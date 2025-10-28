Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

KN Holdings lập “hat-trick” ấn tượng tại Vietnam Property Awards 2025

Khánh Huyền

28/10/2025, 16:12

Tối 24/10/2025 tại TP.HCM, KN Holdings đã gây ấn tượng mạnh khi được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục danh giá của Vietnam Property Awards 2025 do PropertyGuru tổ chức, gồm “Best Multi-Sector Developer” dành cho Tập đoàn, “Best Coastal Mega Township Development” cho siêu đô thị biển CaraWorld và “Best Coastal Housing Development” cho khu đô thị Sông Town.

Bộ ba giải thưởng là minh chứng cho hành trình bền bỉ của KN Holdings trong xây dựng và kiến tạo giá trị, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của giới chuyên môn với tầm nhìn phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

TẦM VÓC NHÀ PHÁT TRIỂN ĐA LĨNH VỰC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Giải thưởng “Best Multi-Sector Developer” khẳng định vị thế của KN Holdings trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái phát triển đa lĩnh vực toàn diện. Thành lập từ năm 1978 bởi Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, KN Holdings là một trong những tập đoàn tư nhân đầu tiên sau ngày giải phóng, đặt nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn, dựa trên uy tín, đạo đức kinh doanh và gắn kết với lợi ích cộng đồng. Từ sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, sản phẩm bột sơn, xuất khẩu may mặc, xây dựng hạ tầng - đến nay, Tập đoàn đã vươn mình mạnh mẽ, mở rộng đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột: Bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc KN Holdings và bà Trần Thị Kim Anh – Giám đốc Truyền thông Đối ngoại KN Holdings đại diện doanh nghiệp nhận giải “Best Multi-Sector Developer”.
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc KN Holdings và bà Trần Thị Kim Anh – Giám đốc Truyền thông Đối ngoại KN Holdings đại diện doanh nghiệp nhận giải “Best Multi-Sector Developer”.

Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, KN Holdings không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành, nơi mỗi lĩnh vực vừa vận hành độc lập, vừa bổ trợ và cân bằng lẫn nhau. Chính cấu trúc liên kết này giúp Tập đoàn duy trì sự ổn định, chủ động thích ứng trước mọi biến động của chu kỳ kinh tế.

Mỗi dự án của tập đoàn đều gắn với phát triển bền vững, quy hoạch hạ tầng đồng bộ đến vận hành theo tiêu chuẩn ESG. Chính những giá trị này đã giúp KN Holdings được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao. Giải thưởng cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt trong việc khẳng định năng lực cạnh tranh và khả năng kiến tạo thương hiệu bền vững.

Đại diện Ban Lãnh đạo phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Holdings bày tỏ: “Tôi rất vinh dự khi đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng Best Multi-Sector Developer. Gần 50 năm phát triển, chúng tôi luôn kiên định với tầm nhìn xây dựng một tập đoàn đa ngành, tạo hệ sinh thái vững chắc. KN Holdings cam kết đóng góp vào sự phát triển của đất nước, cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho đối tác, nhà đầu tư, khách hàng và xây dựng môi trường làm việc năng động cho đội ngũ”.

CARAWORLD VÀ SÔNG TOWN: DẤU ẤN KIẾN TẠO SIÊU ĐÔ THỊ BIỂN MANG TẦM QUỐC TẾ

Trong bộ ba chiến thắng, hai dự án tiêu biểu do KN Cam Ranh – thành viên của Tập đoàn KN Holdings, đầu tư là siêu đô thị biển CaraWorld và phân khu Sông Town đã trở thành tâm điểm của lễ trao giải.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc KN Holdings và bà Phạm Tú Cầu - Phó Tổng giám đốc KN Holdings, đại diện chủ đầu tư CaraWorld nhận giải
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc KN Holdings và bà Phạm Tú Cầu - Phó Tổng giám đốc KN Holdings, đại diện chủ đầu tư CaraWorld nhận giải "Best Coastal Mega Township Development".

Giành danh hiệu “Best Coastal Mega Township Development”, CaraWorld được vinh danh nhờ quy mô gần 800 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, với vị trí liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền quốc tế. Dự án được xem là đại đô thị biển kiểu mẫu, kết hợp hài hòa giữa an cư - nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại, mở ra mô hình đô thị biển toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.

