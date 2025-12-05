Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu tại các nước phát triển

Dựa trên dữ liệu từ Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, đồ họa thông tin dưới đây cho thấy cơ cấu phân bổ danh mục cổ phiếu và trái phiếu của các quốc gia, đồng thời tách bạch tỷ trọng đầu tư vào tài sản tại Mỹ, trong nước và phần còn lại của thế giới.

Từ đồ họa có thể thấy, nhà đầu tư Mỹ dành 78% danh mục cổ phiếu và 77% danh mục trái phiếu cho tài sản trong nước, phản ánh rõ xu hướng ưu tiên thị trường quê nhà.

Trong một báo cáo chiến lược đầu tư toàn cầu, các chuyên gia Goldman Sachs đánh giá Mỹ là nền kinh tế có mức thiên vị nội địa mạnh nhất ở cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, nhờ quy mô và hiệu quả vượt trội của thị trường tài chính trong nhiều thập kỷ.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại Nhật Bản, khi 80% danh mục trái phiếu và 78% danh mục cổ phiếu của nhà đầu tư nước này được phân bổ cho tài sản trong nước.

Những con số trên cho thấy ngay cả ở các thị trường vốn phát triển, phần lớn nhà đầu tư vẫn chưa tiến tới cơ cấu danh mục tiệm cận “rổ tài sản toàn cầu”, mà vẫn tập trung mạnh vào thị trường nội địa.

Ngược lại, tại Na Uy, cổ phiếu nội địa chỉ chiếm khoảng 12% danh mục, trong khi cổ phiếu Mỹ chiếm tới 48%, phần còn lại phân bổ vào thị trường các quốc gia khác.

Ở Canada, nhà đầu tư cũng dành tới 45% danh mục cổ phiếu cho thị trường Mỹ, bên cạnh tỷ trọng đáng kể cho cổ phiếu trong nước. Xu hướng này càng củng cố sức hút lớn của tài sản Mỹ trong danh mục toàn cầu.