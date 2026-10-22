Cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tốt, VN-Index tăng vượt 1750 điểm, khối ngoại giải ngân mạnh

Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.

VN-Index có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp.

VN-Index đóng cửa tăng 1,26% (+21,96 điểm), gần như không thay đổi so với mức chốt buổi sáng (+1,23%/+21,35 điểm). Lẽ ra chỉ số đã suy yếu nhiều hơn khi hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM cùng “hạ độ cao”. Rất may nhóm blue-chips đã có sự cân bằng kịp thời.

Cụ thể, VIC điều chỉnh giảm 0,81% so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 4,16%. VHM lùi 0,93%, còn tăng 3,56%. Sức mạnh yếu hơn của hai trụ này khiến VN-Index mất lực đỡ. Tuy nhiên thống kê rổ VN30 lại có tới 20 cổ phiếu khác tăng giá so với phiên sáng. CTG, GAS, HPG, VPB là các cổ phiếu cải thiện giá và nằm trong nhóm vốn hóa hàng đầu. Tiếc rằng các trụ này biến động không mạnh, nên chỉ có thể cân bằng hạn chế với VIC và VHM.

Một số blue-chips khác có sự bùng nổ đáng chú ý trong phiên chiều, nhưng vốn hóa lại khá nhỏ. BSR vừa vào phiên chiều đã có cầu mạnh kéo tăng vọt. Đóng cửa cổ phiếu dầu khí này tăng 3,91% so với tham chiếu, trong đó riêng buổi chiều tăng tới 3,55%, thanh khoản cũng cao gấp đôi buổi sáng. HDB cũng có màn lội ngược dòng ấn tượng, chốt phiên sáng cổ phiếu ngân hàng này đang giảm 1,13%, đóng cửa tăng ngược 1,13%, tức là phiên chiều đã tăng tới 2,29%, thanh khoản cũng tăng 82% so với buổi sáng. Dù vậy BSR, HDB còn xa mới lọt vào Top 10 vốn hóa của chỉ số.

Nhóm VN30 có cải thiện giá rõ nét chiều nay khi chỉ số tăng 0,66% (chốt phiên sáng tăng 0,48%) với 17 mã xanh và 11 mã đỏ, độ rộng đảo ngược so với buổi sáng (11 mã xanh/18 mã đỏ). Thanh khoản rổ này buổi chiều chỉ tăng nhẹ 9,4% nhưng giá phục hồi diện khá rộng cho thấy khả năng cân bằng cung cầu tương đối thuận lợi trong bối cảnh bán ít. Trong nhóm giảm cũng chỉ có 3 mã rơi hơn 1% là LPB giảm 1,76%, SSB giảm 1,23% và SSI giảm 1,23%.

VIC và VHM có công lớn trong việc giữ nhịp điểm số hôm nay.

Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khả năng cải thiện giá cũng xuất hiện dù không trải rộng. Sàn HoSE đóng cửa với 149 mã xanh/167 mã đỏ, tốt hơn buổi sáng (107 mã xanh/196 mã đỏ). Thanh khoản tổng hợp của các cổ phiếu ngoài rổ VN30 chiều nay chỉ tăng khoảng 437 tỷ đồng, thể hiện dòng tiền mới vào cũng không mạnh, nhưng đủ để đỡ giá nhờ lực bán không tăng lên.

Trong mức gia tăng thanh khoản hạn chế này, các giao dịch tập trung rõ nét vào số ít cổ phiếu. Trừ các blue-chips, Midcap có không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao và giá tăng mạnh. VSC tăng 175%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82%, GMD tăng 4,55%, PVD tăng 5%, ORS tăng 6,48%, DCM tăng 2,62%, VPI tăng 3,14%, PVT tăng 2,61% và PLX tăng 1,99% là các cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và chiếm phần lớn giao dịch ở nhóm tăng tốt nhất.

Mặc dù thanh khoản khớp lệnh HoSE hôm nay ghi nhận giảm 22% so với hôm qua, độ rộng cũng kém, nhưng phân bổ dòng tiền lại dồn nhiều hơn ở nhóm tăng. Cụ thể, tới 58,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn này tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá trong khi 32,1% tập trung ở nhóm giảm giá. Để có được tỷ trọng này, cách duy nhất là giao dịch phải nhiều hơn ở nhóm tăng, dù về số lượng cổ phiếu lại ít hơn.

Một điểm sáng nữa của phiên chiều nay là khối ngoại tăng mạnh 59% giá trị giải ngân mới, đạt hơn 1.406 tỷ đồng. Vị thế ròng phiên chiều đảo ngược thành mua ròng 401,3 tỷ đồng, trong khi phiên sáng vẫn bán ròng nhẹ 61,3 tỷ. Các đại diện mua ròng phiên sáng tiếp tục được giải ngân thêm nổi bật: VIC +239,3 tỷ đồng; TCB +177,5 tỷ, VHM +160,3 tỷ, MSN +140,9 tỷ. Phía bán ròng có FPT -264,7 tỷ, KDB -96,8 tỷ, STB -85,3 tỷ.

Việc VN-Index được các cổ phiếu lớn duy trì đà tăng mạnh hôm nay tuy không kéo theo sự bùng nổ như hôm qua, nhưng đủ để ổn định giao dịch. Sự chững lại của thanh khoản cũng xuất phát từ phản ứng thận trọng chờ đợi. nếu thị trường tiếp tục ổn định, không có lực bán lớn, dòng tiền sẽ tiếp tục hoạt động.