Hàng không gián đoạn, du lịch Thái Lan triển khai các biện pháp khẩn cấp

Hiện đang là mùa mưa ở Thái Lan, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Tình hình mưa lũ hiện tại gây ra "nguy cơ đe dọa đến tính mạng người dân" và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả tài sản tư nhân và công cộng, theo tuyên bố của lãnh đạo chính quyền thủ đô.
Đại học Thương mại Thái Lan ước tính đợt ngập từ ngày 25 - 29/9 có thể gây thiệt hại khoảng 12,283 tỷ baht, tương đương khoảng 365 triệu USD, trong đó Bangkok chiếm khoảng 57%, tương đương 7,014 tỷ baht (khoảng 209 triệu USD). Con số này chủ yếu phản ánh tổn thất do gián đoạn hoạt động kinh tế, tiêu dùng, dịch vụ và du lịch; chưa bao gồm thiệt hại về nhà cửa, phương tiện và sản xuất nông nghiệp.
Với du lịch, mặc dù các sân bay chính của Bangkok vẫn duy trì hoạt động, tình trạng hỗn loạn đã diễn ra tại sân bay Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất Thái Lan. Hãng hàng không quốc gia Thai Airways cho biết các hoạt động của họ bị tê liệt do một nửa nhân sự không thể đến làm việc.
Thai Airways đã hủy khoảng 30 chuyến bay, tương đương khoảng 30% số chuyến bay dự kiến khởi hành từ Bangkok, vào đầu tuần này trong khi đang phải vật lộn xử lý khoảng 5.600 hành lý từ các chuyến bay còn mắc kẹt tại Suvarnabhumi.
"Chúng tôi đã hoãn gần 100% các chuyến bay trong hai ngày qua, với chưa đầy 3% đúng giờ do không thể duy trì năng lực vận hành", Tổng giám đốc điều hành Thai Airways, ông Chai Eamsiri thừa nhận. Ông nói thêm rằng việc cắt giảm các chuyến bay của hãng từ Bangkok sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày.
Khối lượng hành lý chất đống tại sân bay Suvarnabhumi tính đến sáng 29/9. Tình trạng càng nghiêm trọng khi một số xe kéo hành lý gặp trục trặc kỹ thuật, làm chậm quá trình chất hành lý lên máy bay và dỡ hành lý từ các chuyến bay vừa hạ cánh. Hành lý của hành khách trên 52 chuyến bay khai thác trong 2 ngày 26 và 27/9 vẫn đang tiếp tục được phân loại và chuyển trả.
Du khách được hướng dẫn đến văn phòng dịch vụ hành lý ở tầng 2 sân bay, để nhận hành lý trong khung giờ 6h30 - 23h30 hàng ngày. Trước đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết hơn 100 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ vận chuyển số hành lý tồn đọng đến khách sạn và nhà riêng của hành khách. Ông Surasak chỉ trích cách Thai Airways ứng phó sự cố, cho rằng tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến ngành du lịch và hình ảnh của hãng hàng không quốc gia.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Thái Lan đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ du khách đến sân bay, hạn chế tình trạng lỡ chuyến và giảm áp lực giao thông tại những khu vực bị ngập.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan phối hợp Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Cảnh sát Du lịch và các Trung tâm Hỗ trợ Du khách triển khai hai đường dây nóng 1672 và 1155. Hai hotline này duy trì 24/7 để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ du khách gặp khó khăn do mưa lũ, trong đó có các trường hợp bị chậm, lỡ chuyến bay hoặc cần gia hạn thời gian lưu trú.
TAT đồng thời đề nghị tăng cường phát hành cảnh báo bằng tiếng Thái và tiếng Anh, giúp du khách cập nhật sớm tình hình thời tiết, ngập lụt và giao thông. Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, hành khách được khuyến cáo có mặt trước ít nhất 3 giờ đối với các chuyến bay quốc tế và 2 giờ đối với chuyến bay nội địa. Nhà chức trách cũng lưu ý phương tiện di chuyển đến sân bay cần tránh khu vực Lat Krabang, nơi đang xảy ra ngập sâu.
Một số tuyến cao tốc đã được mở miễn phí để hỗ trợ phân luồng giao thông. Ứng dụng công ích Tang Rat và các kênh thông tin của Chính quyền Đô thị Bangkok liên tục cập nhật diễn biến ngập lụt, giao thông và những khu vực cần hạn chế đi lại. Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan (AoT) cũng chuẩn bị các khu vực nghỉ tạm tại nhà ga để hỗ trợ hành khách trong trường hợp việc di chuyển bị gián đoạn.
Cơ quan Khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo Bangkok và các tỉnh lân cận có thể xuất hiện mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, tràn bờ và sạt lở tại những khu vực có địa hình thấp hoặc dễ tổn thương. Người dân và du khách được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập nước và theo dõi thông tin cảnh báo chính thức.
Trong bối cảnh đó, trang tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao Anh (FDCO) cảnh báo: “Lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến một số khu vực của Thái Lan sau những trận mưa lớn, bao gồm Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan. Tất cả 50 quận của Bangkok đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều văn phòng và dịch vụ của chính phủ có thể đóng cửa hoặc hoạt động với công suất giảm. Hãy làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương nếu công dân có kế hoạch đi du lịch”.
Với du khách Việt Nam, ông Võ Duy Khang, Trưởng phòng kinh doanh VietGoGo, đơn vị hỗ trợ khách Việt du lịch tự túc Thái Lan, cho biết một số du khách đã hủy chuyến sau khi theo dõi tình hình mưa lụt. Nhiều du khách đã đặt phòng ở khu vực trung tâm, hiện yêu cầu chuyển đến gần sân bay để tránh ngập lụt. Các siêu thị tiện lợi, trung tâm thương mại vẫn mở cửa nhưng ông Khang cho biết người dân, du khách bắt đầu có tâm lý tích trữ đồ ăn, đề phòng ngập lụt kéo dài.
Tương tự, đại diện công ty lữ hành Vina Group cho biết đơn vị hiện vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình trạng giao thông thực tế và thông báo từ các hãng hàng không. Hành trình gần nhất tới Thái Lan của công ty dự kiến khởi hành ngày 7/10. "Hiện các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường nên chưa có cơ sở để hủy tour. Nếu hãng hàng không hoặc cơ quan chức năng có thông báo mới, chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch trình phù hợp và thông báo cho du khách", ông Lê Trọng Thiện, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Du lịch Vina Group, nói.
Trong cuộc họp hôm qua, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, nội các Thái Lan đã phê duyệt 119 triệu USD để giải quyết hậu quả lũ lụt. Ông nói thêm rằng, chính phủ đã bật đèn xanh cho một dự án thoát nước dài hạn khác trị giá 4,8 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành sau 8 năm nhằm tăng cường khả năng chống lũ lụt trên khắp khu vực miền Trung, Bangkok và các vùng phụ cận.
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