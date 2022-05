5 tháng đầu năm, tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển vỏn vẹn 1%, thấp nhất nhiều năm

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng Hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt là 304,217 triệu tấn, nhích tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 78,213 triệu tấn, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021; hàng nhập khẩu ước đạt 85,205 triệu tấn giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021; hàng nội địa ước đạt 140,129 triệu tấn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Còn hàng container cũng chỉ tăng 1% so với cùng kỳ, ước đạt 10,480 triệu Teus.

Nguồn: Cục Hàng Hải Việt Nam.

Trước đó, thông tin về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm 2022, Cục Hàng Hải Việt Nam cho hay, gần 241 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) thông qua các cảng biển Việt Nam, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 61,95 triệu tấn, tăng 2%. Hàng nhập khẩu đạt 67,49 triệu tấn, giảm 9%. Hàng nội địa đạt 110,99 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm đạt 8,301 triệu Teus, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 4, tổng khối lượng qua cảng biển đạt khoảng 59 triệu tấn, tăng 3%. Mặt hàng container ước khoảng 2 triệu TEUs, tăng 2%.

Còn tháng 3, tổng khối lượng đạt 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng container thông qua cảng biển trong tháng 3 giữ vững đà tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 2,3 triệu TEUs.

Trong tháng 2, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển khoảng 53 triệu tấn, cũng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đến 7% so với cùng kỳ năm trước,

Theo nhìn nhận của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có mức tăng trưởng thấp nhất so với vài năm trở lại đây, dù Việt Nam đã bước sang tình hình mới sau dịch Covid-19. Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu giảm khoảng 10% so với cùng kỳ.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết thêm, hầu hết các khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua giảm mạnh.

Cụ thể, hàng hoá qua cảng biển tại Bình Thuận giảm 28% (từ 5,5 triệu tấn xuống 3,77 triệu tấn), khu vực Cần Thơ giảm 25% (từ 5,37 triệu tấn xuống còn 4 triệu tấn), Kiên Giang giảm 12% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, những khu vực cảng biển lớn như Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng cũng ghi nhận mức giảm 0,5% - 4% so với cùng kỳ.

Trong đó, cảng tại Hải Phòng đạt 30,9 triệu tấn, giảm 0,5%. TP. Hồ Chí Minh đạt 53,09 triệu tấn, giảm 2,8%. Vũng Tàu đạt 36,46 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về lượng hàng hóa container, TP. Hồ Chí Minh cũng có lượng container thông qua giảm 3,2%; Đà Nẵng giảm 6,06%; các khu vực khác như Thanh Hóa, Nghệ An ghi nhận mức giảm từ 27 - 99% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượt tàu thông qua cảng biển trong 4 tháng đầu năm cũng có dấu hiệu sụt giảm khi lượt tàu ngoại đạt 16,222 lượt, giảm 27%. Lượt tàu nội đạt 18,081 lượt, giảm 15% so với cùng kỳ 2021.

Giới chuyên môn cho rằng, mức độ tăng trưởng chậm của hàng hóa qua cảng do nhiều yếu tố. Đáng chú ý, chi phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển tăng nhiều lần so với thời điểm chưa có dịch, tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine đẩy giá dầu và nhiều loại nguyên, nhiên liệu tiếp tục tăng vọt… cùng chính sách hạn chế đi lại, theo đuổi "zero" Covid của Trung Quốc khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn và vận chuyển toàn cầu sẽ tiếp tục trì hoãn trong vài tháng tới.