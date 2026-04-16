Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Điệp Vũ

16/04/2026, 10:04

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Liệu đây có phải là một sự thay đổi lâu dài trong chiến lược dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương, hay chỉ là xu thế nhất thời?

Trong năm 2025, các ngân hàng trung ương mua ròng là động lực quan trọng đưa giá vàng thế giới tăng 65% cả năm. Đầu năm nay, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng mạnh, lập kỷ lục gần mốc 5.600 USD/oz.

Khi xung đột giữa Mỹ và Iran mới nổ ra, nhà đầu tư đã kỳ vọng giá vàng sẽ sớm vượt mốc 6.000 USD/oz. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Giá vàng hiện đã giảm khoảng 10% so với trước xung đột. “Một số ngân hàng trung ương đã bán vàng đáng kể”, chiến lược gia trưởng về kim loại quý của công ty MKS Pamp, bà Nicky Shiels, nói với hãng tin CNBC. 

Nguyên nhân khiến các ngân hàng trung ương bán vàng liên quan nhiều đến thách thức mà cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt ra với các nền kinh tế. Giá dầu tăng cao gây sức ép lên các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, dẫn tới biến động tỷ giá, buộc các ngân hàng trung ương can thiệp nhiều hơn vào thị trường tiền tệ để bảo vệ đồng nội tệ. Ngoài ra, chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng cũng dẫn tới nhu cầu huy động ngoại tệ để đáp ứng.

“Nhiều ngân hàng trung ương đã mua vàng từ sớm và đã lãi nhiều khi giá vàng đạt tới vùng 5.000 USD/oz”, bà Shiels nhấn mạnh, và cho rằng một số ngân hàng trung ương xem đó là cơ hội để bán ra, thu tiền về “để chi trả cho các khoản chi năng lượng và quốc phòng gia tăng, hoặc để bảo vệ tỷ giá”.

Ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi đi đầu trong hoạt động bán vàng thời gian gần đây. “Đồng tiền của các nước này suy yếu, dẫn tới việc ngân hàng trung ương phải bán vàng để ổn định tỷ giá”, Giám đốc đầu tư Steve Brice của ngân hàng Standard Chartered nói với CNBC.

Dữ liệu về hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương trong năm nay còn chưa rõ ràng và đầy đủ, nhưng những số liệu đã có đến thời điểm hiện tại đã phản ánh khá rõ hoạt động này. Trong đó, điển hình là Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ với lượng bán ròng và hoán đổi tổng cộng 131 tấn vàng trong tháng 3, một phần trong nỗ lực ổn định tỷ giá đồng lira.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng bán vàng trong những tháng gần đây, có thể để bù đắp thâm hụt ngân sách chính phủ. Ghana đã bán vàng để tăng thanh khoản ngoại tệ, còn Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã có lúc tính đến chuyện bán vàng để tăng chi tiêu quốc phòng.

Việc các ngân hàng trung ương này bán vàng đã khiến giới đầu tư trên thị trường vàng ít nhiều lo ngại, bởi nhóm này là một trong những trụ cột chính trên thị trường vàng trong những năm gần đây. Lực mua ròng vàng bền bỉ của các ngân hàng trung ương đã giúp bù đắp lại việc các nhà đầu tư phương Tây bán vàng ở nhiều thời điểm, đưa vàng lên những mức giá kỷ lục. Giờ đây, hoạt động bán vàng của một số ngân hàng trung ương diễn ra cùng lúc với việc nhà đầu tư phương Tây thoái vốn khỏi các quỹ ETF vàng.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng mỗi năm hơn 1.000 tấn vàng trong các năm từ 2022 đến 2024. Năm 2025, nhóm này mua ròng 863 tấn vàng.

Ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu của công ty BullionVault, nói rằng logic của việc một số ngân hàng trung ương bán ròng vàng trong thời gian gần đây là rất dễ hiểu: vàng đã được mua như một dạng bảo hiểm phòng ngừa xảy ra khủng hoảng, và khi khủng hoảng xảy đến, vàng phát huy vai trò của một nguồn lực dự trữ.

“Bạn mua vàng để phòng khủng hoảng, và giờ khủng hoảng xảy ra. Giá xăng dầu tăng, giá USD tăng, lãi suất tăng… đồng nghĩa các ngân hàng trung ương cần tăng lượng thanh khoản ngoại tệ”, ông Ash nói.

Một số chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực vàng cho rằng hoạt động bán vàng của một số ngân hàng trung ương chỉ mang tính chiến thuật nhất thời thay vì cấu trúc dài hạn.

Thứ nhất, việc bán vàng này nhấn mạnh vai trò tài sản dự trữ của vàng trong khủng hoảng - theo chuyên gia Shaokai Fan của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). “Điều này thực sự nhấn mạnh lý do vì sao các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng… Vàng là một tài sản có độ thanh khoản cao ngay cả trong những thời kỳ bất ổn, nên có thể đem ra bán khi cần”, ông Fan nói với CNBC.

Và thứ hai, những quốc gia tiêu thụ vàng lớn như Trung Quốc thường nhảy vào bắt đáy một khi giá vàng giảm. Nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng Natixis nhận định hoạt động mua sẽ tăng lên khi giá vàng giảm, giúp ngăn rủi ro giảm sâu hơn.

Từ khóa:

giá vàng ngân hàng trung ương thế giới vàng

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4...

Trong bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu thô và khí đốt cho Ấn Độ - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số hơn 1,4 tỷ người...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy