Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng giảm mạnh nhất 18 năm

Bình Minh

01/04/2026, 09:02

Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên sáng nay (1/4), cùng với các thị trường chủ chốt khác ở khu vực châu Á, sau khi có tin chiến tranh Mỹ - Iran có thể sắp kết thúc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng 3 vừa qua, chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 18 năm, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu.

Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên sáng nay (1/4), cùng với các thị trường chủ chốt khác ở khu vực châu Á, sau khi có tin chiến tranh Mỹ - Iran có thể sắp kết thúc.

Trong phiên ngày 31/3, chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc sụt 4,3%, nâng tổng mức giảm kể từ mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 2 lên 19,9%. Mức giảm này chỉ thiếu 0,1 điểm phần trăm nữa là đáp ứng định nghĩa của thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

Cả tháng 3, Kospi giảm 19%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Tỷ giá đồng won Hàn Quốc kết thúc tháng ở mức hơn 1.500 won đổi 1 USD, mức tỷ giá mới chỉ bị phá vỡ vào năm 2009 và trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi thập niên 1990.

Một phần nguyên nhân khiến chứng khoán Hàn Quốc bị bán tháo mạnh nằm ở việc thị trường này đã tăng điểm rất mạnh trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026. Khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra và giá dầu tăng cao, các thị trường cổ phiếu trên toàn cầu đồng loạt bán tháo, và thị trường Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Thậm chí, những thị trường càng tăng mạnh trước đó, mức giảm càng lớn.

Ngoài ra, cổ phiếu Hàn Quốc còn rơi vào thế bất lợi bởi nước này là một quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng. Việc giá dầu thô và khí đốt tăng cao có thể đặt ra thách thức lớn đối với kinh tế Hàn Quốc.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 35,9 nghìn tỷ won (tương đương 23,5 tỷ USD) cổ phiếu trong chỉ số Kospi trong tháng 3. Đây là đợt thoái vốn mạnh chưa từng có của khối ngoại khỏi chứng khoán Hàn Quốc, đồng thời là một nguyên nhân chính khiến đồng won mất giá sâu.

Theo phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, cổ phiếu chip được ưa chuộng Samsung và SK Hynyx chính là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 3. Hai cổ phiếu này giảm tương ứng 5,2% và 7,6% trong phiên ngày 31/3 và đã giảm hơn 20% trong cả tháng.

Dù vậy, do đã tăng mạnh trong hai tháng đầu năm, chỉ số Kospi vẫn tăng khoảng 20% trong quý 1.

Để ứng phó với rủi ro mà chiến tranh Vùng Vịnh và giá dầu tăng cao đặt ra với nền kinh tế, Chính phủ Hàn Quốc ngày 31/3 đề xuất một kế hoạch ngân sách bổ sung 26,2 nghìn tỷ won, tương đương 17,1 tỷ USD.

Khoảng 10,1 nghìn tỷ won trong ngân sách bổ sung này sẽ được sử dụng cho các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng giá xăng dầu tăng cao, như áp trần giá xăng dầu, trợ cấp giao thông công cộng và phát tiền trực tiếp cho người có thu nhập thấp. Số còn lại được dùng vào các biện pháp như hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ nông dân và các chính quyền địa phương.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực châu Á, nhập khẩu 94% năng lượng tiêu thụ trong nước. Trong đó, 72% nhập khẩu dầu thô của nước này đến từ khu vực Trung Đông.

Bởi vậy, loạt tin tốt về chiến tranh đã đưa chứng khoán Hàn Quốc phục hồi mạnh phiên sáng nay.

Trong một cuộc gặp với các nhà báo tại Nhà Trắng vào cuối giờ chiều ngày 31/3 theo giờ địa phương, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột với Iran trong “2-3 tuần”. “Chúng tôi sẽ rời đi vì chẳng có lý do gì cho việc này. Chúng tôi sẽ rút sớm”, ông Trump nói.

Vài giờ sau, Nhà Trắng tuyên bố ông Trump sẽ có bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào lúc 9h tối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ để “đưa ra một cập nhật quan trọng về Iran”.

Chỉ số Kospi có lúc tăng khoảng 5% sau khi mở cửa, dẫn đầu xu thế tăng của toàn khu vực. Thị trường Australia tăng hơn 1,6%, thị trường Nhật Bản tăng gần 3,9%, thị trường Hồng Kông tăng 2% và thị trường Trung Quốc đại lục tăng hơn 1%.

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

13:54, 02/03/2026

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

08:04, 01/04/2026

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

Bán tháo nhấn chìm chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy

23:05, 04/03/2026

Bán tháo nhấn chìm chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (31/3), với chỉ số Dow Jones nhảy hơn 1.000 điểm, sau khi có loạt thông tin mang lại cho nhà đầu tư hy vọng rằng cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể sắp kết thúc...

Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tháng, giá vàng giao ngay đã giảm 11,6% trong tháng 3, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008...

Ấn Độ cử hơn 3 triệu công chức đi điều tra dân số

Ấn Độ cử hơn 3 triệu công chức đi điều tra dân số

Mỗi 10 năm, quốc gia tỷ dân thuộc khu vực Nam Á điều tra dân số một lần...

Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Nhà máy LNG mới của Mỹ đi vào hoạt động giúp bổ sung nguồn cung LNG toàn cầu đang bị thắt chặt nghiêm trọng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Hơn 30 năm trước, Ba Lan vẫn phải phân phối đường và bột mì theo tem phiếu, trong khi thu nhập của người dân nước này chỉ bằng 1/10 mức của người dân Tây Đức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

1

PMI tháng 3 giảm xuống 51,2 điểm, áp lực chi phí khiến tăng trưởng chậm lại 

Thị trường

2

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau loạt tin tốt về Mỹ - Iran, giá dầu quay đầu giảm

Thế giới

3

Vân Đồn sẽ là lựa chọn điểm đến của làn sóng dịch chuyển du lịch

Bất động sản

4

Giá vàng nhảy vọt lên gần 4.700 USD/oz nhờ tin tốt về chiến tranh, SPDR Gold Trust mua ròng

Thế giới

5

Rox Living bán hết hơn 31 triệu cổ phiếu MSB

Doanh nghiệp niêm yết

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

