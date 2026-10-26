Pháp “thoát hiểm” về định hạng tín nhiệm nhưng rủi ro nợ công còn lớn

Các nhà đầu tư đã dành sự quan tâm lớn quyết định xếp hạng này của Moody’s trong lúc Pháp chao đảo vì các cuộc biểu tình và sự gia tăng đột biến của lợi suất trái phiếu chính phủ...

Cảnh sát chống bạo động của Pháp đối mặt với người biểu tình vào cuối tuần qua - Ảnh: DPA/DW.

Vào ngày thứ Sáu (23/10), tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s đưa ra quyết định giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Pháp, giữa lúc nước này đối mặt một loạt thách thức, gồm bất ổn chính trị cùng nợ công và thâm hụt ngân sách lớn.

Moody’s duy trì mức xếp hạng tín nhiệm của Pháp ở bậc Aa3 - mức thuộc “hạng cao” (high grade) trong thang đánh giá tín nhiệm của tổ chức này. Đồng thời, Moody’s giữ nguyên triển vọng tín nhiệm tiêu cực đối với Pháp, đồng nghĩa Paris vẫn đối mặt khả năng bị hạ bậc tín nhiệm trong thời gian tới.

KHÔNG PHẢI LÀ “LÁ PHIẾU NIỀM TIN”

“Triển vọng tiêu cực phản ánh rủi ro ngày càng tăng rằng sự phân mảnh chính trị ở Pháp sẽ tiếp tục gây cản trở hoạt động của các thể chế lập pháp tại quốc gia này”, tuyên bố của Moody’s nhận định. Các chuyên gia của Moody’s lưu ý rằng họ có thể điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Pháp về mức ổn định nếu Pháp cắt giảm được thâm hụt ngân sách.

Các nhà đầu tư đã dành sự quan tâm lớn quyết định xếp hạng này của Moody’s trong lúc Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực đồng euro - chao đảo vì các cuộc biểu tình và sự gia tăng đột biến của lợi suất trái phiếu chính phủ.

“Sự bất ổn chính trị này - được thể hiện rõ qua những căng thẳng xã hội hiện nay - có nguy cơ cản trở khả năng của Chính phủ Pháp trong việc giải quyết các thách thức chính sách then chốt, như thâm hụt ngân sách cao, gánh nặng nợ công gia tăng và chi phí vay vốn leo thang. Tình trạng này có thể dẫn đến sự suy yếu nhanh hơn dự kiến trong các chỉ số tín dụng chủ chốt của quốc gia”, Moody’s nhận định.

Trong tuần vừa rồi, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp đã vượt mốc 5% lần đầu tiên kể từ năm 2002. Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với trái phiếu chính phủ Đức cũng đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Hôm 22/10, giá hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Pháp - công cụ bảo hiểm cho nhà đầu tư trước nguy cơ Chính phủ Pháp vỡ nợ - cũng đã vượt mốc 100 điểm cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 10/2012, thời điểm khu vực đồng euro đang trải qua cuộc khủng hoảng nợ công.

Trong khi đó, Quốc hội Pháp tiếp tục chia rẽ về vấn đề ngân sách cho năm tới, kế hoạch bao gồm việc cắt giảm chi tiêu 43 tỷ euro cùng các biện pháp tăng thu ngân sách. Chính phủ của Thủ tướng Sebastien Lecornu hiện không có đủ đa số phiếu để thông qua các đề xuất này. Các cuộc đàm phán ngân sách đang rơi vào bế tắc cho thấy rất ít khả năng thâm hụt ngân sách sẽ sớm giảm, mà đây lại là một bước đi cần thiết để đưa mức nợ về lộ trình bền vững.

Hiện tại, tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp ở mức khoảng 5,5%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3% đối với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Từ nay đến năm 2030, hơn 1 nghìn tỷ USD nợ công của Pháp sẽ đáo hạn. Tháng trước, Bộ Tài chính Pháp đã cảnh báo rằng tỷ lệ nợ công trên GDP của nước này dự kiến sẽ chạm mức 121,7% vào năm 2027, từ mức 119,1% hiện tại.

