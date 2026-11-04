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9 vấn đề cử tri Mỹ quan tâm khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

B Bình Minh

Tham gia một cuộc khảo sát, khoảng 48% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu cho biết chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất đối với họ...

Một cử tri Mỹ sau khi tiến hành bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thành phố New York trong cuộc bầu cử quốc hôi giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11/2026 - Ảnh: Al Jazeera.
Một cử tri Mỹ sau khi tiến hành bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thành phố New York trong cuộc bầu cử quốc hôi giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11/2026 - Ảnh: Al Jazeera.

Chi phí sinh hoạt tăng cao là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ khi họ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 - cuộc bầu cử sẽ quyết định Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Dưới đây là kết quả từ một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos phối hợp thực hiện trên 1.765 người trưởng thành tại Mỹ trong thời gian từ ngày 29/10-2/11, cho thấy 9 vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm nhất trong lần bầu cử này.

Khảo sát này khác với các cuộc thăm dò tại điểm bỏ phiếu (exit poll) được thực hiện ngay khi cử tri vừa rời khỏi nơi bỏ phiếu.

CHI PHÍ SINH HOẠT

Trong cuộc khảo sát này, khoảng 48% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu tham gia cho biết chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ. 26% chọn các chuẩn mực dân chủ và 13% chọn vấn đề nhập cư. Giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, đẩy áp lực lạm phát ở Mỹ tăng cao và đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình.

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ hãy coi như chính ông đang có tên trên lá phiếu, nhằm tạo động lực cho Đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 48% những người dự định bỏ phiếu hoặc đã bỏ phiếu coi lá phiếu của mình là sự phản đối ông Trump. 25% cho biết họ bỏ phiếu ủng hộ ông. Khoảng 25% khác cho biết ông Trump không phải là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ.

CUỘC CHIẾN MỸ - IRAN

Ông Trump lập luận rằng cuộc chiến này là cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Khoảng 25% cử tri cho rằng hành động quân sự là xứng đáng với cái giá phải trả, trong khi 55% cho rằng cuộc chiến này không xứng đáng với những tổn thất. Khoảng 18% không chắc chắn.

SỰ TOÀN VẸN CỦA BẦU CỬ

Nhìn chung, cử tri vẫn tin tưởng vào quy trình bầu cử tại Mỹ: 77% bày tỏ sự tin tưởng rằng lá phiếu của họ sẽ được kiểm đếm, nhưng 45% lại cho rằng gian lận bầu cử là một vấn đề phổ biến. Về phía Nhà Trắng, họ khẳng định mục tiêu của chính quyền là bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc bầu cử và an ninh bỏ phiếu.

TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH

Khoảng 49% người Mỹ cho rằng tình hình tài chính gia đình họ đã xấu đi hơn kể từ tháng 1/2025, thời điểm Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trái lại, 13% cho biết tình hình tài chính của họ đã cải thiện, và 37% cho rằng mọi thứ vẫn như cũ.

Trong chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024, ông Trump từng cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong những tháng gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.

NGƯỜI CHUYỂN GIỚI TRONG THỂ THAO

Trước thềm cuộc bầu cử, khoảng 38% cử tri Mỹ được khảo sát cho rằng việc ngăn cản các cá nhân chuyển giới từ nam sang nữ tham gia các môn thể thao dành cho nữ giới là một vấn đề "rất quan trọng" hoặc "quan trọng nhất". Trong khi đó, 25% cử tri coi việc bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới là vấn đề quan trọng nhất hoặc rất quan trọng.

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Khoảng 42% cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò cho biết việc hạn chế xây dựng các trung tâm dữ liệu để vận hành trí tuệ nhân tạo (AI) là một vấn đề "rất quan trọng" hoặc "quan trọng nhất".

CÁC NHÀ TÀI TRỢ LỚN CHO BẦU CỬ

Những cá nhân siêu giàu gần như không bị giới hạn về số tiền có thể chi ra để gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử liên bang. Đa số cử tri đã đăng ký, bao gồm 93% cử tri Đảng Dân chủ và 71% cử tri Đảng Cộng hòa, trong cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos đều cho rằng việc các tỷ phú đóng góp hàng chục triệu USD để tác động đến bầu cử là điều không phù hợp.

CÁC LỰA CHỌN CHÍNH TRỊ

Mặc dù những người tham gia cuộc thăm dò có xu hướng nghiêng nhẹ về phía Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa cuộc bầu cử giữa kỳ này, nhưng họ vẫn chia rẽ về việc đảng nào có những ý tưởng tốt hơn. Khoảng 43% cử tri đã đăng ký cho rằng Đảng Dân chủ có ít nhất một vài ý tưởng tốt, trong khi 39% cử tri cũng nhận định như vậy về Đảng Cộng hòa.

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