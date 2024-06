Áp lực bán rất nhẹ, tiền nhỏ kéo hồi thuận lợi

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay chỉ đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng, thấp nhất 7 tuần, nhưng VN-Index lại từ từ leo dốc và cổ phiếu cũng phục hồi khá tốt. Chỉ số chốt phiên vượt tham chiếu 4,68 điểm (+0,37%), thậm chí đóng cửa sát đỉnh cao nhất ngày.

Với nhịp lùi lại xuống dưới cả mức 1250 điểm cuối phiên sáng, nhịp tăng chiều nay hóa ra có biên độ khá rộng. Chỉ số đóng cửa tại 1.261,24 điểm, tương đương tăng từ đáy tới 13,7 điểm. Bất ngờ hơn nữa là biên độ tăng này chỉ có thanh khoản 8.073 tỷ đồng.

Như vậy thị trường đang có áp lực bán khá yếu. Nhà đầu tư mua vào cũng còn thận trọng cao, không giải ngân mạnh và mua chậm. Độ rộng thay đổi cũng từ từ, đến cuối phiên VN-Index cũng chỉ có 190 mã tăng/216 mã giảm.

Tuy nhiên số tăng mở biên độ thì đã khá nhiều. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 44 mã tăng hơn 1% thì đóng cửa là 92 mã, chiếm 32,1% tổng giá trị khớp sàn này. GVR, DRC là hai mã cực mạnh, chiều nay đều kịch trần với thanh khoản lớn. GVR khớp 358,8 tỷ đồng và DRC đạt 252 tỷ đồng. Ngoài ra nhiều mã khác tăng cực tốt với thanh khoản lớn như DBC tăng 3,75% giao dịch 421,3 tỷ đồng; POW tăng 2% với 242,2 tỷ; BCM tăng 4,76% với 150,9 tỷ; TCM tăng 2,89% với 150,1 tỷ; PC1 tăng 4,05% với 120 tỷ…

Dù vậy phần lớn cổ phiếu hôm nay tăng giảm nhẹ so với tham chiếu và thanh khoản thấp so với mức bình quân. Điều này là hợp lý trong tình huống thị trường đang kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1250 điểm của VN-Index. Không có gì chắc chắn mức hỗ trợ này sẽ tạo đáy. Do đó nhà đầu tư thận trọng chưa mua hoặc chỉ mua thăm dò, đề phòng kịch bản thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu hơn.

Các cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường hôm nay.

Mặt khác, việc kéo hồi ở VN-Index không khó nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì tăng, nhưng để thúc đẩy một biên độ tăng mạnh mẽ cũng không dễ lúc này. Dòng tiền hạn chế khiến các trụ khó mạnh. Rổ VN30 hôm nay giao dịch thậm chí giảm gần 6% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 6.779 tỷ đồng, kém nhất 13 phiên. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu chỉ số thì BID tăng 0,68%, FPT tăng 1,38%, HPG tăng 0,7%, GVR tăng 6,99%. 3 trụ giảm là VCB giảm 0,35%, CTG giảm 0,95% và VHM giảm 0,79%, còn lại tham chiếu. VN30-Index cũng chỉ tăng được 0,19% với 12 mã tăng/12 mã giảm. Hiện tượng giằng co này vẫn là trở ngại chính, dù trong phiên phục hồi giá là khá thuận lợi.

Trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng, nhóm cổ phiếu thanh khoản thấp có lợi thế tự nhiên. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể “tạo sóng” ở nhóm này, thậm chí biên độ khá lớn. Loạt cổ phiếu thanh khoản vài tỷ đồng như VNG, BIC, PDN, ACG, VPH, APG, CLW, TLG, HAX, BWE, PSH, SAV… thậm chí tăng rất nóng.

Hoạt động bắt đáy trong phiên cũng đang có dư địa lợi nhuận khá tốt. Thống kê sàn HoSE thì gần 34% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch hôm nay đã phục hồi trên 2% so với giá thấp nhất. Nếu mở rộng ra biên độ hồi từ 1% trở lên thì tới trên 57%. Dĩ nhiên không phải cổ phiếu nào phục hồi cũng đủ mạnh để tăng vượt tham chiếu, nhưng từ góc độ bắt đáy, việc giá hồi lại với biên độ như vậy cũng là có hiệu quả, nhất là khi mới chỉ là các giao dịch thăm dò.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch rất sôi động và khá cân bằng. Cụ thể, sàn HoSE bị bán thêm 2.323,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu nhưng cũng được mua vào 2.191 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 132,9 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng 468,4 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là FPT -250,5 tỷ, MWG -125,2 tỷ, VNM -57,2 tỷ, AAA -52,6 tỷ, VHM -37,7 tỷ, VIC -36,9 tỷ, CTG -35,1 tỷ, LPB -30,3 tỷ. Bên mua có TCB +79,7 tỷ, MSN +36,8 tỷ, DBC +42,2 tỷ, STB +33,8 tỷ, PLX +33,3 tỷ.