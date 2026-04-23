Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Diễn biến trái chiều này cho thấy cho thấy vai trò kép của vàng - vừa là tài sản phòng ngừa rủi ro địa chính trị, vừa là nguồn thanh khoản khi cần thiết.

Dựa trên dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đồ thị thông tin dưới đây cho thấy mức thay đổi ròng trong dự trữ vàng của một số ngân hàng trung ương tính đến cuối tháng 2/2026.

Theo đó, Ba Lan là nước tăng dự trữ vàng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm nay khi mua ròng hơn 20 tấn. Động thái này nằm trong kế hoạch kéo dài nhiều năm của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) nhằm nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 700 tấn, trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng tại Đông Âu, khu vực tập trung nhiều nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Xếp sau Ba Lan là Uzbekistan và Kazakhstan, cho thấy xu hướng gia tăng nắm giữ vàng vẫn tiếp diễn tại các nền kinh tế Trung Á. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh chiến lược quản lý dự trữ của nhiều nước đã thay đổi đáng kể sau khi khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) bị phong tỏa vào năm 2022.

Từ đó, Trung Quốc cùng một số nền kinh tế Trung Á đã đẩy nhanh mua vàng, coi đây là tài sản dự trữ ít chịu rủi ro từ các quyết định của chính phủ nước ngoài. Khác với dự trữ ngoại tệ, vàng không nằm dưới quyền tài phán của nước ngoài, nên càng trở nên hấp dẫn trong bối cảnh địa chính trị phân mảnh. Những nước mua với quy mô nhỏ hơn như Campuchia và Serbia cũng đang từng bước nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ.

Ở chiều ngược lại, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước bán ròng vàng nhiều nhất từ trong 2 tháng đầu năm 2026.

Tại Nga, động thái này cho thấy áp lực tài khóa ngày càng lớn khi chi phí cuộc chiến với Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục đè nặng lên ngân sách chính phủ.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc giảm dự trữ vàng chủ yếu phản ánh các mục tiêu chính sách trong nước, gồm ổn định đồng lira và kiểm soát nhu cầu vàng nội địa.