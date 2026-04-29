50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

Dựa trên dữ liệu từ CompaniesMarketCap tính đến ngày 15/4/2026, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 50 ngân hàng lớn nhất thế giới theo tổng tài sản.

Số liệu phản ánh tổng tài sản của từng ngân hàng trong kỳ báo cáo gần nhất, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, khoản cho vay, đầu tư, bất động sản và thiết bị.

Các ngân hàng Trung Quốc áp đảo ở nhóm dẫn đầu. 4 ngân hàng lớn nhất thế giới đều là các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc, gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Ngân hàng Trung Quốc (BOC). Tổng tài sản của 4 định chế này đạt 25,5 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 1/4 tổng tài sản của nhóm 50 ngân hàng lớn nhất thế giới.

Mỹ xếp sau Trung Quốc, trong đó JPMorgan Chase dẫn đầu khi nắm tài sản trị giá 4,4 nghìn tỷ USD. Tiếp đến là Bank of America với 3,4 nghìn tỷ USD.

Phần còn lại trong nhóm 10 ngân hàng lớn nhất gồm 3 ngân hàng châu Âu - BNP Paribas, HSBC và Credit Agricole - cùng ngân hàng Nhật Bản Mitsubishi UFJ.

Phần lớn tài sản của các nhà băng được giữ dưới dạng tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao. Cơ cấu này một phần đến từ yêu cầu của cơ quan quản lý, nhằm bảo đảm ngân hàng có đủ nguồn lực ứng phó khi thị trường biến động mạnh hoặc khi áp lực huy động vốn gia tăng.

Xét theo khu vực, châu Á dẫn đầu bảng xếp hạng, nắm gần 1/2 tổng tài sản của 50 ngân hàng lớn nhất thế giới. Vị thế này chủ yếu đến từ 13 ngân hàng Trung Quốc, riêng nhóm này đã chiếm khoảng 39% tổng tài sản của toàn bộ danh sách.

Châu Âu đứng thứ hai, nhưng lợi thế chủ yếu nằm ở số lượng hơn là quy mô. Khu vực này có số ngân hàng trong danh sách gần tương đương châu Á, với 18 ngân hàng so với 19 ngân hàng của châu Á. Tuy nhiên, các định chế châu Âu nhìn chung nhỏ hơn, với tài sản bình quân khoảng 1,6 nghìn tỷ USD mỗi ngân hàng, thấp hơn mức 2,6 nghìn tỷ USD của châu Á.

Bắc Mỹ có 11 ngân hàng trong danh sách, gồm 6 ngân hàng Mỹ và 5 ngân hàng Canada. Dù số lượng ít hơn châu Âu, các ngân hàng tại khu vực này có quy mô tài sản bình quân lớn hơn.