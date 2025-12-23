30 thành phố đông dân nhất thế giới, TP.HCM cũng có mặt

Dựa trên báo cáo Triển vọng đô thị hóa thế giới 2025 của Liên hợp quốc (UN), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các trung tâm đô thị lớn nhất thế giới, cho thấy những nơi dân cư đang tập trung hiện nay và những nơi nhiều khả năng trở thành điểm nóng tăng trưởng dân số trong thời gian tới.

UN định nghĩa thành phố là một khu vực đô thị liền mạch, có ít nhất 50.000 dân và mật độ từ 1.500 người/km2 trở lên.

Theo đó, châu Á vẫn là tâm điểm của dân số đô thị toàn cầu. Năm 2025, thủ đô Jakarta của Indonesia là đô thị đông dân nhất thế giới với gần 42 triệu người, theo sau sát là Dhaka của Bangladesh và Tokyo của Nhật Bản.

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm 30 đô thị đông dân nhất thế giới, với các đại diện như Thượng Hải, Quảng Châu, New Delhi và Mumbai. Các siêu đô thị này dựa trên nền tảng dân số nội địa khổng lồ, mức độ tập trung kinh tế cao và vai trò trung tâm khu vực được hình thành qua nhiều thập kỷ.

Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng có mặt trong danh sách này, ở vị trí thứ 20, với dân số 14,1 triệu người.

Tuy châu Á dẫn đầu về quy mô, tốc độ tăng dân số nhanh nhất lại ngày càng dịch chuyển sang các khu vực khác. Luanda, thủ đô Angola, là thành phố tăng dân số nhanh nhất với tốc độ bình quân khoảng 11%/năm kể từ năm 2000, nhờ tỷ lệ sinh cao và dòng người di cư từ nông thôn ra đô thị. Nhiều đô thị châu Phi khác như Lagos và Kinshasa cũng vươn lên trong bảng xếp hạng, phản ánh cơ cấu dân số trẻ và quá trình đô thị hóa đang tăng tốc trong khu vực.

Ngược lại, không phải thành phố lớn nào cũng tăng dân số mạnh. Một số đô thị lâu đời như Osaka và Mexico City chứng kiến đà tăng dân số chậm lại, thậm chí suy giảm.

Già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và nguồn cung nhà ở hạn chế là những yếu tố chính đứng sau xu hướng này. Tại các nền kinh tế thu nhập cao, tăng trưởng đô thị ngày càng dựa nhiều hơn vào việc cải thiện năng suất lao động thay vì mở rộng dân số, cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt so với các thập kỷ trước.