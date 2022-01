Hàng hóa thông qua cảng biển tháng 1 ước đạt 60 triệu tấn, hứa hẹn bứt phá trong năm

Theo số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 1/2022, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 60 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó, sản lượng hàng container ước đạt 2 triệu TEUs.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, khối lượng hàng hóa tháng đầu năm chưa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh do cao điểm nhập khẩu hàng hóa dịp Tết của Mỹ, châu Âu mới kết thúc nên thị trường vận tải biển có phần chững lại.

Năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu tăng khoảng 3% khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển so với năm 2021, đạt khoảng 750 triệu tấn.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị có góc nhìn tích cực hơn về tốc độ tăng trưởng hàng hoá thông qua cảng biển trong năm nay.

Cụ thể, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển sẽ ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực và đạt 840 triệu tấn, tăng mạnh 19% so với năm 2021, nhờ độ phủ vaccine rộng, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa được khôi phục và nhiều khả năng sẽ không có thêm một đợt phong tỏa quy mô lớn trong năm 2022 dù sự lây nhiễm của dịch bệnh có thể chưa hoàn toàn chấm dứt.

Ngoài ra, giá cước vận tải hàng hải giảm mang đến động lực lớn cho hoạt động xuất khẩu trong năm 2022, đặc biệt các nhóm hàng thủy sản, nông sản, sản phẩm gỗ.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong năm 2021 vừa qua, hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt hơn 703 triệu tấn giữ vững đà tăng, trong đó, hàng container có sự tăng trưởng khả quan 6% dù hoạt động hàng hải chịu tác động lớn từ dịch Covid-19.

"Neo" vào nhịp tăng trưởng mạnh mẽ hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2021 và giá cước vận tải container lên mức cao kỷ lục tăng so với giai đoạn trước dịch Covid, hàng loạt doanh nghiệp vận tải biển báo lãi ngoạn mục sau nhiều năm thua lỗ triền miên.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An ước đạt 1.900 tỷ đồng, hoàn thành 114% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế ước đạt 389 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với mục tiêu đề ra.

Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 về cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 26% và 41%.

Cũng theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, năm 2021, doanh thu đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2020. Lợi nhuận ước đạt 3.750 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, khối vận tải biển sau nhiều năm thua lỗ ghi nhận mức lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, với sản lượng vận tải biển đạt 22,8 triệu tấn. Trước đó, năm 2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo lỗ 874 tỷ đồng trong lĩnh vực này.