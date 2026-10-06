Ấn Độ điều tra 24 chương trình trợ cấp đối với ống đồng rãnh trong của Việt Nam

Ấn Độ vừa chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ống đồng rãnh trong có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan, sau đơn kiện từ đại diện ngành sản xuất nội địa nước này...

Ấn Độ điều tra kép đối với mặt hàng ống đồng rãnh trong có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Ảnh Cục Phòng vệ Thương mại.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) vừa phát đi thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống và ống dẫn bằng đồng rãnh trong (Internally Grooved Copper Tubes and Pipes - IGT) thuộc các mã HS 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 và 7411 29 00 nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan.

Vụ việc được tiến hành dựa trên hồ sơ yêu cầu của Công ty đồng Metube — đơn vị đại diện cho ngành sản xuất nội địa và cũng là nhà sản xuất duy nhất sản phẩm bị điều tra tại Ấn Độ trong thời kỳ điều tra (POI).

Theo nguyên đơn Metube, hàng hóa nhập khẩu từ 3 quốc gia nêu trên đang được bán phá giá và nhận trợ cấp khi tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ. Điều này đã và đang gây ra sự cản trở đáng kể đối với quá trình hình thành ngành sản xuất trong nước. Nguyên đơn kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp trong thời hạn 5 năm, đồng thời đề xuất áp dụng các biện pháp thuế tạm thời.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp được xác định từ ngày 1/4/2025 đến ngày 31/3/2026; thời kỳ điều tra thiệt hại bao gồm các giai đoạn 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 và thời kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Kết quả xem xét sơ bộ của DGTR chỉ ra dấu hiệu ban đầu về biên độ bán phá giá dương và vượt mức tối thiểu (de minimis) đối với sản phẩm IGT nhập khẩu từ cả 3 quốc gia.

Đáng chú ý, đối với cáo buộc trợ cấp, sau quá trình tham vấn với chính phủ các nước liên quan, DGTR quyết định khởi xướng điều tra 24 chương trình trợ cấp đối với Việt Nam. Các chương trình này bao gồm các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, xúc tiến thương mại, cũng như việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ dưới giá thông thường.

Về mặt thiệt hại, DGTR đánh giá lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu thị trường Ấn Độ. Giá nhập khẩu sau khi cập cảng bị cho là thấp hơn chi phí bán hàng và giá bán thực tế của ngành sản xuất trong nước, ép giá và làm gia tăng tồn kho. Ngành sản xuất tại Ấn Độ ghi nhận tình trạng sản lượng thấp so với công suất, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đều bị âm trong hai năm hoạt động.

Khác biệt so với các vụ việc trước đây, DGTR yêu cầu tất cả các bên liên quan thực hiện đăng ký và nộp toàn bộ hồ sơ, tài liệu qua Cổng thông tin điện tử trên SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in) dưới Mã vụ việc CVD/OI/009/2026.

Để kịp thời ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý các mốc thời hạn quan trọng doanh nghiệp cần lưu ý.

Đăng ký bên liên quan và nộp Bản trả lời bản câu hỏi điều tra: Trong vòng 37 ngày kể từ ngày gửi thư thông báo (Ngày 29/9/2026). Nộp ý kiến về phạm vi sản phẩm bị điều tra (PUC) trong vòng 15 ngày (tính đồng thời trong thời hạn 37 ngày). Nếu xin gia hạn nộp hồ sơ, phải gửi qua SETU Portal ít nhất 1 ngày trước thời hạn gốc.

Doanh nghiệp cũng lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật thông tin. Trường hợp không hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, cơ quan điều tra có thể sử dụng dữ liệu bất lợi có sẵn để tính toán mức thuế, dẫn đến nguy cơ bị áp thuế rất cao.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ống đồng rãnh trong sang Ấn Độ nghiên cứu kỹ thông báo khởi xướng, đơn kiện bản công khai và chủ động bố trí nguồn lực, cân nhắc thuê luật sư tư vấn hỗ trợ chuyên sâu. Rà soát sản phẩm, tích cực đóng góp ý kiến về mã PCN (mã phân loại sản phẩm).

Hợp tác đầy đủ, toàn diện với DGTR trong suốt quá trình vụ việc (nộp bản trả lời câu hỏi đúng hạn, chuẩn bị cho thẩm tra tại chỗ, tham gia phiên điều trần...) để tránh bị kết luận không hợp tác. Đồng thời, giữ liên lạc thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.