Bách hóa xanh sẽ lãi hơn 500 tỷ trong năm 2024, Chuỗi An Khang vẫn chưa thể hòa vốn?

Chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế giới di động mới đây báo lãi ròng nhỏ giọt trong những tháng của quý 2/2024. Trong báo cáo cập nhật về MWG mới đây, Chứng khoán KBSV dự báo chuỗi này sẽ có lãi lớn hơn 500 tỷ.

Cụ thể, theo KBSV, giai đoạn T4-T12/2022, Ban lãnh đạo MWG đã thực hiện chính sách tái cấu trúc với việc tái định vị thương hiệu từ “chợ hiện đại” sang “siêu thị mini”. Thành quả cho sự thay đổi này là doanh thu chuỗi Bách hóa xanh Q2/2024 đạt 10.138 tỷ đồng tăng 42% và là quý đầu tiên báo lãi khoảng 7 tỷ đồng sau 7 năm lỗ liên tiếp.

Hoạt động tái cấu trúc của Bách hóa xanh bao gồm: Tái cơ cấu cửa hàng, trong Q2/2024 Bách hóa xanh đã mở mới 5 siêu thị mini sau thời gian đóng cửa các cửa hàng không đạt hiệu quả, với mô hình siêu thị mini Bách hóa xanh có thể tăng doanh thu bằng cách cạnh tranh với các chợ truyền thống nhờ sự tiện nghi và minh bạch nguồn gốc sản phẩm.

Doanh thu/cửa hàng/tháng Q2/2024 của Bách hóa xanh đạt 1,9 tỷ đồng tăng 10,5% theo quý. Sau khi có lãi ở Q2/2024, KBSV dự báo Bách hóa xanh sẽ mở mới thêm từ 45-95 cửa hàng trong năm 2024 và doanh thu/cửa hàng/tháng duy trì ở mức 2 tỷ đồng trước khi Bắc tiến vào năm 2025.

Thay đổi cơ cấu tỷ trọng sản phẩm: danh mục sản phẩm của Bách hóa xanh bao gồm khoảng 3.000 SKUs với tỷ trọng 40% là mặt hàng tươi sống và 60% là hàng tiêu dùng nhanh. Tỷ trọng đồ tươi cao giúp Bách hóa xanh thu hút thêm khách từ kênh truyền thống tuy nhiên cũng làm giảm biên lợi nhuận gộp do mặt hàng đồ tươi sống có biên lợi nhuận gộp thấp hơn so với mảng đồ tiêu dùng.

KBSV dự báo biên lợi nhuận gộp của Bách hóa xanh có thể đạt mức 25,8% trong năm 2024 do tận dụng được tệp khách hàng từ kênh truyền thống mua

những mặt hàng tiêu dùng nhanh, mảng có biên lợi nhuận gộp cao hơn đồ tươi sống.

Giảm chi phí vận chuyển: Bách hóa xanh chuyển từ các trung tâm phân phối kho hàng lớn (DC) sang các DC mini và xây dựng hệ thống cửa hàng xung quanh đồng thời tối ưu thời gian di chuyển trên đường và tăng tải trong của xe ở mức 70% là nhân tố giúp chi phí Logistic/doanh thu Q2/2024 giảm xuống còn dưới 4%. Ước tính Bách hóa xanh sẽ tiếp tục tối ưu được mức chi phí Logistic/doanh thu ở mức 3,5% trong năm 2024.

KBSV ước tính doanh thu của Bách hóa xanh tăng trưởng 318,% so với cùng kỳ đạt 41.952 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 521 tỷ đồng trong năm 2024 với chiến lược ưu tiên tối ưu chi phí trên một cửa hàng và nhân rộng số lượng cửa hàng sau khi có lãi.

Đối với 2 chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh, MWG vẫn tiếp tục duy trì chiến lược cắt giảm các cửa hàng, mặt bằng kinh doanh không hiệu quả, cắt giảm nhân sự để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tính đến hết Q2/2024, 2 chuỗi trên đã cắt giảm 116 cửa hàng không hiệu quả so với quý trước trong đó bao gồm 25 cửa hàng thế giới di động và topzone, 91 cửa hàng điện máy xanh dẫn tới doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng của Thế giới di động và Điện máy xanh đạt khoảng 2,4 tỷ đồng, tăng 20% và biên lợi nhuận gộp đạt 19%.

KBSV dự báo rằng trung bình doanh thu/cửa hàng/tháng của 2 chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh sẽ duy trì ở mức khoảng 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 16.989 tỷ đồng tăng 20,9% trong năm 2024 do chiến lược tái cấu trúc phát huy hiệu quả trong đó mảng điện thoại sẽ hồi phục tốt hơn thay cho mảng điện máy đã cả thiện mạnh trong 1H2024.

Với chuỗi An Khang, vẫn chưa thấy có tín hiệu tích cực đến từ chuỗi này. Trong Q2/2024, chuỗi An Khang đã đóng cửa 45 hiệu thuốc không hiệu quả tuy nhiên vẫn lỗ 102 tỷ VND tăng 46,7% so với quý trước. Vậy nên KBSV duy trì quan điểm chuỗi An Khang sẽ chưa đạt được điểm hoà vốn vào cuối năm 2024 theo như lời của ban lãnh đạo.

Chuỗi Erablue: tính đến hết Q2/2024 Erablue có 61 cửa hàng với trung bình doanh thu/cửa hàng cao gấp đôi các cửa hàng Điện Máy Xanh có cùng diện tích với doanh thu các shop size M là 4 tỷ VND/tháng còn size S là 2.2 tỷ VND/tháng.

Ngoài ra theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT Thế giới Di động kiêm Giám đốc điều hành chuỗi Erablue cho biết, công ty đặt mục tiêu sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Indonesia vào năm 2027.

Cả năm 2024, KBSV dự phóng kết quả kinh doanh của MWG với doanh thu thuần đạt 133.964 tỷ đồng tăng 12,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 4.128 tỷ đồng tăng 2.360%. Với triển vọng tích cực khi chuỗi Thế giới di động & Điện máy xanh phục hồi từ nền thấp và chuỗi Bách hóa xanh bắt đầu mở rộng sau khi vượt điểm hoà vốn. KBSV đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 78.000 đồng/cổ phiếu.