Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng giảm mạnh nhất 18 năm

Trong tháng 3 vừa qua, chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 18 năm, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu.

Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên sáng nay (1/4), cùng với các thị trường chủ chốt khác ở khu vực châu Á, sau khi có tin chiến tranh Mỹ - Iran có thể sắp kết thúc.

Trong phiên ngày 31/3, chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc sụt 4,3%, nâng tổng mức giảm kể từ mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 2 lên 19,9%. Mức giảm này chỉ thiếu 0,1 điểm phần trăm nữa là đáp ứng định nghĩa của thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

Cả tháng 3, Kospi giảm 19%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Tỷ giá đồng won Hàn Quốc kết thúc tháng ở mức hơn 1.500 won đổi 1 USD, mức tỷ giá mới chỉ bị phá vỡ vào năm 2009 và trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi thập niên 1990.

Một phần nguyên nhân khiến chứng khoán Hàn Quốc bị bán tháo mạnh nằm ở việc thị trường này đã tăng điểm rất mạnh trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026. Khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra và giá dầu tăng cao, các thị trường cổ phiếu trên toàn cầu đồng loạt bán tháo, và thị trường Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Thậm chí, những thị trường càng tăng mạnh trước đó, mức giảm càng lớn.

Ngoài ra, cổ phiếu Hàn Quốc còn rơi vào thế bất lợi bởi nước này là một quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng. Việc giá dầu thô và khí đốt tăng cao có thể đặt ra thách thức lớn đối với kinh tế Hàn Quốc.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 35,9 nghìn tỷ won (tương đương 23,5 tỷ USD) cổ phiếu trong chỉ số Kospi trong tháng 3. Đây là đợt thoái vốn mạnh chưa từng có của khối ngoại khỏi chứng khoán Hàn Quốc, đồng thời là một nguyên nhân chính khiến đồng won mất giá sâu.

Theo phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, cổ phiếu chip được ưa chuộng Samsung và SK Hynyx chính là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 3. Hai cổ phiếu này giảm tương ứng 5,2% và 7,6% trong phiên ngày 31/3 và đã giảm hơn 20% trong cả tháng.

Dù vậy, do đã tăng mạnh trong hai tháng đầu năm, chỉ số Kospi vẫn tăng khoảng 20% trong quý 1.

Để ứng phó với rủi ro mà chiến tranh Vùng Vịnh và giá dầu tăng cao đặt ra với nền kinh tế, Chính phủ Hàn Quốc ngày 31/3 đề xuất một kế hoạch ngân sách bổ sung 26,2 nghìn tỷ won, tương đương 17,1 tỷ USD.

Khoảng 10,1 nghìn tỷ won trong ngân sách bổ sung này sẽ được sử dụng cho các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng giá xăng dầu tăng cao, như áp trần giá xăng dầu, trợ cấp giao thông công cộng và phát tiền trực tiếp cho người có thu nhập thấp. Số còn lại được dùng vào các biện pháp như hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ nông dân và các chính quyền địa phương.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực châu Á, nhập khẩu 94% năng lượng tiêu thụ trong nước. Trong đó, 72% nhập khẩu dầu thô của nước này đến từ khu vực Trung Đông.

Bởi vậy, loạt tin tốt về chiến tranh đã đưa chứng khoán Hàn Quốc phục hồi mạnh phiên sáng nay.

Trong một cuộc gặp với các nhà báo tại Nhà Trắng vào cuối giờ chiều ngày 31/3 theo giờ địa phương, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột với Iran trong “2-3 tuần”. “Chúng tôi sẽ rời đi vì chẳng có lý do gì cho việc này. Chúng tôi sẽ rút sớm”, ông Trump nói.

Vài giờ sau, Nhà Trắng tuyên bố ông Trump sẽ có bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào lúc 9h tối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ để “đưa ra một cập nhật quan trọng về Iran”.

Chỉ số Kospi có lúc tăng khoảng 5% sau khi mở cửa, dẫn đầu xu thế tăng của toàn khu vực. Thị trường Australia tăng hơn 1,6%, thị trường Nhật Bản tăng gần 3,9%, thị trường Hồng Kông tăng 2% và thị trường Trung Quốc đại lục tăng hơn 1%.