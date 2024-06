Can thiệp đồng yên: Nhật Bản có thể đợi qua báo cáo lạm phát Mỹ

Tỷ giá đồng yên tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong phiên sáng nay (26/6), mấp mé ngưỡng chủ chốt 160 yên đổi 1 USD - mốc tỷ giá mà giới chuyên gia và nhà đầu tư cho là có thể dẫn tới việc nhà chức trách Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy đồng nội tệ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nếu can thiệp, Nhật Bản sẽ chỉ hành động sau khi Mỹ công bố một báo cáo lạm phát quan trọng vào ngày thứ Sáu tuần này.

Sức ép mất giá đối với đồng yên đã tăng lên kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong cuộc họp tháng 6 tuyên bố trì hoãn đến tháng 7 mới công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu. Sáng nay, đồng yên có thời điểm giảm còn 159,78 yên đổi 1 USD, gần mức thấp nhất 34 năm hơn 160 yên đổi 1 USD thiết lập hồi cuối tháng 4. Thị trường đang hồi hộp theo dõi liệu Bộ Tài chính Nhật Bản và BOJ có tiến hành can thiệp bằng cách bơm USD ra thị trường như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhiều nhà giao dịch cho rằng bất kỳ động thái can thiệp sớm nào để bảo vệ tỷ giá đồng yên cũng là một hành động rủi ro cao, xét tới dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với triển vọng lãi suất của Mỹ, từ đó tác động tới tỷ giá đồng USD so với đồng yên.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng nên có ảnh hưởng lớn tới chính sách tiền tệ của Fed.

Năm nay, đồng yên đã giảm giá khoảng 12% so với đồng USD. Sau đợt can thiệp gần đây nhất của Nhật Bản vào thị trường ngoại hối, đồng yên đã giảm trở lại gần mức cũ. Tuy nhiên trong tuần này, giới chức Nhật Bản mới đưa ra các lời cảnh báo thay vì có hành động can thiệp vào thị trường.

“Giới chức Nhật Bản sẽ đợi ít nhất tới khi Mỹ công bố báo cáo PCE vào ngày thứ Sáu mới quyết định có can thiệp hay không, ngay cả khi đồng yên có giảm giá quá mức 160 yên/USD trước thời điểm đó”, trưởng giao dịch Takafumi Onodera của ngân hàng Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. ở New York nói với Bloomberg.

Theo ông Onodera, một báo cáo PCE của Mỹ mạnh hơn dự báo có thể đẩy đồng yên rớt giá về mức 163 yên đổi 1 USD, từ đó có thể dẫn tới động thái can thiệp.

Trong đợt can thiệp gần đây nhất, nhà chức trách Nhật Bản đã chi 61,4 tỷ USD. Đồng yên yếu có lợi cho xuất khẩu của Nhật, nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu của nước này.

Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cảnh báo rằng nhà chức trách sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối vào bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết, nhưng nhắc lại rằng Tokyo không nhắm đến một mức tỷ giá cụ thể nào.

“Báo cáo PCE của Mỹ sẽ giữ vai trò quyết định. Nhật Bản sẽ bị coi là ‘điên rồ’ nếu can thiệp vào thị trường trước khi báo cáo đó được công bố. Họ sẽ cố gắng tránh làm bất kỳ điều gì trước báo cáo PCE của Mỹ, và cho tới khi đó tỷ giá đồng yên với USD sẽ biến động theo sự quyết định của thị trường”, chuyên gia Nick Twidale của công ty ATFX Global Markets nhận định.

Chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn đang là nguyên nhân chính khiến đồng yên mất giá, đồng thời khiến sức ép mất giá đối với đồng yên duy trì ngay cả sau khi Tokyo can thiệp thị trường.

“Quyết định của Nhật Bản sẽ tuỳ thuộc vào hai biến số: một là tốc độ mất giá của đồng yên, và hai là mức tỷ giá cụ thể. Điều đó có nghĩa là rất khó để đoán trước liệu Bộ Tài chính Nhật sẽ can thiệp vào lúc nào và can thiệp ở mức độ như thế nào”, một báo cáo của ngân hàng Citigroup nhận định.

Về can thiệp thị trường ngoại hối, Bộ Tài chính Nhật Bản là cơ quan ra quyết định và BOJ giữ vai trò đại lý để mua và bán tiền tệ.

Citigroup dự báo Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường ngoại hối nếu đồng yên nhanh chóng rớt giá về 162 yên/USD chỉ sau vài ngày, và sẽ không can thiệp nếu tốc độ mất giá chậm hơn. Về thời điểm can thiệp, buổi chiều ngày thứ Sáu theo giờ New York có thể sẽ được lựa chọn, bởi đó là khi thanh khoản trên thị trường giảm xuống thấp, giúp mang lại hiệu ứng lớn hơn cho một động thái can thiệp.