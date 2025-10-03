KN Holdings: Top 10 thương hiệu phát triển bền vững 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Khánh Huyền
03/10/2025, 20:47
KN Holdings được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững tại Lễ công bố Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường.
Lễ vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội. Sự kiện do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức. Đây là hoạt động thường niên có uy tín, thu hút hơn 80 doanh nghiệp tiêu biểu cả nước. KN Holdings là một trong số ít doanh nghiệp đa ngành được vinh danh ở hạng mục Phát triển bền vững. Hạng mục này tập trung đánh giá các doanh nghiệp có định hướng phát triển dài hạn, tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường.
Ban tổ chức chương trình cho biết, tiêu chí bình chọn năm 2025 có nhiều thay đổi so với trước. Danh hiệu không dựa vào quy mô hay lợi nhuận, mà tập trung vào năng lực đổi mới, trách nhiệm cộng đồng và khả năng thích ứng trước những chuyển dịch của nền kinh tế. KN Holdings là một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao về năng lực chuyển đổi.
Tập đoàn áp dụng nguyên tắc ESG vào hệ thống quản trị, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, mở rộng hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm gắn với mục tiêu Net Zero. Gần nửa thế kỷ phát triển, KN Holdings đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.
Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững 2025 là dấu mốc ghi nhận hành trình kiên định ấy. Đây cũng là động lực để KN Holdings tiếp tục đẩy mạnh chiến lược bền vững, song hành cùng mục tiêu phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
KN Holdings hiện là tập đoàn đa ngành với hơn 45 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam. Từ xuất phát điểm là doanh nghiệp thương mại, KN Holdings đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực: Bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp - logistics.
Từ những ngày đầu sau thống nhất, nhà sáng lập đã tiên phong xây dựng doanh nghiệp tư nhân đầu tiên, khởi đầu với sản xuất thức ăn chăn nuôi và bột màu. Đến thời kỳ đổi mới, tập đoàn mở rộng sang may mặc xuất khẩu, tạo hàng nghìn việc làm và nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành.
KN Holdings cũng ghi dấu ấn khi đưa dịch vụ golf về Việt Nam với sân golf Long Thành (2005) - sân đầu tiên do người Việt đầu tư, quản lý theo chuẩn quốc tế. Thành công này mở đường cho các sân golf nổi tiếng khác như Long Thành - Viêng Chăn (Lào) và KN Golf Links Cam Ranh - nằm trong Top 100 sân golf tốt nhất thế giới, liên tiếp đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.
Những năm gần đây, tập đoàn tập trung đầu tư vào năng lượng tái tạo và khu công nghiệp xanh. Hàng loạt nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 200MWP đã đi vào vận hành, đóng góp vào lưới điện quốc gia và thúc đẩy xu hướng năng lượng sạch. Song song đó, KN Holdings phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tích hợp tiện ích xanh cho chuyên gia, người lao động.
Ngoài ra, bất động sản cũng là lĩnh vực mũi nhọn từ năm 1996, góp phần củng cố vị thế của KN Holdings trên thị trường và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không chỉ tự mình phát triển, KN Holdings còn tạo dấu ấn qua những mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế hàng đầu.
Một trong những đối tác lâu năm và thành công nhất của tập đoàn là CapitaLand - thương hiệu bất động sản danh tiếng đến từ Singapore. Những dự án tiêu biểu từ sự hợp tác này có thể kể đến như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista và Define tại Tp, HCM với tổng mức đầu tư hàng trăm triệu USD.
Đặc biệt, trong năm 2024, Công ty TNHH KN Cam Ranh - đơn vị thành viên thuộc KN Holdings tiếp tục gây tiếng vang lớn với dự án Đô thị trái tim CaraWorld liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh. Với quy mô gần 800ha, CaraWorld không đơn thuần là một đô thị biển mà còn được kỳ vọng trở thành nơi đáp ứng mọi nhu cầu về an cư - du lịch - giải trí tầm cỡ quốc tế, thổi bùng sức sống mới cho khu vực này.
Có thể thấy, gần 50 năm kiên trì với chiến lược bền vững, KN Holdings đã khẳng định vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu với tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín và hiệu quả. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản, KN Holdings không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm mang đến giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng, từ đó góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.
CNCTech tự hào được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh – Tăng trưởng xanh tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức. Hạng mục tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và tiêu dùng bền vững.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khiến các doanh nghiệp Thương mại và Công nghiệp (C&I) đứng trước áp lực lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo.
Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình giải tỏa công suất cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4…
Ngày 2/10, tại Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức tại Hà Nội, ở hạng mục Công nghiệp chế biến chế tạo, công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast đã được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025.
FPT được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là một trong những chương trình lớn do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003. Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: