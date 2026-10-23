Bài kiểm tra cung cầu ngắn hạn quanh mốc 1750 điểm

VN-Index dao động rất hẹp trong phiên sáng nay, với biên độ rộng nhất chưa tới 10 điểm (0,56%). Chốt phiên chỉ số cũng mới giảm nhẹ 0,26% (-4,5 điểm). Trong khi đó độ rộng khá tệ, với 97 mã xanh và 192 mã đỏ. Rõ ràng trạng thái thị trường khá yếu, thậm chí “bấp bênh” có thể khiến lợi nhuận T+ “bốc hơi” bất kỳ lúc nào.
Các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục chững đà, lần này có sự kết hợp cả nhóm Vin lẫn nhiều mã ngân hàng. VIC giảm 0,13%, VHM giảm 0,78%, BID giảm 0,3%, TCB giảm 0,73%, CTG giảm 0,65%, MBB giảm 0,75%, VPB giảm 0,84% đều là các mã thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số. VCB tăng 0,18% và GAS tăng 0,38% là hai cổ phiếu duy nhất xanh.
Rổ VN30 cũng khá kém khi chỉ có 8 mã xanh và 22 mã đỏ, chỉ số đại diện giảm 0,33%. Các cổ phiếu giảm nhiều nhất đều không phải là vốn hóa lớn: TCX giảm 1,84%, VRE giảm 1,78%, SHB giảm 1,39%, HPG giảm 1,18%, FPT giảm 1,05%. Ngược lại số tăng tốt nhất cũng vậy: STB tăng 3,74%, SSB tăng 1,25%, BSR tăng 1,03%, LPB tăng 1,03%.
Sự ổn định yếu của các blue-chips tạo không khí khó đoán và độ rộng phản ánh tâm lý thận trọng tương đối cao. Điều này cũng dễ hiểu vì nguy cơ xuất hiện một đợt chốt lời ngắn hạn có thể dự báo. Thị trường đang xuất hiện bài kiểm tra cung cầu.
Quan sát diễn biến độ rộng của VN-Index cho thấy xu hướng đỏ chiếm ưu thế rất sớm. Độ rộng tốt nhất lúc 9h40 cũng chỉ có 100 mã xanh và 138 mã đỏ và kết phiên 97 mã xanh/192 mã đỏ. Như vậy số lượng cổ phiếu đổi màu giá đã gia tăng dần theo thời gian, phản ánh bên bán hành động chủ động hơn.
Tuy vậy thanh khoản lại là điểm cộng khi duy trì mức khá thấp với 5.192,5 tỷ đồng khớp lệnh trên HoSE, giảm hơn 17% so với sáng hôm qua. Đặc biệt VN30 giảm tới 34% thanh khoản. Điều này lý giải trạng thái giá yếu ở nhóm blue-chips. Thanh khoản thấp, biên độ giá nhỏ không phải là xấu nếu nhìn từ góc độ chờ đợi một đợt chốt lời ngắn hạn.
Trong 192 mã đang đỏ ở HoSE có 75 mã giảm quá 1%, chiếm 21,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Tuy nhiên 94% thanh khoản nhóm này chỉ tập trung ở 15 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất, những mã khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. PNJ giảm 6,72% với 224,8 tỷ; FPT giảm 1,05% với 204,2 tỷ; SHB giảm 1,39% với 106,7 tỷ; HPG giảm 1,18% với 102,2 tỷ; GEE giảm 1,64% với 72,2 tỷ là những cổ phiếu tập trung phần lớn.
So với biên độ tăng của các phiên trước, mức điều chỉnh sáng nay chưa nhiều, biên lợi nhuận còn lớn. Nếu tâm lý vững vàng và kỳ vọng cao, nhà đầu tư ít khi chấp nhận hiện thực hóa lợi nhuận ở nhịp điều chỉnh đầu tiên sau khi thị trường chạm đáy. Ngược lại, đây cũng là lúc kiểm tra quan điểm của các nhà đầu tư, nếu diễn biến tăng hai phiên trước chỉ tạo nên một bull-trap, xu hướng thoát ra sẽ chiếm ưu thế. Vì vậy lúc này quan trọng nhất là áp lực bán như thế nào.
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