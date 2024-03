Ba Đình công khai 49 dự án trong kế hoạch sử dụng đất

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định 425/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Ba Đình.

Theo đó, tổng diện tích đất phân bổ năm 2024 của quận là 920,76ha, bao gồm: đất nông nghiệp 1,61ha; đất phi nông nghiệp 916,34ha; đất chưa sử dụng 2,81ha. Ngoài ra, kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn với đất nông nghiệp khoảng 0,32ha; đất phi nông nghiệp 10,32ha; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 0,32ha.

Mặt khác, danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Ba Định còn xác định được 49 dự án, diện tích ước tính là 24,0646 ha. Trong đó, có nhiều dự án đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa như: xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất từ số nhà 67 đến số nhà 79 phố Văn Cao trên địa bàn phường Liễu Giai; xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc; xây dựng vườn hoa, cây xanh tại khu đất bãi Mả, ngõ 6 Vĩnh Phúc; xây dựng vườn hoa, cây xanh tại góc đường Yên Phụ - Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực.

Tuy nhiên, theo danh sách này, quận sẽ thu hồi 5 điểm đất không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng ở các phường: Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Khánh và thực hiện thủ tục giao đất trong năm 2024.

Đồng thời triển khai một số dự án giao thông đáng chú ý: mở rộng tuyến đường cuối phố Ngũ Xã thông ra phố Trấn Vũ trên địa bàn phường Trúc Bạch; mở rộng tuyến ngõ 35 phố Kim Mã Thượng (từ phố Phan Kế Bính đến phố Kim Mã Thượng theo quy hoạch phân khu đô thị H1-2) trên địa bàn phường Cống Vị; xây dựng tuyến đường giao thông từ phố Đội Nhân đến đường Hoàng Hoa Thám, nối từ tập thể Quân Trang đến tuyến đường mới mở trên địa bàn phường Vĩnh Phúc…

Đặc biệt, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận cũng có một số dự án bất động sản: Xây dựng khách sạn 5 sao tại khu đất số 18 phố Cao Bá Quát với diện tich 0,337ha, do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Giảng Võ do Công ty TNHH Pacific Thăng Long làm chủ đầu tư với diện tích 1,2 ha; Xây dựng nhà ở để bán tại ngõ 5 Láng Hạ (nay là số 9, ngõ 29 Láng Hạ) do Công ty cổ phần Đầu tư dự án phát triển đô thị UDPI làm chủ đầu tư, diện tích hơn 0,4 ha; Cải tạo chung cư nguy hiểm tại biển số nhà 148-150 Sơn Tây, riêng dự án này, UBND quận đã tổ chức di dời 17 hộ dân trong phạm vi thực hiện dự án. Hiện Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận tiếp tục phối hợp triển khai di dời 3 hộ gia đình còn lại đảm bảo quy định.

UBND TP.Hà Nội giao UBND quận Ba Đình rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Ba Đình tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định

Song song đó, tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất được UBND TP phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2024.