Áp lực bán tăng vọt trở lại, thị trường chìm trong sắc đỏ

Sau phiên sáng giao dịch thấp bất ngờ, chiều nay lượng hàng xả ra đột biến tăng, đẩy thanh khoản hai sàn khớp lệnh gần 16.800 tỷ đồng, tăng 26% so với phiên sáng. Thị trường lại chứng kiến phiên giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng nữa và VN-Index quay đầu giảm 1,09% tương đương mất 13,94 điểm, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng.

Sự thận trọng buổi sáng đã không dẫn đến đà hưng phấn nào thêm, trái lại bên bán thoát hàng với cường độ cao. Sàn HoSE tăng vọt thanh khoản 28%, lên 15.284 tỷ đồng, mức cao nhất trong 21 phiên chiều trở lại đây. Tiếc rằng ngưỡng thanh khoản cao này lại đi cùng với hiện tượng cổ phiếu rớt giá la liệt.

Chốt phiên sáng VN-Index ghi nhận 227 mã tăng/185 mã giảm nhưng đóng cửa là 119 mã tăng/351 mã giảm. Hàng trăm cổ phiếu đảo chiều, chưa kể số lớn khác co hẹp biên độ tăng hoặc trả lại toàn bộ. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là bên cầm cổ đã đẩy mạnh bán ra.

Thị trường lan truyền thông tin các công ty chứng khoán phải hạ tỷ lệ cho vay vào dịp cuối quý 1. Tuy nhiên nếu nhìn từ biến động giá mạnh trong tuần trước, cổ phiếu bắt đáy lãi nhiều, áp lực bán tăng là bình thường. Dù vì bất kỳ lý do nào thì việc người cầm cổ quyết định xả hàng ra đều sẽ tác động đến thị trường.

Nhóm blue-chips VN30 đảo chiều sớm nhất. Loạt cổ phiếu trụ đỡ chỉ số buổi sáng cũng chịu tác động mạnh. TCB chốt phiên sáng còn tăng 1,56%, đến khoảng 1h25 chiều đã co lại còn 0,45% và đóng cửa giảm 0,22%. MBB cũng vậy, từ chỗ tăng 1% cuối phiên sáng, đến 1h20 đã đỏ và đóng cửa âm 1,4%. Trong top 10 mã vốn hóa buổi sáng còn 7 mã tăng thì đến chiều chỉ còn 2 mã là VIC tăng 0,54% và VPB tăng 0,53%. Còn lại VCB giảm 0,73%, BID giảm 2,21%, CTG giảm 2,8%, VHM giảm 0,58%, GAS giảm 0,12%, HPG giảm 1,15%, FPT giảm 0,78%.

VN30-Index đóng cửa cũng giảm 1,1%, mạnh hơn VN-Index một chút. Loạt cổ phiếu giảm rất sâu trong rổ này là GVR giảm 4,06%, MSN giảm 3,82%, CTG giảm 2,8%, STB giảm 2,53%, VRE giảm 2,43%, ACB giảm 2,31%, BID giảm 2,21%, MWG giảm 1,63%, PLX giảm 1,58%.

Nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay rất yếu.

Có thể thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng – động lực kéo VN-Index chớm vượt đỉnh cuối tuần trước – đã quay đầu cả loạt. EIB, VPB, NAB và TPB là 4 mã duy nhất của nhóm còn xanh, 12 mã trong nhóm giảm trên 1%, nhiều mã giảm quá 2%. Nhóm chứng khoán cũng bị tác động mạnh, SHS, VIX là hai mã còn xanh trong khi hàng chục mã khác giảm 1% tới trên 3%. Các chỉ số liên quan tới nhóm tài chính sàn HoSE như VNFINLEAD hay VNFIN, VNFINSELECT đều giảm hơn 1% giá trị.

Sức ép từ phía bán cũng có thể nhìn thấy rõ không chỉ ở độ rộng đã co hẹp rất nhiều mà còn ở mặt bằng giá thấp đi đáng kể. Chốt phiên sáng VN-Index có 50 mã giảm hơn 1%, thanh khoản chiếm 7,4% sàn thì kết phiên tới 137 mã, thanh khoản chiếm 50%. VND bị bán tháo dữ dội với thanh khoản 2.073,6 tỷ đồng, giá giảm 1,44%. Hàng chục mã khác thanh khoản trên 200 tỷ và giá giảm mạnh. Mặc dù chưa có hiện tượng giảm sàn nhiều nhưng biên độ rơi như vậy trên nền thanh khoản lớn cũng gây tổn thương nghiêm trọng cho tài khoản. Đó là chưa kể đến việc do buổi sáng vẫn còn một nhịp tăng, nên biên độ thua lỗ trong ngày còn lớn hơn nhiều so với mức giảm tính theo tham chiếu. Con số thiệt hại trên 2% nếu nhà đầu tư lỡ đu đỉnh buổi sáng lên tới 144 mã.

Phía tăng giá hôm nay không nhiều, một phần vì độ rộng quá hẹp, phần khác vì đa số là thanh khoản nhỏ. Những cổ phiếu nổi bật có thể kể tới là HPX kịch trần với thanh khoản 275,7 tỷ đồng; NVL tăng 3,51% với 1.970,8 tỷ; LCG tăng 2,18% với 211,2 tỷ; BCG tăng 1,7% với 102,1 tỷ; TPB tăng 1,33% với 334,7 tỷ; CTD tăng 1,26% với 136 tỷ, KHG tăng 2,35% với 60,6 tỷ; FCN tăng 1,85% với 87,7 tỷ.

Chiều nay khối ngoại cũng tăng cường độ bán, xả ròng thêm 321,2 tỷ đồng. Phiên sáng khối ngoại đã bán 217,8 tỷ. Hôm nay lại là một phiên bán ròng lớn nữa, cao nhất trong 6 phiên trở lại đây. Chuỗi phiên bán ròng trên HoSE đã kéo sang ngày thứ 10, với riêng cổ phiếu bị rút đi khoảng 5.000 tỷ đồng.