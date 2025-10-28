KN Holdings lập “hat-trick” ấn tượng tại Vietnam Property Awards 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tối 24/10/2025 tại TP.HCM, KN Holdings đã gây ấn tượng mạnh khi được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục danh giá của Vietnam Property Awards 2025 do PropertyGuru tổ chức, gồm “Best Multi-Sector Developer” dành cho Tập đoàn, “Best Coastal Mega Township Development” cho siêu đô thị biển CaraWorld và “Best Coastal Housing Development” cho khu đô thị Sông Town.
Bộ ba giải thưởng là minh chứng cho hành trình bền bỉ của KN Holdings trong xây dựng và kiến tạo giá trị, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của giới chuyên môn với tầm nhìn phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.
Giải thưởng “Best Multi-Sector Developer” khẳng định vị thế của KN Holdings trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái phát triển đa lĩnh vực toàn diện. Thành lập từ năm 1978 bởi Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, KN Holdings là một trong những tập đoàn tư nhân đầu tiên sau ngày giải phóng, đặt nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn, dựa trên uy tín, đạo đức kinh doanh và gắn kết với lợi ích cộng đồng. Từ sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, sản phẩm bột sơn, xuất khẩu may mặc, xây dựng hạ tầng - đến nay, Tập đoàn đã vươn mình mạnh mẽ, mở rộng đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột: Bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Trải qua gần 5 thập kỷ phát triển, KN Holdings không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành, nơi mỗi lĩnh vực vừa vận hành độc lập, vừa bổ trợ và cân bằng lẫn nhau. Chính cấu trúc liên kết này giúp Tập đoàn duy trì sự ổn định, chủ động thích ứng trước mọi biến động của chu kỳ kinh tế.
Mỗi dự án của tập đoàn đều gắn với phát triển bền vững, quy hoạch hạ tầng đồng bộ đến vận hành theo tiêu chuẩn ESG. Chính những giá trị này đã giúp KN Holdings được hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao. Giải thưởng cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt trong việc khẳng định năng lực cạnh tranh và khả năng kiến tạo thương hiệu bền vững.
Đại diện Ban Lãnh đạo phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Holdings bày tỏ: “Tôi rất vinh dự khi đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng Best Multi-Sector Developer. Gần 50 năm phát triển, chúng tôi luôn kiên định với tầm nhìn xây dựng một tập đoàn đa ngành, tạo hệ sinh thái vững chắc. KN Holdings cam kết đóng góp vào sự phát triển của đất nước, cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho đối tác, nhà đầu tư, khách hàng và xây dựng môi trường làm việc năng động cho đội ngũ”.
Trong bộ ba chiến thắng, hai dự án tiêu biểu do KN Cam Ranh – thành viên của Tập đoàn KN Holdings, đầu tư là siêu đô thị biển CaraWorld và phân khu Sông Town đã trở thành tâm điểm của lễ trao giải.
Giành danh hiệu “Best Coastal Mega Township Development”, CaraWorld được vinh danh nhờ quy mô gần 800 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, với vị trí liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền quốc tế. Dự án được xem là đại đô thị biển kiểu mẫu, kết hợp hài hòa giữa an cư - nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại, mở ra mô hình đô thị biển toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.
Với quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, phong cách kiến trúc đa dạng, CaraWorld thể hiện tầm nhìn của KN Holdings trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch - đầu tư mới của châu Á. Cùng tọa lạc trong dự CaraWorld, Sông Town xuất sắc giành giải “Best Coastal Housing Development”, tôn vinh khu đô thị ven biển đáng sống bậc nhất năm 2025. Với thiết kế độc đáo khi mỗi căn đều có dòng sông lười chảy qua sau nhà – Sông Town mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng đô thị hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm tại đây được sở hữu lâu dài, tạo nên giá trị kép: Vừa là tài sản sinh lời bền vững, vừa là không gian an cư lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa.
“Hat-trick” giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2025 không chỉ là niềm vinh dự của riêng KN Holdings, mà còn là niềm tự hào của doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng những thương hiệu mạnh, mang bản sắc dân tộc và khát vọng phát triển bền vững như các nền kinh tế tiên phong trong khu vực.
Theo Ban tổ chức, mỗi hạng mục đều được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế độc lập, thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt với các tiêu chí khắt khe về quy hoạch, sáng tạo, tác động xã hội và tính bền vững.
Chiến thắng tại Vietnam Property Awards 2025 cũng mở ra cơ hội để CaraWorld và Sông Town đại diện Việt Nam tranh tài tại Vòng Chung kết châu Á – PropertyGuru Asia Property Awards 2025, tổ chức vào tháng 12/2025 tại Bangkok. Đây là dịp để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định dấu ấn sáng tạo, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu hàng đầu châu Á.
Ba giải thưởng danh giá tại Vietnam Property Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho hiện tại, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn không ngừng nỗ lực để trở thành Doanh nghiệp dân tộc tiêu biểu của Việt Nam; nâng cao vị thế Tập đoàn đa ngành phát triển vững mạnh trăm năm, đồng hành vì hạnh phúc, thịnh vượng của cộng đồng, xã hội và đất nước.
