30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Đức Anh

15/12/2025, 19:00

Trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng trở thành một thước đo cho tham vọng công nghệ của các quốc gia. Công cụ Năng lực AI của Đại học Stanford - tổng hợp các chỉ số từ nghiên cứu, nhân lực đến quản trị và hạ tầng - khắc họa bức tranh phân hóa rõ rệt về năng lực cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Dựa trên công cụ này, đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia dựa trên điểm số về năng lực AI của các quốc gia, được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, AI an toàn và có kiểm soát, nhân lực, cơ sở hạ tầng…

VnEconomy

Theo đó, Mỹ dẫn đầu với khoảng cách đáng kể so với các quốc gia phía sau. Xếp sau Mỹ là Trung Quốc và Ấn Độ.

Các nền kinh tế thu nhập cao chiếm đa số trong nhóm dẫn đầu, phản ánh lợi thế về đầu tư nghiên cứu và phát triển, hệ thống đại học chất lượng cao và hạ tầng số phát triển.

Ấn Độ là nền kinh tế thu nhập trung bình thấp duy nhất trong top 30, cho thấy hoạt động nghiên cứu phát triển phát triển và lực lượng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật dồi dào.

Brazil, Trung Quốc và Malaysia là các đại diện đáng chú ý trong nhóm thu nhập trung bình cao, với năng lực AI được củng cố nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ và vai trò ngày càng tăng của khu vực tư nhân.

Từ khóa:

cạnh tranh AI công cụ Năng lực AI Stanford Mỹ dẫn đầu về AI năng lực trí tuệ nhân tạo thế giới
VnEconomy