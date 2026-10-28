Apple đổi máy mới cho khách mua iPhone Duo gặp sự cố màn hình

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên, Apple vừa xác nhận một số ít thiết bị đã gặp vấn đề màn hình bên trong và cho biết sẽ đổi máy mới cho những khách hàng bị ảnh hưởng…

Ảnh minh hoạ: Jan Sonnenmair/Reuters.

Tuần trước, trên khắp thế giới, người mua từng phải xếp hàng để chờ nhận iPhone Duo trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, lượng hàng đặt trước trực tuyến ban đầu thậm chí được bán hết chỉ trong vài phút.

Nhưng chỉ cuối tuần qua, một số hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội đã phản ánh màn hình bên trong của iPhone Duo xuất hiện các vết nứt và đường sáng chạy ngang từ khu vực bản lề.

Thực tế, phần lớn phản ánh tình trạng hư hỏng trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit và mạng xã hội X xuất phát từ những người dùng không công khai danh tính.

Tuy nhiên, Apple mới đây đã xác nhận sự cố này, đồng thời cho biết vấn đề ảnh hưởng đến “một số lượng nhỏ” thiết bị. Hãng cam kết đổi máy mới cho những khách hàng gặp sự cố theo chính sách bảo hành AppleCare.

Tuy nhiên, hãng chưa đưa ra bình luận về nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố. Theo thông tin trên trang hỗ trợ của Apple, chi phí thay màn hình bên trong với iPhone Duo hết thời hạn bảo hành có thể lên tới 999 USD.

Trong khi đó, iFixit, công ty chuyên tháo rời các thiết bị điện tử để đánh giá cấu tạo, khả năng sửa chữa và cung cấp hướng dẫn sửa chữa, cho biết các vị trí hư hỏng được ghi nhận tập trung ngay bên dưới khu vực cáp màn hình, gần thanh đỡ chính giữa thiết bị.

Khi điện thoại gập lại, thanh đỡ này có thể không tách khỏi màn hình, khiến lực tác động tập trung vào một vùng nhỏ, từ đó gây ra lỗi màn hình.

Tuy nhiên, iFixit đánh giá iPhone Duo là mẫu điện thoại gập có khả năng sửa chữa tốt nhất trong số những thiết bị mà công ty từng thử nghiệm.

Apple chưa phản hồi ngay lập tức về những phát hiện của iFixit.

Tình trạng nứt, vỡ màn hình từ lâu đã là một trong những vấn đề lớn đối với điện thoại gập. Kể từ năm 2019, khi những mẫu điện thoại gập đầu tiên xuất hiện trên thị trường, độ bền của màn hình đã trở thành một trong những rào cản chính đối với việc phổ biến rộng rãi dòng sản phẩm này.

Ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch hãng nghiên cứu thị trường IDC, nhận định việc Apple nhanh chóng đưa ra phương án đổi máy là “bước đi đúng đắn đầu tiên” để xử lý sự cố.

“Samsung cũng từng gặp sự cố với mẫu Galaxy Fold đầu tiên vào năm 2019. Tuy nhiên, sự việc đó cũng cho thấy phản ứng nhanh chóng và minh bạch có thể giúp ngăn chặn những tổn hại đối với cả một dòng sản phẩm”, ông Jeronimo nói.

Với iPhone Duo, những đánh giá ban đầu nhìn chung vẫn dành nhiều lời khen cho trải nghiệm sử dụng khi mở màn hình, đặc biệt trong các tác vụ đa nhiệm và giải trí. Màn hình lớn, rộng hơn so với điện thoại thông thường.

Tuy nhiên, hệ sinh thái ứng dụng vẫn chưa theo kịp thiết kế mới. Nhiều ứng dụng chưa được cập nhật để tận dụng tối đa diện tích hiển thị của màn hình khi mở thiết bị, khiến trải nghiệm sử dụng chưa phát huy hết tiềm năng của một chiếc điện thoại gập.