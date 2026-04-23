9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những năm gần đây, xu hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đã định hình lại ngành bán dẫn toàn cầu, giúp giá trị vốn hóa của các nhà sản xuất chip nhớ tăng vọt.

Dựa trên dữ liệu tính tới ngày 13/4/2026 từ CompaniesMarketCap và StockAnalysis, đồ họa thông tin dưới đây gồm các nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Theo đó, Samsung Electronics của Hàn Quốc dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ còn lại với vốn hóa 897 tỷ USD. Xếp sau là công ty đồng hương SK Hynix với vốn hóa 498 tỷ USD và nhà sản xuất chip Mỹ Micron với 481 tỷ USD. Ba doanh nghiệp này tạo thành nhóm dẫn đầu rõ rệt trong ngành chip nhớ, bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng.

Ở nhóm tiếp theo, công ty SanDisk của Mỹ và Kioxia của Nhật có vốn hóa lần lượt là 141 tỷ USD và 107 tỷ USD. Bốn công ty Đài Loan còn lại trong danh sách gồm Nanya 22 tỷ USD, Winbond 13 tỷ USD, Macronix với 9 tỷ USD và Powerchip Semiconductor Manufacturing với 7 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, trong năm 2025, giá chip nhớ tăng mạnh do các nhà sản xuất không đẩy mạnh sản lượng, trong khi nhu cầu phục vụ hạ tầng AI tăng nhanh khiến nguồn cung thắt chặt. Bối cảnh này giúp các nhà sản xuất con chip nhớ nâng giá thuận lợi hơn và gia tăng kỳ vọng của giới đầu tư.

Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nhớ vì thế cũng tăng mạnh trong năm ngoái. Trong đó, giá cổ phiếu Nanya tăng 560%, SanDisk tăng 559% và Kioxia tăng 536%. Winbond, SK Hynix và Micron cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm nay. Tính từ đầu năm tới ngày 17/4, giá cổ phiếu Samsung đã tăng 80%, còn SK Hynix tăng 73% và Micron tăng 59%.

Chip nhớ chủ yếu gồm hai loại là DRAM và NAND. Trong đó, DRAM là bộ nhớ tạm thời, dùng để lưu dữ liệu phục vụ xử lý tức thời và sẽ mất khi tắt nguồn. Còn NAND là bộ nhớ lưu trữ lâu dài, có thể lưu lại tệp và phần mềm ngay cả khi thiết bị không còn điện.

Cả hai loại bộ nhớ đều giữ vai trò thiết yếu trong hệ thống điện toán hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển của các trung tâm dữ liệu AI đang khiến vai trò của bộ nhớ hiệu năng cao ngày càng quan trọng hơn về mặt chiến lược. Vì vậy, triển vọng của các nhà sản xuất chip nhớ hiện không còn chỉ gắn với chu kỳ của thị trường điện tử tiêu dùng, mà ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI.