5 chợ Giáng sinh nổi bật nhất châu Âu năm 2026

Hơn 800.000 du khách đã tham gia bình chọn trên nền tảng European Best Destinations, lựa chọn 20 chợ Giáng sinh hàng đầu châu Âu năm 2026. Đứng đầu danh sách là Craiova của Romania, tiếp theo là Zurich (Thụy Sĩ), Riga (Latvia), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Debrecen (Hungary)…

Mỗi năm, hơn 1.500 chợ Giáng sinh được tổ chức trên khắp châu lục. Ảnh: Daniels Joffe/Unsplash

Châu Âu nổi tiếng với những khu chợ Giáng sinh mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, từ các gian hàng gỗ truyền thống, ánh đèn rực rỡ đến những món ăn đặc trưng của mùa đông. Mỗi năm, hơn 1.500 chợ Giáng sinh được tổ chức trên khắp châu lục, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách muốn kết hợp mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không khí lễ hội.

Theo Euronews, năm nay, hơn 800.000 du khách đã bình chọn những điểm đến yêu thích thông qua nền tảng European Best Destinations. Trong bảng xếp hạng 20 chợ Giáng sinh được lựa chọn, 5 vị trí dẫn đầu thuộc về những thành phố có cách tổ chức lễ hội khác nhau, từ không gian mùa đông rực rỡ ở Đông Âu đến những khu chợ ngập nắng tại Nam Âu.

CRAIOVA DẪN ĐẦU VỚI KHÔNG GIAN LỄ HỘI QUY MÔ LỚN

Craiova, thành phố của Romania, đã vượt qua nhiều điểm đến Giáng sinh nổi tiếng hơn để giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm 2026.

Chợ Giáng sinh Zurich mang đến không khí lễ hội rộn ràng kết hợp với nét tinh tế truyền thống của Thụy Sĩ. Ảnh: Seraina Larissa/Unsplash

Điểm nổi bật của chợ Giáng sinh Craiova là quy mô rộng lớn, với hơn 280.000 m2 được biến thành không gian lễ hội mỗi năm. Chủ đề của năm 2026 là Kẹp hạt dẻ (The Nutcracker), lấy cảm hứng từ câu chuyện và thế giới đồ chơi kỳ ảo quen thuộc trong mùa Giáng sinh.

Du khách có thể chiêm ngưỡng những món đồ trang trí khổng lồ, các tác phẩm điêu khắc mô phỏng đồ chơi và vô số ánh đèn lung linh. Khu chợ dự kiến diễn ra từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 1 năm sau, với nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan.

Các điểm nhấn gồm xe trượt tuyết của ông già Noel bay cao nhất Đông Âu, sân trượt băng, vòng đu quay và những gian hàng gỗ truyền thống được trang trí bằng tranh vẽ thủ công. Các gian hàng giới thiệu món ăn mang hương vị Đông Âu và nhiều quốc gia khác, trong đó có Armenia, Georgia, Hy Lạp, Bulgaria và Serbia.

Xếp thứ hai là Zurich, thành phố của Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với sô-cô-la và ngành ngân hàng, nhưng cũng đã trở thành một trong những điểm đến Giáng sinh đáng chú ý của châu Âu.

Tâm điểm của mùa lễ hội tại Zurich là chợ Wienachtsdorf ở quảng trường Sechseläutenplatz, nằm giữa Nhà hát Opera và hồ Zurich. Những gian hàng gỗ, ánh đèn trang trí và cây thông Noel khổng lồ tạo nên không gian đậm chất mùa đông, kết hợp nét truyền thống vùng Alps với phong cách tinh tế của thành phố.

Bên cạnh khu chợ chính, Weihnachtsallee gần ga trung tâm cũng là điểm dừng chân đáng chú ý. Bước sang năm tổ chức thứ ba, khu chợ này có khoảng 80 gian hàng luân phiên, giới thiệu ẩm thực quốc tế, các sản phẩm thủ công mang tính thiết kế và món phô mai fondue đặc trưng.

Một mái vòm dành riêng cho rượu vang nóng cũng thu hút người dân địa phương và du khách tìm nơi nghỉ chân, sưởi ấm trong tiết trời mùa đông. Zurich còn mang đến trải nghiệm nghệ thuật thông qua sự kiện Illuminarium tại Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ. Sân trong của bảo tàng được biến đổi bằng ánh sáng, âm nhạc và các màn trình diễn đa giác quan, tạo thêm điểm nhấn cho những hoạt động mừng Giáng sinh của thành phố.

