọng của WinCommerce trong công tác kết nối người tiêu dùng và thương hiệu, chương trình hội viên WIN đã và đang có những chuyển đổi tích cực, có đóng góp không nhỏ vào đà tăng trưởng lợi nhuận bền vững của WCM.

WinMart với không gian mua sắm mới mẻ kết hợp cùng các chương trình ưu đãi lớn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Đầu năm 2023, WinCommerce giới thiệu ra thị trường chương trình Hội viên WIN với mục tiêu ban đầu là giúp người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm với mức giá chiết khấu nhiều hơn nữa. Chương trình Hội viên WIN giúp người tiêu dùng tiết kiệm 20% cho sản phẩm WinEco và MEATDeli cùng với danh mục hàng trăm sản phẩm và các chương trình ưu đãi hàng kỳ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng.

Đơn cử, trong tháng 8 này, bên cạnh áp dụng chương trình hội viên WIN khuyến mãi 20%, hệ thống siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+, WiN tập trung kích cầu mua sắm thông qua chương trình khuyến mại với hơn 300 sản phẩm có giá siêu rẻ cho người tiêu dùng miền Nam.

Đến nay, chương trình hội viên WIN đã đạt 10 triệu Hội viên và dự kiến sẽ đạt 30 triệu vào năm 2025. Để gia tăng lợi ích của chương trình, ban lãnh đạo dự kiến sẽ hợp tác cùng Phúc Long và các đối tác uy tín trong và ngoài nước, tích hợp các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị này vào nền tảng.

Vào quý 2/2020, để hình thành nên hệ sinh thái "Point Of Life" kết hợp xuyên suốt online và offline, phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Masan (Công ty mẹ của WinCommerce) đã hoàn tất mua thêm 12,6% cổ phần của The CrownX (Nền tảng hợp nhất tiêu dùng - Masan Consumer Holdings và bán lẻ - WinCommerce) với tổng giá trị tiền mặt là 862 triệu USD.

Sau giao dịch này, Masan nắm giữ khoảng 82,6% cổ phần tại The CrownX và nâng tỉ lệ lợi ích kinh tế tại WinCommerce lên 69,17%. 4 năm sau đó, WinCommerce đã “mang tiền về cho mẹ” Masan. Việc gia tăng sở hữu tại WinCommerce đã mang về “quả ngọt” cho Masan cũng như thể hiện sự nhất quán của doanh nghiệp trong chiến lược tập trung đầu tư cho mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ.