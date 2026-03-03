Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động (ngày 6/12/2025). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình gần 30 năm điều hành doanh nghiệp hiệu quả và những đóng góp cụ thể của bà đối với cộng đồng và đất nước. Qua câu chuyện, chân dung một nữ doanh nhân hiện lên với những dự án quy mô lớn, một tâm hồn đầy trắc ẩn, tư duy quản trị nhân văn và cốt cách thanh cao của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Bà tham gia điều hành KN Holdings từ những năm đầu doanh nghiệp còn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản. Cùng với ba và mẹ là Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, bà từng bước mở rộng quy mô và lĩnh vực đầu tư, đưa KN Holdings trở thành tập đoàn đa ngành. Hiện nay, KN Holdings tập trung vào 5 lĩnh vực chính: bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics.

Với vai trò điều hành, bà Thùy Dương không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức, tối ưu hiệu quả vận hành và định hướng chiến lược phát triển dài hạn cho Tập đoàn. Dưới sự dẫn dắt của bà, KN Holdings duy trì đà tăng trưởng bền vững, với tổng vốn đầu tư hiện vượt 120.000 tỷ đồng.

Song hành cùng mục tiêu phát triển, Tập đoàn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn cán bộ, công nhân viên; đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và tiên phong trong các chương trình an sinh xã hội - qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển tại các địa phương doanh nghiệp hiện diện.

Trong lĩnh vực bất động sản, từ nền tảng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam và sở hữu quỹ đất có vị trí chiến lược, bà Lê Nữ Thùy Dương đã thúc đẩy hợp tác với CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản) phát triển thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, như: The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define. Các dự án này ghi dấu nhờ thiết kế chú trọng không gian sống, tiện ích đồng bộ, chất lượng xây dựng và đạt nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Bà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường khi kiến tạo CaraWorld Cam Ranh (Khánh Hòa) - đại đô thị biển được Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là dự án đầu tiên tại Việt Nam vừa liền kề sân bay quốc tế, vừa liền kề cảng biển quốc tế. Với quy mô gần 800 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Nhiều đại tiện ích đã đi vào vận hành như sân golf 27 hố KN Golf Links do Greg Norman thiết kế, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Cam Ranh, công viên biển CaraBeach và các phân khu nhà ở đã bàn giao cho khách hàng.

Được định vị là dự án chiến lược trong hệ sinh thái KN Holdings, CaraWorld Cam Ranh hướng tới trở thành đại đô thị biển mang tính biểu tượng tại Nam Trung Bộ, góp phần đưa Cam Ranh trở thành điểm đến có định danh độc lập trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sở hữu nền tảng quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, tiêu chuẩn xây dựng vượt trội cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, dự án đã được vinh danh bởi các tổ chức uy tín như PropertyGuru Vietnam Property Awards, Dot Property Awards và Asia Pacific Property Awards, qua đó khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường bất động sản.

Tiếp nối định hướng chiến lược, ở lĩnh vực khu công nghiệp, bà Thùy Dương đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để đưa ra quyết sách đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nhằm thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Hai dự án Nam Long Thành và Đông Long Thành theo hướng khu công nghiệp xanh và thông minh. Dự án được tư vấn quy hoạch bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản như Nippon Koei và Nikken Sekkei với tiêu chuẩn quốc tế.

Bà định hình mô hình phát triển thành phố công nghiệp thế hệ mới theo xu hướng thông minh và sinh thái - tích hợp hạ tầng hiện đại, tiện ích đồng bộ cho chuyên gia và người lao động, hướng đến việc đón đầu các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp phụ trợ và chuỗi liên kết ngành.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ năm 2018, KN Holdings đầu tư các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh được hoàn thành đúng tiến độ, với tổng công suất gần 200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Mỗi năm, các nhà máy cung cấp hàng trăm triệu kWh điện cho lưới điện quốc gia và tạo nguồn thu ổn định cho địa phương.

Bà Thùy Dương cho biết định hướng sẽ mở rộng quy mô đầu tư dự án điện mặt trời trong giai đoạn tới, với tổng công suất khoảng 2.600 MW. Định hướng này không chỉ nhằm cung cấp điện sạch cho những nhà máy sản xuất cần chứng chỉ xanh, mà còn đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch cho các khu công nghiệp do KN Holdings phát triển.

Song song với hoạt động đầu tư, bà Lê Nữ Thùy Dương dành nhiều tâm huyết và nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội, với tổng mức đóng góp hơn 200 tỷ đồng cho các lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục thiên tai.

Tiêu biểu với các đóng góp như: ủng hộ 100 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, đóng góp 55 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Đồng Nai. Bà cũng thường xuyên tham gia đóng góp thiết thực, kịp thời ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc. Đáng chú ý, bà cũng là người Việt Nam đầu tiên và đến nay là duy nhất đóng góp 3 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu phòng, chống bệnh lao, qua đó cùng Quỹ Bill & Melinda Gates và Chính phủ Mỹ nâng tổng ngân sách hỗ trợ Việt Nam lên 13,5 triệu USD.

Bà Thùy Dương tiên phong ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn trong chương trình “Nhà vệ sinh cho em” phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Bà đã triển khai xây dựng mới tại 150 điểm trường tại 21 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Bà còn được biết đến là một nữ doanh nhân dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng dành cho phụ nữ và trẻ em, suốt nhiều năm qua bà đã tích cực đồng hành và ủng hộ các chương trình dành như “Mẹ đỡ đầu”, “Sữa học đường”, “Mùa xuân cho em”, “Bếp ăn yêu thương”…

Những nỗ lực bền bỉ của bà được Đảng, Nhà nước ghi nhận thông qua việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Dẫu vậy, khi nhắc về gần 30 năm kinh doanh và cống hiến, bà không nói nhiều về những danh hiệu ấy. Điều bà quan tâm hơn vẫn là tiến độ của từng dự án, hiệu quả đầu tư, sự ổn định của bộ máy và trách nhiệm với người lao động.

Trong câu chuyện về một nữ doanh nhân nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, điều đọng lại không phải là sự nổi bật hay hào quang, mà là cách bà kiên trì theo đuổi một hướng đi rõ ràng: làm doanh nghiệp bằng uy tín, bằng kỷ luật và bằng ý thức rằng sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng tinh thần phụng hiến.

