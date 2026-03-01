Trang chủ Thị trường

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam

Huyền Vy

15/03/2026, 00:09

Trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng của một số nước, trong đó có Việt Nam, EC nhấn mạnh: mức độ hợp tác của doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra ban đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định biên độ bán phá giá và mức thuế áp dụng. 

Ảnh minh họa.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu) về việc Ủy ban châu Âu (EC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống và ống dẫn bằng đồng dạng cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico, Uzbekistan và Việt Nam. 

Nguyên đơn là Ủy ban Bảo vệ ngành Ống đồng của Liên minh Châu Âu (EU Copper Tubes Defence Committee), đại diện cho ngành sản xuất ống đồng của Liên minh Châu Âu (EU).

Sản phẩm bị điều tra là ống và ống dẫn bằng đồng dạng cuộn, được phân loại theo mã CN: ex 7411 10 90 (mã TARIC 7411 10 90 10).

Giai đoạn điều tra bán phá giá: Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025.

Vụ việc điều tra sẽ kết thúc trong vòng 01 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo khởi xướng.

Tại thông báo khởi xướng vừa ban hành, Nguyên đơn cho rằng hàng nhập khẩu từ các nước bị điều tra đang được bán vào thị trường EU với mức giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất của EU.  

Theo quy trình điều tra, EC sẽ tiến hành lựa chọn mẫu các doanh nghiệp xuất khẩu và gửi bảng câu hỏi điều tra cho các bên liên quan trong thời gian tới. Hiện EC đã ban hành bản câu hỏi chọn mẫu cho vụ việc. Mức độ hợp tác của doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra ban đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định biên độ bán phá giá và mức thuế áp dụng. 

Trong trường hợp kết quả điều tra xác định có hành vi bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất EU, EC có thể áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời và sau đó là thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bị điều tra.

Theo quy định của EU, các biện pháp thuế chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng trong vòng 7 - 8 tháng kể từ ngày khởi xướng, và kết luận cuối cùng của vụ việc dự kiến được ban hành trong thời hạn 12 - 14 tháng.

Liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu gửi kèm, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định, thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Cục Phòng vệ thương mại.

