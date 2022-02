Phát triển đội tàu container quốc tế, tạo sức bật cho tăng trưởng hàng hóa qua cảng biển

Theo số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 2/2022 ước đạt 53 triệu tấn.

Như vậy, luỹ kế 2 tháng đầu năm, lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam ước đạt 116 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 16% kế hoạch năm.

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 13,5 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 202. Hàng nhập khẩu ước đạt 14,9 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nội địa ước đạt 24,4 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 86 nghìn tấn.

Trong khi đó, hàng container thông qua cảng biển trong tháng 2/2022 ước đạt 1,6 triệu TEUs, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 528 nghìn TEUs, giảm 5% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu ước đạt 578 nghìn TEUs, tăng 9% so với cùng kỳ. Hàng nội địa ước đạt 525 nghìn TEUs, giảm 7% so với cùng kỳ.

Trước tình trạng giá cước vận tải tăng cao và thiếu hụt container rỗng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dẫn tới doanh nghiệp phải giảm lượng hàng xuất khẩu.

Để giảm chi phí và nâng cao tính chủ động cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển đội tàu biển quốc tế của Việt Nam, dự kiến ban hành trong năm 2022.

Trước đó, Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hàng loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Cụ thể, thành lập Tổ công tác liên ngành với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá cước, phụ thu ngoài giá và các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển của các hãng tàu nước ngoài vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu đi Châu Âu, Châu Mỹ.

Đồng thời, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng tại cảng; đẩy nhanh thủ tục ra, vào cảng cho tàu thuyền; tăng hiệu suất khai thác cảng, tận dụng tối đa nguồn lực không để chậm trễ trong quá trình làm hàng.

Ngoài ra, kiểm tra, rà soát, quản lý chặt về giá, phụ phí; giảm giá dịch vụ hoa tiêu, lai dắt đối với tàu hoạt động nội địa; gia hạn các chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho thuyền viên đang đảm nhận chức danh trên biển bị hết hạn được sử dụng tiếp. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất container rỗng…

Vì vậy, toàn bộ hệ thống cảng biển của Việt Nam cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hóa trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu. Cục Hàng hải Việt Nam cũng làm việc với các hãng tàu và hãng tàu cũng có thông báo không tăng giá cước.

Bộ Giao thông vận tải cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh lĩnh vực vận tải biển và phát triển đội tàu biển Việt Nam.

Chẳng hạn, hỗ trợ vay vốn đóng tàu, miễn thuế thu nhập cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài. Hạn chế tuổi tàu hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nâng cao vị thế đội tàu và vận tải biển Việt Nam...