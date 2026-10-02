Kỷ nguyên mới của du lịch đường sắt cá nhân hóa

Các kỳ nghỉ bằng tàu hỏa đang chuyển sang một mô hình mới, trong đó du khách không chỉ lựa chọn điểm đến mà còn có thể thiết kế nhịp độ, tuyến đường, hạng tàu và những trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân…

Một hành trình đường sắt ngắm cảnh xuyên qua những dãy núi phủ tuyết, nơi cảnh quan trở thành một phần của trải nghiệm không kém gì điểm đến. Ảnh: Bernina Express

Hãy hình dung một hành trình đường sắt mùa hè ở Italy, bắt đầu dưới mái vòm của ga Roma Termini. Những ngày đầu tiên dành cho Rome với Đấu trường Colosseum, Quảng trường La Mã, Vương cung thánh đường Thánh Peter và Đài phun nước Trevi, trước khi đoàn tàu rời thủ đô để hướng lên phía Bắc.

Cảnh quan dần thay đổi. Những công trình bằng đá cổ kính nhường chỗ cho những ngọn đồi Tuscany với hàng cây bách, những vườn ô liu và các thị trấn trên đồi mang màu đất son. Orvieto, Arezzo và Cortona trở thành những điểm dừng tự nhiên, biến quãng đường giữa các thành phố lớn thành một phần của chính kỳ nghỉ.

Đối với những người vốn quen xây dựng kỳ nghỉ xoay quanh các chuyến bay, đường sắt mang đến một cách tiếp cận khác với khoảng cách. Bản thân hành trình trở thành một phần của trải nghiệm, khi thành phố, vùng nông thôn và cảnh quan liên tục thay đổi giữa các điểm đến.

Bên trong đoàn tàu La Dolce Vita Orient Express. Ảnh: Arsenale Express

CÁ NHÂN HÓA ĐANG THAY ĐỔI CÁCH DU KHÁCH ĐI TÀU

Xu hướng này đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách Đông Nam Á. Railbookers Group, doanh nghiệp độc lập chuyên tổ chức kỳ nghỉ bằng đường sắt, cho biết trong năm 2025, các nhóm nhỏ, chủ yếu là gia đình từ 2 - 4 người, cùng với một lượng đáng kể khách đi du lịch một mình, đã thực hiện nhiều hành trình tại châu Âu.

Eastern & Oriental Express có các điểm dừng tại Penang và Vườn quốc gia Taman Negara ở bang Pahang. Ảnh: Belmond

Railbookers tổ chức trọn gói các dịch vụ tàu hỏa, khách sạn, tham quan và phương tiện đưa đón trong các hành trình được thiết kế riêng tại châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều điểm đến khác.

Công ty bắt đầu hoạt động tại châu Á từ Singapore vào tháng 10/2025. Đến tháng 2/2026, Railbookers bổ nhiệm Nick Lim làm Phó chủ tịch phụ trách châu Á trong quá trình mở rộng hoạt động tại khu vực.

Danh mục điểm đến tại châu Á hiện bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan và Singapore, cùng với các hành trình đường sắt tại Lào và những chương trình tại Việt Nam kết hợp đi tàu với các trải nghiệm trên khắp đất nước.

Điểm cốt lõi trong mô hình của Railbookers là khả năng tùy chỉnh. Du khách có thể làm việc với các chuyên gia đường sắt để bổ sung số đêm tại khách sạn, thêm điểm đến hoặc lựa chọn các hạng tàu khác nhau, qua đó xây dựng hành trình theo tốc độ và sở thích riêng.

Sự linh hoạt này cũng giúp giải quyết một trong những vấn đề phức tạp của du lịch đa quốc gia. Hệ thống bán vé, thời gian mở bán, đặt chỗ và các dịch vụ tàu đêm có thể khác nhau giữa các quốc gia và nhà khai thác.

Khi xảy ra gián đoạn, Railbookers cho biết đường dây nóng toàn cầu hoạt động 24 giờ hỗ trợ du khách và các đại lý. Trong năm 2025, công ty đã sắp xếp lại hành trình cho hơn 3.500 du khách sau các sự cố chậm tàu, đình công và thi công đường sắt.

Châu Âu hiện vẫn chiếm phần lớn lượng đặt chỗ của Railbookers. Thụy Sĩ, Italy và khu vực Alps nằm trong nhóm những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, trong khi tuyến đường kinh điển kết nối Berlin, Prague, Vienna và Budapest tiếp tục duy trì sức hút.

Theo Nick Lim, với du khách Singapore, một hành trình đường sắt châu Âu có thể trở thành chuyến du lịch lớn trong năm, trong khi các chuyến tàu tại châu Á có thể phù hợp với những kỳ nghỉ ngắn hơn vào các thời điểm khác.

KHI CHÍNH CON TÀU TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN

Cùng với nhu cầu cá nhân hóa, Railbookers ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm đường sắt cao cấp và hạng sang.

Đường sắt Liên bang Thụy Sĩ cung cấp các tuyến kết nối xuyên biên giới giữa những thành phố lớn của châu Âu. Ảnh: SBB

Frank Marini, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Railbookers Group, cho biết các chuyến tàu hạng sang ước tính chiếm khoảng 15 - 20% tổng lượng đặt chỗ trong khu vực và tỷ lệ này được kỳ vọng tiếp tục tăng khi hoạt động tiếp thị được đẩy mạnh.