RIGA VÀ DEBRECEN MANG ĐẬM SẮC MÀU VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

Xếp thứ ba trong danh sách là Riga, thủ đô Latvia, nơi mùa Giáng sinh được tái hiện qua những khu chợ truyền thống, các chương trình biểu diễn dân gian và hệ thống trang trí ánh sáng trên khắp thành phố.

Chợ Giáng sinh chính của Riga nằm tại quảng trường Doma, giữa trung tâm khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1, quảng trường trở nên nhộn nhịp với hương thơm của rượu vang nóng, hạnh nhân rang và quế. Các dàn hợp xướng cùng nghệ sĩ biểu diễn dân gian góp phần tạo nên bầu không khí mang đậm bản sắc vùng Baltic.

Sức hấp dẫn của Riga không chỉ giới hạn trong khu chợ. Thành phố còn nổi tiếng với những màn trang trí ánh sáng, biến các công viên, quảng trường và kênh đào thành không gian mùa đông rực rỡ.

Tại quảng trường Opera, công viên Bastejkalns và công viên Kronvalda, du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sắp đặt lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Latvia. Ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện được kết hợp để làm sống động không khí lễ hội.

Trong khi đó, Debrecen của Hungary đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Là thành phố lớn thứ hai của Hungary, Debrecen có thể ít được biết đến hơn thủ đô Budapest, nhưng vẫn tạo dấu ấn với các hoạt động Giáng sinh dành cho nhiều nhóm khách tham quan.

Vào mùa đông, những quảng trường trung tâm và phố đi bộ của thành phố được trang trí bằng các tác phẩm ánh sáng cùng những gian hàng gỗ bán đồ thủ công, đồ chơi và vật dụng trang trí Giáng sinh.

Ẩm thực truyền thống là điểm nhấn khác của Debrecen. Du khách có thể thưởng thức rượu vang nóng, hạt dẻ rang và kürtőskalács - loại bánh ngọt truyền thống của Hungary có hình dạng giống ống khói.

Trong suốt mùa lễ hội, hơn 100 sự kiện văn hóa được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ biểu diễn. Các gia đình có thể trải nghiệm sân trượt băng và khu vui chơi Fairytale Town.

Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt, bao gồm nghi thức thắp nến Mùa Vọng truyền thống và cuối tuần lễ Thánh Nicholas với màn xuất hiện bằng xe ngựa, các buổi hòa nhạc và chuyến tàu mini. Những hoạt động này góp phần duy trì các phong tục lễ hội, đồng thời tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

LISBON ĐƯA DU KHÁCH ĐẾN CHỢ GIÁNG SINH NGẬP NẮNG

Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, Lisbon của Bồ Đào Nha mang đến một trải nghiệm khác biệt so với hình ảnh chợ Giáng sinh thường gắn với thời tiết lạnh giá và những con phố phủ tuyết. Tại thủ đô này, du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội trong điều kiện thời tiết ôn hòa và ánh nắng mùa đông.

Chợ Giáng sinh Wonderland Lisboa được tổ chức tại công viên Eduardo VII từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1. Năm 2026, sự kiện trở lại với lần tổ chức thứ 11, tiếp tục là chợ Giáng sinh lớn nhất thủ đô Bồ Đào Nha.

Chủ đề năm nay là “Cội nguồn Giáng sinh” (The Roots of Christmas), kết nối thiên nhiên, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí. Chương trình bao gồm các gian hàng của nghệ nhân địa phương, những buổi biểu diễn trực tiếp và nhiều hoạt động phù hợp với gia đình.

Một trong những điểm thu hút khách tham quan là vòng đu quay, nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Khu chợ còn có vòng quay ngựa gỗ truyền thống và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm quà Giáng sinh.

Theo Euronews, Wonderland Lisboa đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong năm 2025. Lượng khách này cho thấy sức hút của mô hình chợ Giáng sinh kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Bên cạnh 5 vị trí dẫn đầu, danh sách 20 chợ Giáng sinh được du khách bình chọn còn có Govone và Asti của Italy, Valkenburg của Hà Lan, Vienna của Áo, Montbéliard và Paris của Pháp, Edinburgh của Scotland, Madrid của Tây Ban Nha, Winchester của Anh, Prague của Czechia, Bruges của Bỉ cùng các điểm đến tại Đức như Dresden, Nuremberg, hẻm núi Ravenna, Frankfurt và Cologne.

Kết quả bình chọn cho thấy sức hấp dẫn của chợ Giáng sinh không chỉ đến từ quy mô hay mức độ nổi tiếng của điểm đến. Những yếu tố như bản sắc văn hóa, ẩm thực địa phương, hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm dành cho gia đình cũng góp phần tạo nên sức hút của các thành phố trong mùa du lịch cuối năm.