Cùng lúc đó, Pháp cũng đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình. Cuối tuần vừa rồi và tuần trước đó, hàng trăm nghìn người Pháp đã xuống đường để bày tỏ sự bất bình trước tình trạng các dịch vụ công suy giảm và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Theo dự báo, các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn. Trong một lá thư gửi các chủ doanh nghiệp trong tuần vừa rồi, cảnh sát trưởng Paris, ông Patrice Faure, đã khuyến nghị họ nên thuê dịch vụ an ninh tư nhân.

Các tổ chức công đoàn Pháp đã bày tỏ sự thất vọng đồng loạt sau cuộc gặp với Thủ tướng Lecornu vào giữa tuần vừa rồi, đồng thời kêu gọi một cuộc đình công lớn vào ngày 5/11. Bà Sophie Binet, người đứng đầu CGT - một trong những tổ chức công đoàn lớn nhất nước Pháp - đã kêu gọi người lao động "mở rộng quy mô đình công".

Chiến lược gia Theophile Legrand của ngân hàng Natixis cho rằng không nên coi việc Moody’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm của Pháp là một “lá phiếu niềm tin” đối với quỹ đạo tài chính công của nước này. “Moody’s vẫn giữ triển vọng tín nhiệm của Pháp ở mức tiêu cực”, ông nhấn mạnh.

ECB ĐƯỢC DỰ BÁO GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT

Trong bối cảnh như vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất vào trong cuộc họp tuần này. Tại cuộc họp vào ngày thứ Năm (29/10), nhiều khả năng ECB sẽ không thay đổi lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%, một phần vì lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao đã đẩy chi phí vay vốn trên khắp khu vực đồng euro lên cao.

ECB đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay để ứng phó với sự gia tăng của áp lực lạm phát. Tốc độ lạm phát hàng năm tại khu vực đồng euro đã tăng mạnh lên 3,8% trong tháng 9, chủ yếu do giá năng lượng leo thang.

Tuy nhiên, theo ông Carsten Brzeski, Giám đốc phụ trách vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng ING, lợi suất trái phiếu Đức đã tăng mạnh kể từ tháng 9 đã tạo ra tác động lên tăng trưởng và lạm phát ở nước này tương đương với một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Ông Brzeski viết trong một báo cáo cách đây ít ngày: "Đối với Pháp, mức độ tác động từ lợi suất trái phiếu chính phủ tăng tương đương với mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm”, đồng thời nhận định rằng "thị trường trái phiếu đang thay ECB thực thi công việc” tăng lãi suất.

Ông Brzeski dự báo ECB sẽ chờ đợi các dự báo mới từ đội ngũ chuyên gia vào tháng 12 trước khi quyết định đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Trước đó, hôm 28/9 Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã phát biểu trước Nghị viện châu Âu rằng lãi suất dài hạn "đã tăng đáng kể, có thể sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng".

Đến nay, giới chức ECB đã tìm cách hạ thấp khả năng can thiệp nhằm giảm chi phí vay nợ cho Pháp, nhưng vẫn không loại trừ hoàn toàn phương án này. Trong cuộc khủng hoảng nợ tại eurozone trước đây, ECB đã mua vào trái phiếu chính phủ để ổn định thị trường và đảm bảo rằng các quyết định về lãi suất vẫn có tác động hiệu quả đến nền kinh tế.

Bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok trong tháng 10 này, bà Lagarde nói rằng giải pháp cho những vấn đề của Pháp phải đến từ Paris thay vì từ ECB. "Có những hoàn cảnh đặc biệt khiến một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, và Pháp là một ví dụ điển hình" và “giải pháp cốt lõi và ưu tiên hàng đầu nằm ngay tại nước Pháp, thông qua các chính sách tài khóa" - bà nhấn mạnh.