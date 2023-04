TP.HCM: Hàng trăm dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cấp sổ hồng

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, tính đến ngày 20/4/2023, đã có 335 dự án phát triển nhà ở thương mại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở (sổ hồng) trên địa bàn TP.HCM…

Theo đó, với 335 dự án được công bố có tổng cộng 191.101 căn, trong đó đã có 110.016 căn được cấp sổ hồng (chiếm tỷ lệ 57%), còn lại 81.085 căn chưa được cấp (chiếm tỷ lệ 43%).

Như vậy, sẽ có 81.085 căn nhà bao gồm: căn hộ, nhà ở riêng lẻ, officetel, shophouse sẽ được cấp sổ hồng trong thời gian tới. Trong đó có các dự án của các công ty tên tuổi, như: Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành, Công ty cổ phần Đầu tư An Đông, Tập đoàn Hưng Thịnh, Novaland, Vingroup, công ty Phát Đạt, công ty Him Lam, Gotec Land, Đất Xanh, Đức Khải, Hoàng Quân…

Danh sách các dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện được cấp sổ hồng cho người mua nhà trên địa bàn TP.HCM - Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Theo thông tin công bố trên, hiện tại TP.HCM đang có 8.918 căn officetel, shophouse từ 29 dự án chưa được cấp sổ hồng, do pháp luật đất đai không quy định về các loại hình này.

Trong danh sách 8.372 căn hộ chưa được cấp sổ hồng từ 49 dự án do hồ sơ đang chờ người mua nhà bổ sung chứng từ hoàn thành nghĩa vụ thuế, phần lớn là người mua sản phẩm ở các dự án tại TP. Thủ Đức.

Đối với 39 dự án đang gặp vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận với tổng số 19.958 sản phẩm, một số dự án được nhắc đến nhiều như Lexington Residences của Novaland, Richmond City của Hưng Thịnh...

Trong số 6 dự án còn 2.835 căn chưa được cấp sổ hồng với các lý do khác, có 03 dự án chưa có căn nhà nào được cấp sổ hồng là dự án Chung cư Hoa Phượng tại quận 12 của chủ đầu tư là Công ty TNHH Sợi Hạ Long với 550 căn cần xác định lại diện tích đất sử dụng; 550 căn thuộc dự án Khu nhà ở Vườn Lài của Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước về nghĩa vụ tài chính dự án và dự án chung cư 8A Đầm Sen quận Tân Phú của Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành vì dự án mới được nghiệm thu từ tầng 3 – 17.

Ba dự án còn lại gồm: Chung cư Ruby Celadon City của Công ty cổ phần Gamuda Land còn vướng 927 căn do công ty chưa thực hiện đóng 514 tỷ đồng truy thu theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; dự án Chung cư Sunny Plaza của Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương còn 202 căn do vướng về rà soát quản lý sử dụng vốn nhà nước của tổng công ty; dự án Khu nhà ở Cán bộ nhân viên Giống gia cầm Miền Nam của Công ty cổ phần Giống gia cầm Miền Nam còn vướng 12 căn do người mua nhà không phải là đối tượng cán bộ nhân viên…

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có rất nhiều dự án phát triển nhà ở trước đây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện cấp sổ hồng cho người mua, và đã được Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM lập hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp sổ hồng.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều từ các cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng việc xác định mục đích sử dụng đất cũng như đối tượng được cấp sổ hồng cho chủ đầu tư hay người mua còn chưa được hợp nhất. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM chưa đủ điều kiện pháp lý để hồ sơ cấp sổ hồng trên địa bàn được giải quyết.

Trước đó, trong công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản bị vướng mắc pháp lý trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM đã xem xét và cho phép 05 tập đoàn, doanh nghiệp là chủ đầu tư của 05 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị mới (trong đó có 01 tập đoàn bất động sản nước ngoài) được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 05 dự án này, tương đương với 5.432 căn hộ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn (trong đó có 2.989 căn hộ thuộc 01 dự án khu đô thị mới).

Các dự án này đều ở trong tình trạng chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án thuộc diện rà soát pháp lý mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước đây.