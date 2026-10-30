Bà Christine Lagarde từ chức Chủ tịch ECB

Bà Christine Lagarde sẽ rời cương vị Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tháng 2/2027, sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: DW.

Động thái này mở đường cho một cuộc đua vào vị trí lãnh đạo ECB đúng vào thời điểm cơ quan này đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của áp lực lạm phát.

Việc bà Lagarde rút khỏi vị trí người đứng đầu ECB trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 10/2027 diễn ra sau nhiều tháng xuất hiện các đồn đoán về khả năng bà sẽ từ nhiệm sớm. Trong thời gian cầm quyền, bà Lagarde đã phải chèo lái ECB vượt qua những biến động lớn, gồm đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine, cú sốc lạm phát, cùng cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trong năm nay, bà Lagarde, 70 tuổi, thừa nhận rằng khi đồng ý đảm nhận vị trí này theo thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà đã dự định chỉ làm việc tại Frankfurt trong 5 năm thay vì 8 năm.

Theo tuyên bố được ECB đưa ra vào ngày 29/10, bà Lagarde sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 7/2. Tờ báo Financial Times cho biết bà hiện đang trong quá trình thảo luận để đảm nhận vai trò chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Còn theo hãng tin Reuters, một nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết bà Lagarde từ chức để có thể tham gia vào các vấn đề chính trị tại quê nhà Pháp cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Bà Lagarde là chủ tịch thứ hai trong lịch sử 28 năm của ECB từ chức trước thời hạn. Chủ tịch ECB đầu tiên, ông Wim Duisenberg, cũng đã rời cương vị này sau 5 năm làm việc.

ECB cho biết người kế nhiệm bà Lagarde sẽ do Hội đồng châu Âu (EC) bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết trong một tuyên bố rằng quy trình tìm kiếm người kế nhiệm bà Lagarde sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chính phủ Hà Lan đang ủng hộ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan, ông Klaas Knot, làm người kế nhiệm bà Lagarde. Tây Ban Nha ủng hộ ông Pablo Hernandez de Cos, hiện là Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha.

Việc bà Lagarde rời đi diễn ra trong bối cảnh một thành viên khác trong Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là bà Isabel Schnabel cũng sẽ rời vị trí của mình sớm một năm vào tháng 1 tới để đảm nhận một chức vụ cấp cao tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngoài ra, nhiệm kỳ của chuyên gia kinh tế trưởng ECB, ông Philip Lane, cũng sẽ kết thúc vào tháng 5.

Bất kỳ thành viên mới nào trong Hội đồng Điều hành, bao gồm cả vị trí Chủ tịch, đều cần nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 16 trong số 21 quốc gia sử dụng đồng euro, đại diện cho 65% dân số của khu vực eurozone.

Việc bà Lagarde từ nhiệm sớm tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) có thời gian rộng rãi hơn để chọn người kế nhiệm trước khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra - cuộc bầu cử mà theo các cuộc thăm dò, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang chiếm ưu thế. Bà Le Pen là một người có quan điểm hoài nghi về hội nhập trong EU, nên một chiến thắng thuộc về bà có thể gây trở lại cho việc bổ nhiệm một chủ tịch ECB mới.

Việc bà Lagarde rút khỏi ECB cũng diễn ra trong bối cảnh cơ quan này đang phải đối mặt với những rủi ro lạm phát từ cú sốc giá dầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như xu hướng tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu chính phủ ở châu Âu, đặc biệt là trái phiếu Pháp, đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng kinh tế khu vực

"Tôi rời khỏi tổ chức này với cảm giác rằng mình đã hoàn thành tốt công việc, và ECB hiện đã sẵn sàng cho tương lai”, bà Lagarde chia sẻ trong một đoạn video ngắn trên mạng xã hội.

Ông Piet Haines Christiansen, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Danske Bank, nhận định: "Những người được dự báo sẽ kế nhiệm bà Lagarde đều là các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương dày dạn kinh nghiệm và có uy tín, vì vậy đối với thị trường, sự kiện này sẽ không tạo ra tác động quá lớn”.

Thị trường tài chính toàn cầu không có biến động đáng kể sau thông báo bà Lagarde từ chức. Một số nhà phân tích lưu ý rằng ECB đã xây dựng được một vị thế vững chắc, vượt xa tầm ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân lãnh đạo nào.

ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,5% trong cuộc họp ngày 28-29/10 và có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 để chống lại áp lực lạm phát do giá năng lượng leo thang. Thị trường tiền tệ hiện dự báo ECB sẽ có thêm ba đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm 2027, đưa lãi suất tiền gửi lên mức 3,25% - một ngưỡng được cho là sẽ gây kìm hãm tăng trưởng kinh tế.