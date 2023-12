42 triệu cổ phiếu LDG chất giá sàn sau khi Chủ tịch bị bắt, nhà đầu tư "mắc kẹt"

Như VnEconomy đưa tin, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về “Tội lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Phản ứng với thông tin trên, cổ phiếu LDG mở phiên sáng chất hàng chục triệu đơn vị ở mức giá sàn. Tính đến 11g trưa, có khoảng 42,5 triệu cổ phiếu chất lệnh sàn 3.450 đồng/cổ phiếu ngang với mức một cốc trà đá nhưng trắng bên mua.

Với mức giá này, thị giá LDG giảm gần một nửa so với đỉnh một năm đạt được hồi giữa tháng 8. Vốn hoá thị trường tương ứng chưa đến 900 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ lên đến gần 2.600 tỷ. Ở thời điểm hiện tại, Đầu tư LDG không còn cổ đông lớn nào, 100% cổ phần do cổ đông nhỏ nắm giữ.

Trên khắp các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu LDG bày tỏ hoang mang. "Tôi nghe môi giới mua 100.000 cổ phiếu LDG vùng giá 4.000 đồng, bây giờ bán không được phải làm thế nào?", một nhà đầu tư tên P.K chia sẻ. Một số nhà đầu tư khác cũng cho biết đang kẹt ở vùng giá hơn 4.000 đồng nhưng hiện tại không bán ra được.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất LDG cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, giá vốn hàng bán cao vượt doanh thu thuần khiến công ty lỗ gộp. Đây cũng là nguyên nhân khiến LDG lỗ ròng khi không có đủ nguồn thu để chi trả cho các khoản chi phí khác. Tính đến 30/9/2023, tổng nguồn vốn LDG ở mức 7.590 tỷ đồng, trong đó hơn 60% đến từ nợ phải trả. Nợ phải trả cuối quý 3 vừa qua ở mức 4.558 tỉ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn.

Vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn chiếm 1.261 tỷ đồng, hạng mục phải trả ngắn hạn khác 1.147 tỷ đồng và phải trả người lao động hơn 24 tỷ đồng. Các ngân hàng cấp vốn cho LDG điểm tên VPBank, SeABank, nhiều nhất là Sacombank với dư nợ ngắn và dài hạn là 950 tỷ đồng.

Ngoài ra, LDG cũng phát hành trái phiếu với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Số trái phiếu này sắp đến kỳ đáo hạn: 10/12/2023.

Diễn biến thị giá LDG sau tin Chủ tịch bị bắt.

Trên thực tế, tình hình tài chính của LDG từng được cảnh báo trong báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2022 với hàng loạt ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán gồm các sai phạm của dự án khu dân cư Tân Thịnh (còn gọi Viva Park) và việc chậm thanh toán lãi trái phiếu. Thời điểm đó, LDG cho biết việc chậm thanh toán là nhất thời và sẽ có biện pháp cụ thể để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tiếp theo. Công ty cũng cho rằng các vi phạm liên quan đến dự án Tân Thịnh đều là vi phạm hành chính và sẽ tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án.

Trong diễn biến liên quan, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư LDG theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, CTCP Đầu tư LDG bị phạt tiền 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Đồng thời, Công ty này gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022).

Cùng với đó, LDG bị phạt tiền 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của LDG thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa CTCP Đầu tư LDG và một số cá nhân là người nội bộ của Công ty). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này.

Vơi 2 hành vi vi phạm trên, tổng số tiền CTCP Đầu tư phải nộp phạt là 130 triệu đồng.

Vào thời điểm 25/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 715 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khánh Hưng. Theo đó, ông Hưng bị phạt 520 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Ngoài bị phạt tiền, ông Hưng còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.