Khác với những chuyến tàu cao tốc chủ yếu phục vụ việc di chuyển nhanh giữa các thành phố, đường sắt hạng sang biến chính con tàu thành một phần quan trọng của điểm đến.

Các đoàn tàu được thiết kế với toa phòng khách, toa ăn uống, nội thất cầu kỳ và không gian lưu trú cao cấp, có thể nằm trong những toa tàu lịch sử được phục chế hoặc những toa mới được xây dựng.

Trải nghiệm bao gồm việc mặc trang phục chỉnh tề để dùng bữa tối, thưởng thức nhạc piano trực tiếp và dịch vụ ‘găng tay trắng’ đặc biệt.

Ẩm thực cũng là một điểm nhấn, trong đó một số hành trình có món ăn được chế biến bởi các đầu bếp từng được trao sao Michelin.

Theo ông Marini, các gói du lịch đường sắt hạng sang có giá khoảng 4.000 - 20.000 USD hoặc cao hơn cho mỗi người. Hành trình thường kéo dài khoảng 8 ngày, với các gia đình và người nghỉ hưu nằm trong nhóm khách hàng.

Sức hấp dẫn của đường sắt cao cấp không chỉ nằm ở nội thất hay dịch vụ trên tàu. Những tuyến đường ngắm cảnh như Glacier Express và Bernina Express tại dãy Alps của Thụy Sĩ cho thấy cảnh quan có thể trở thành một phần quan trọng không kém điểm đến.

Năm 2026, Railbookers mở rộng danh mục đường sắt hạng sang bằng các hành trình kết hợp nhiều đoàn tàu nổi tiếng với khách sạn và trải nghiệm trên đất liền. Một trong những chương trình đáng chú ý kéo dài tới 60 ngày, kết nối 8 đoàn tàu hạng sang tại 9 quốc gia và kết thúc ở Singapore.

TỪ HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG ĐẾN AI

Cá nhân hóa trong du lịch đường sắt không chỉ dừng lại ở việc chọn ngày khởi hành. Du khách có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đường sắt hoặc yêu cầu báo giá nhanh trước khi định hình hành trình dựa trên sở thích, tốc độ di chuyển và quỹ thời gian.

Nội thất cầu kỳ bên trong Eastern & Oriental Express. Ảnh: Belmond

Theo ông Lim, Railbookers cũng điều chỉnh sản phẩm theo đặc điểm của từng thị trường. Một hành trình đường sắt tại Trung Quốc hoặc Nhật Bản dành cho khách châu Á có thể được thiết kế khác với sản phẩm dành cho thị trường Mỹ, dựa trên nghiên cứu về sở thích của từng nhóm khách.

Một du khách có thể lựa chọn một tuyến đường quen thuộc ở châu Âu rồi bổ sung các thành phố nhỏ, thêm đêm nghỉ hoặc nâng cấp dịch vụ đường sắt. Một người khác có thể xây dựng toàn bộ hành trình xoay quanh mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, các tuyến đường sắt của Việt Nam hoặc một cung đường ngắm cảnh qua dãy Alps.

Tuy nhiên, việc nắm rõ mọi tuyến tàu tại mọi quốc gia, từ đường sắt thông thường đến tàu hạng sang và tàu ngắm cảnh, là một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với con người.

Để giải quyết vấn đề này, Railbookers đã phát triển một hệ thống AI LLM nội bộ có tên FasTraX-Every Answer-Every Time trong vòng 18 tháng. Theo ông Marini, hệ thống được xây dựng như một công cụ dựa trên tri thức, giúp nhân viên có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến đường sắt.

Nền tảng này được đội ngũ chuyên gia của Railbookers hỗ trợ và liên tục cập nhật thông tin về dịch vụ khi điều kiện vận hành thay đổi. “Điểm số dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã tăng vọt, trong khi tốc độ trả lời và tốc độ xử lý cuộc gọi được cải thiện 50%”, ông Marini cho biết.

Đối với du khách châu Á, lựa chọn du lịch bằng đường sắt trong khu vực cũng đang tiếp tục mở rộng. Railbookers hiện quảng bá các hành trình tại Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản và nhiều điểm đến khác, trong khi kế hoạch mở rộng vào năm 2027 sẽ bổ sung Sri Lanka, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Công ty cũng đang lên kế hoạch phát triển các sản phẩm “rail and sail” tại châu Á và “river and rail” tại châu Âu, nhằm kết nối thuận tiện hơn giữa các phương thức vận tải. Railbookers hiện hợp tác với các đại lý du lịch được STB chứng nhận và ủy quyền, trong đó có Chan Bros, EU Holidays, ASA Holidays, UOB Travel và một số đơn vị khác.

Bernina Express mang đến những góc nhìn toàn cảnh, với các điểm nhấn như đèo Bernina và Alp Grüm. Ảnh: Đường sắt Rhaetian

Khi du lịch đường sắt ngày càng được cá nhân hóa, ranh giới giữa “đi đến một nơi” và “trải nghiệm một hành trình” cũng trở nên mờ hơn. Với những tuyến tàu ngắm cảnh, các đoàn tàu hạng sang và những hành trình được thiết kế theo sở thích riêng, đường sắt đang được định vị không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là một phần của chính kỳ nghỉ.

Và khi những lựa chọn mới tiếp tục mở rộng tại châu Á, hành trình bằng tàu hỏa đang có thêm cơ hội trở thành một trải nghiệm du lịch độc lập.