Điểm khác biệt giữa iPhone Duo và các điện thoại gập khác

Điểm tạo nên lợi thế cho iPhone Duo, đồng thời cũng cho thấy sự tính toán trong thiết kế sản phẩm của Apple, là tỷ lệ khung hình đồng nhất giữa màn hình ngoài và màn hình bên trong. Đây là điều mà các đối thủ cạnh tranh như Galaxy Z Fold 8, Motorola Razr Fold và Pixel 11 Pro Fold đều không có.
Sự khác biệt này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách các ứng dụng hiển thị và vận hành khi người dùng chuyển đổi giữa hai màn hình.
Chẳng hạn, trên Pixel 11 Pro Fold, khi chuyển từ màn hình ngoài có tỷ lệ khung hình 19,5:9, vốn cao và hẹp, sang màn hình bên trong có tỷ lệ 1:1, rộng và gần như hình vuông, có thể khiến các thành phần giao diện bị xê dịch hoặc hiển thị không chính xác do thay đổi về tỷ lệ hiển thị. Một số ứng dụng thậm chí phải khởi động lại khi người dùng chuyển đổi giữa hai màn hình.
Hay sẽ xuất hiện hai dải màu đen hai bên màn hình nếu ứng dụng chưa được tối ưu để hiển thị trên màn hình có tỷ lệ gần vuông.
Trong khi đó, màn hình ngoài và màn hình bên trong của iPhone Duo có cùng tỷ lệ khung hình. Nhờ vậy, khi người dùng chuyển từ màn hình ngoài sang màn hình bên trong hoặc theo chiều ngược lại, bố cục ứng dụng có thể tự động điều chỉnh kích thước mà không cần thay đổi quá nhiều về cách sắp xếp các thành phần giao diện, giúp quá trình chuyển đổi giữa hai màn hình trở nên liền mạch.
Kể từ ngày iPhone Duo chính thức lên kệ, nhiều ứng dụng được phát triển riêng cho mẫu điện thoại gập này đã xuất hiện trên App Store. Trên App Store, người dùng có thể nhận biết các ứng dụng được thiết kế dành riêng cho iPhone Duo thông qua nhãn “Made for iPhone Duo” trên trang thông tin sản phẩm.
Những ứng dụng này được phát triển để tận dụng đặc điểm riêng của iPhone Duo, thay vì chỉ điều chỉnh kích thước giao diện của những ứng dụng được thiết kế cho điện thoại thông thường.
Dòng điện thoại gập đầu tiên của Apple sau khi được chính thức giao hàng, đang nhận về nhiều lời khen với thiết kế nổi bật, dung lượng pin lớn, bản lề được hoàn thiện tốt, khả năng chạy đồng thời hai ứng dụng và hiệu ứng chuyển đổi mượt mà khi mở hoặc gập máy.
Tuy nhiên, một trong những điểm trừ lớn nhất trên iPhone Duo là thiếu Face ID. Trong khi, Galaxy Z Fold 8 hay Pixel 11 Pro Fold đều hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, đồng thời được trang bị ống kính tele chuyên dụng.
Tuy nhiên, Mark Gurman, cây bút chuyên theo dõi các sản phẩm và chiến lược của Apple, cho biết hãng đang thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone Duo 2 có tích hợp Face ID bên dưới màn hình ngoài. Dù vậy Apple vẫn chưa quyết định có trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt trên thế hệ tiếp theo được ra mắt vào mùa thu năm sau hay không.
Trước đó, ông Gurman từng cho biết Apple ưu tiên bổ sung Face ID và ống kính tele cho thế hệ iPhone màn hình gập tiếp theo. Theo nhận định ban đầu của ông, hai nâng cấp phần cứng này có thể phải đến thế hệ thứ ba mới xuất hiện. Nhưng nếu Face ID đã được thử nghiệm trên các nguyên mẫu iPhone Duo 2, công nghệ này có thể được đưa lên sản phẩm sớm hơn dự kiến.
Giống như một số mẫu iPad, iPhone Duo sử dụng Touch ID để xác thực người dùng thay vì Face ID. Apple chưa chính thức giải thích lý do lựa chọn phương án này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thiết kế thân máy mỏng là một trong những nguyên nhân khiến hãng khó tích hợp hệ thống TrueDepth cần thiết để Face ID hoạt động.
Về lý thuyết, Apple có thể phải bố trí hai hệ thống nhận diện khuôn mặt, một ở màn hình ngoài và một ở màn hình bên trong, để Face ID hoạt động thuận tiện bất kể người dùng đang mở hay gập máy. Tuy nhiên, phương án này sẽ làm tăng yêu cầu về không gian bên trong thiết bị, trong khi thiết kế của iPhone Duo vốn đã rất mỏng.
Việc bổ sung Face ID vì thế không đơn thuần là đưa một tính năng trở lại, mà còn đòi hỏi Apple giải quyết bài toán về kích thước, cách bố trí linh kiện và cấu trúc của thiết bị.
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