Bà Võ Thị Cao Ly - Phó Tổng giám đốc KN Holdings và ông Dương Tuấn Linh – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh KN Holdings, đại diện doanh nghiệp nhận giải “Best Coastal Housing Development”.
Bà Võ Thị Cao Ly - Phó Tổng giám đốc KN Holdings và ông Dương Tuấn Linh – Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh KN Holdings, đại diện doanh nghiệp nhận giải “Best Coastal Housing Development”.

Với quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, phong cách kiến trúc đa dạng, CaraWorld thể hiện tầm nhìn của KN Holdings trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch - đầu tư mới của châu Á. Cùng tọa lạc trong dự CaraWorld, Sông Town xuất sắc giành giải “Best Coastal Housing Development”, tôn vinh khu đô thị ven biển đáng sống bậc nhất năm 2025. Với thiết kế độc đáo khi mỗi căn đều có dòng sông lười chảy qua sau nhà – Sông Town mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng đô thị hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm tại đây được sở hữu lâu dài, tạo nên giá trị kép: Vừa là tài sản sinh lời bền vững, vừa là không gian an cư lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa.

KIÊN ĐỊNH VỚI TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“Hat-trick” giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2025 không chỉ là niềm vinh dự của riêng KN Holdings, mà còn là niềm tự hào của doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng những thương hiệu mạnh, mang bản sắc dân tộc và khát vọng phát triển bền vững như các nền kinh tế tiên phong trong khu vực.

Theo Ban tổ chức, mỗi hạng mục đều được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế độc lập, thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt với các tiêu chí khắt khe về quy hoạch, sáng tạo, tác động xã hội và tính bền vững.

Chiến thắng tại Vietnam Property Awards 2025 cũng mở ra cơ hội để CaraWorld và Sông Town đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng Chung kết châu Á – PropertyGuru Asia Property Awards 2025, tổ chức vào tháng 12/2025 tại Bangkok. Đây là dịp để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định dấu ấn sáng tạo, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu hàng đầu châu Á.

Ba giải thưởng danh giá tại Vietnam Property Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho hiện tại, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn không ngừng nỗ lực để trở thành Doanh nghiệp dân tộc tiêu biểu của Việt Nam; nâng cao vị thế Tập đoàn đa ngành phát triển vững mạnh trăm năm, đồng hành vì hạnh phúc, thịnh vượng của cộng đồng, xã hội và đất nước.

Từ khóa:

KN Holdings Vietnam Property Awards 2025

Đọc thêm

Phú Long cất nóc Essensia Sky: Dấu mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Sài Gòn

Phú Long cất nóc Essensia Sky: Dấu mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Sài Gòn

Ngày 28/10/2025 - Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã tổ chức Lễ cất nóc tòa tháp đôi Essensia Sky - dự án căn hộ xanh - sức khỏe đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn.

Phân khu compound cuối cùng tại đô thị Mizuki Park thu hút sự quan tâm

Phân khu compound cuối cùng tại đô thị Mizuki Park thu hút sự quan tâm

Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park đang tạo sức hút lớn trên thị trường giữa bối cảnh nguồn cung mới tại khu Nam TP.HCM vẫn duy trì đà khan hiếm.

CapitaLand Development đạt mốc 91% lượng căn được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development đạt mốc 91% lượng căn được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development (CLD) ghi nhận sức hấp thụ mạnh mẽ với The Fullton Edition – dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên đồng phát triển cùng Far East Organization, tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội mở rộng, Việt Nam.

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Cư dân Swanlake Residences được thưởng thức cuộc sống với tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga, sông Lam - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Nghệ An; thư giãn chăm sóc bản thân và gia đình với hệ tiện ích tiêu chuẩn resort 5 sao: Bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí…

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

Thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một xu hướng mới khi các căn hộ chung cư hỗn hợp được phép cho thuê lưu trú du lịch nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và được công bố đủ tiêu chuẩn…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Chứng khoán

2

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Chứng khoán

3

Cổ phiếu giảm giá áp đảo, trụ lớn “ép” VN-Index rơi 1,38%

Chứng khoán

4

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

Thế giới

5

Khối ngoại bán ròng hơn 12.000 tỷ từ ngày được xác nhận đạt chuẩn nâng hạng, chuyên gia nói gì?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy