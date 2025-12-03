Danh mục đầu tư của Nvidia có những gì?

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện danh mục đầu tư cổ phiếu của hãng thiết kế chip Mỹ Nvidia tính đến quý 3/2025.

Có thể đấy, gần như toàn bộ danh mục của công ty này đặt cược vào các doanh nghiệp hạ tầng AI. Khoản đầu tư lớn nhất là vào CoreWeave - công ty chuyên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho AI - với tỷ trọng khoảng 86,4%, tương đương 3,32 tỷ USD.

Phần còn lại của danh mục được phân bổ cho Applied Digital, Arm Holdings và Nebius Group. Đây là 3 công ty gắn liền với hạ tầng AI, từ thiết kế bộ vi xử lý cho đến xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, dịch vụ đám mây chuyên biệt cho AI.

Cơ cấu danh mục đầu tư trên cho thấy Nvidia không chỉ bán con chip mà còn chủ động rót vốn vào chính các mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng AI - từ năng lực tính toán, trung tâm dữ liệu cho tới điện toán biên.

Theo các nhà phân tích, với nhà đầu tư, danh mục này có ý nghĩa như một “bản đồ chiến lược” của Nvidia. Trong CoreWeave giữ vai trò trung tâm, phản ánh định hướng gắn chặt với các hệ thống triển khai bộ vi xử lý quy mô siêu lớn. Arm Holdings và Applied Digital củng cố thêm vị thế của Nvidia về năng lực tính toán và trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, công ty Nebius Group của Hà Lan mang lại sự đa dạng hóa về địa lý và tiềm năng tăng trưởng từ các dịch vụ đám mây bản địa.

Cơ cấu danh mục đầu tư trên phần nào phản ánh tham vọng thống lĩnh mảng hạ tầng AI của Nvidia, thay vì chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp con chip.