62/117 dự án tại TP.HCM không đáp ứng đủ điều kiện làm nhà ở thương mại

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình xử lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã chia ra 02 nhóm các dự án đang vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới.

62 DỰ ÁN BỊ TỪ CHỐI ĐẦU TƯ

Nhóm thứ nhất là các dự án đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay sở đang thụ lý 117 hồ sơ. Trong số này có 62 dự án không đáp ứng điều kiện làm dự án nhà ở thương mại do dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Đối với nhóm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM không chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án này vì không đáp ứng điều kiện để được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở. Đồng thời, thông tin cho nhà đầu tư được biết về việc không tiếp tục xử lý hồ sơ theo đề nghị của nhà đầu tư.

Một số dự án thuộc nhóm này là: khu nhà ở thấp tầng Nam Khang (6,5 ha) do CTCP Bất động sản Nam Khang làm chủ đầu tư; Văn phòng đại diện, nhà khách tỉnh Hậu Giang và khu thương mại kết hợp căn hộ (1,58 ha) do CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Hậu Giang làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Trường Phước Lộc (7,1 ha) do CTCP Bất động sản Trường Phát Lộc làm chủ đầu tư; Dự án khu dân cư CityLand (6,6 ha) do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP.HCM làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở An Phú (6,1 ha) do CTCP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư; Khu nhà ở tại phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân (2,5 ha) do CTCP Phát triển Hoa Lâm làm chủ đầu tư; dự án khu căn hộ Điền Phúc Thành…

Ngoài ra, trong nhóm 117 dự án có 55 dự án đang được xem xét giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Trong đó, các dự án đang vướng mắc về pháp luật có 3 dự án; các dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra có 3 dự án; các dự án có vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của Thành phố có 49 dự án.

Để giải quyết các vấn đề trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu kiến nghị Tổ công tác của Thủ tướng xem xét giải quyết đối với các dự án đang vướng mắc về pháp lý.

Với một số dự án khác, Sở đề nghị chờ kết luận của các cơ quan chức năng đối với các dự án đang thanh, kiểm tra, sau đó tiếp tục xem xét giải quyết.

Đồng thời, các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết theo chức năng nhiệm vụ để giải quyết vấn đề của các dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của thành phố. Bên cạnh đó, các dự án chưa hoàn thiện hồ sơ nhà đầu tư tiếp tục bổ sung hồ sơ theo quy định.

50 DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Nhóm thứ 2 là nhóm 50 dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong nhóm này có 19 dự án đang gặp vướng mắc về quy định của pháp luật; 4 dự án có vướng mắc do quá trình rà soát pháp lý dự án thực hiện trước đây; 3 dự án có vướng mắc do đang trong quá trình được cấp có thẩm quyền tiến hành thanh tra; 19 dự án đang được xem xét giải quyết; 5 dự án đang trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan chức năng nên chưa xác định được khó khăn, vướng mắc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành giải quyết vướng mắc cho từng dự án theo thẩm quyền. Ngoài ra, cần sớm có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), trong 3 năm qua, tại TP.HCM số dự án bất động sản được chấp thuận thủ tục đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể, năm 2021 có 07 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, năm 2022 có 02 dự án và 5 tháng đầu năm 2023 có thêm 02 dự án nữa được thuận chủ trương đầu tư.

Tính từ khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, TP.HCM chỉ có 11 dự án vượt qua bước thủ tục này. Trong khi đó, nhà ở xã hội và loại hình bất động sản mới như officetel không ghi nhận dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Ông Châu cho rằng theo Luật Đầu tư 2020 và Luật Nhà ở 2014, chấp thuận chủ trương đầu tư là bước đầu tiên (tạm gọi là bước 1) trong quá trình chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho một dự án bất động sản. Nếu doanh nghiệp không vượt qua được bước này, dự án không thể thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Theo quy định, để được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp phải chứng minh dự án phải có trong danh mục dự án nhà ở ban hành kèm theo kế hoạch phát triển nhà ở của TP.HCM.

Ngoài ra, nhiều dự án cũng bị “ách tắc” do vướng quy định phải có 100% đất ở (thổ cư) mới được chấp thuận đầu tư dự án nhà ở…

Do đó, ông Châu kiến nghị cần sửa Nghị định 31 hướng dẫn về Luật Đầu tư 2020, nhằm khơi thông pháp lý, thúc đẩy tiến độ cho các dự án nhanh hơn và minh bạch hơn, đồng thời củng cố được niềm tin cho người mua bất động sản.