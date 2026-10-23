Hàng nghìn chiếc iPhone Duo được bán tại Việt Nam trong sáng nay

Sáng 23/10, các đại lý ủy quyền Apple tại Việt Nam đã chính thức mở bán iPhone Duo đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu công nghệ, với hàng nghìn đơn đặt hàng tại các hệ thống bán lẻ lớn như TopZone, CellphoneS, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, Hoàng Hà Mobile…

Hàng nghìn chiếc iPhone Duo được giao trong ngày mở bán, phiên bản 256GB màu trắng ánh sao bán chạy nhất - Ảnh: Trang Đỗ.

Tại Minh Tuấn Mobile trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định TP. Hồ Chí Minh, từ sáng sớm, đã có rất đông khách hàng chờ đợi để sở hữu chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Chuỗi cửa hàng Minh Tuấn Mobile ghi nhận hơn 4.000 đơn đặt hàng trước cho iPhone Duo tính đến ngày 22/10.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile cam kết giao máy đúng tiến độ, đúng giá niêm yết và không phát sinh chi phí ẩn nào cho khách hàng. Đặc biệt, phiên bản iPhone Duo 256GB màu trắng ánh sao được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.

Minh Tuấn Mobile cũng triển khai nhiều chính sách như giảm giá khi mua kèm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple và chính sách "thu cũ đổi mới” với mức trợ giá lên tới 88% giá trị thiết bị hiện tại.

Cùng thời điểm, hệ thống Di Động Việt tổ chức buổi trải nghiệm và mở bán iPhone Dou tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của nhiều khách hàng và KOLs. Chương trình "thu cũ đổi mới" với ưu đãi lên đến 9,5 triệu đồng, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%.

Nữ khách hàng trải nghiệm mua sắm iPhone Dou bản 256GB màu trắng ánh sao tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile. Ảnh: Trang Đỗ.

Trong đợt đầu mở bán, Di Động Việt dự kiến đáp ứng được khoảng 2,5% nhu cầu trên tổng lượng khách quan tâm. Xét về dung lượng, phiên bản 256GB áp đảo với 72% lựa chọn, tiếp đến là bản 512GB với 20%, bản 1TB với 5% và bản 2TB với 3%. Về màu sắc, phiên bản trắng ánh sao chiếm 55% tổng lượt đăng ký, phiên bản màu trời đêm chiếm 45%.

Còn tại CellPhoneS, hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc cùng triển khai giao hàng cho khách hàng đặt trước với ưu đãi trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc nhận tai nghe AirPods 5 khi tham gia chương trình bán máy cũ lên đời. Ngoài ra, CellphoneS còn hỗ trợ trả góp với thời gian lên đến 18 tháng và giảm giá khi mua kèm phụ kiện.

Đại diện CellPhoneS cho hay iPhone Duo có thiết kế gập đột phá, đẹp mắt, linh hoạt và bền bỉ. Thiết bị mở ra nhiều tiềm năng, mang đến cho người dùng cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

“Chỉ trong vòng vài phút mở đặt trước, hệ thống đã ghi nhận số lượng lớn khách hàng quan tâm và đặt cọc iPhone Duo thành công. Các phiên bản dung lượng cao như 1TB và 2TB cũng nhanh chóng cháy hàng trong thời gian ngắn. Điều này thể hiện sức hút và sự quan tâm của thị trường Việt Nam dành cho iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple”, theo đại diện CellPhoneS.

Tại TopZone, hệ thống đã giao tổng cộng 1.800 chiếc iPhone Duo trong ngày đầu mở bán. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi thêm để nhận máy. Phiên bản 256GB màu trắng ánh sao tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Cũng trong đợt mở bán iPhone Dou đầu tiên, đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định: Trong giai đoạn đầu, nguồn cung là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số iPhone Duo. Dù vậy, lượng đơn đặt trước vượt 3.000 máy được xem là tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường đối với dòng sản phẩm mới. Sức mua sẽ tiếp tục được duy trì khi nguồn cung dần ổn định trong tháng 11.

Được biết, iPhone Duo được Apple chào bán với mức giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Các phiên bản với dung lượng lưu trữ lớn hơn như 512GB, 1TB và 2TB có giá bán lần lượt 71,499 triệu đồng, 84,499 triệu đồng và 103,99 triệu đồng.

Theo Counterpoint Research dự báo, sản lượng của iPhone Duo sẽ đạt 6 triệu thiết bị vào năm 2026. Apple sẽ chiếm 25% thị phần toàn cầu và vươn lên vị trí thứ 2, xếp sau Samsung (38%) và đứng trước Huawei (22%). Apple là nhà sản xuất thứ năm phân phối chính hãng điện thoại màn hình gập tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Samsung, OPPO, Honor và Motorola đã tham gia vào phân khúc này.

Trước tình trạng nhu cầu vượt quá nguồn cung, Apple đã áp dụng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo. Điều này nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, khi nhiều người mua gom hàng để bán lại với giá cao. Tại một số thị trường như Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, thời gian giao hàng đã bị đẩy sang tháng 1/2027.

Sự ra mắt của iPhone Duo đã tạo nên một cơn sốt công nghệ tại Việt Nam. Mặc dù nguồn cung hạn chế, nhưng sức hút của sản phẩm này vẫn không hề giảm sút. Với thiết kế màn hình gập đột phá và nhiều ưu đãi hấp dẫn, iPhone Duo hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sản phẩm công nghệ được săn đón nhất trong dịp cuối năm 2026.